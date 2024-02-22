Новые скандалы с ТЦК: экс-глава Черниговской областной ВВК прятал $1 млн, а в Одессе снова "облавы"

Дело на миллион – у экс-главы Черниговской областной ВВК во время обысков обнаружили почти миллион долларов. С зарплаты откладывал, наверное. Еще несколько представителей ВВК наживались на военнообязанных и "погорели" на подделке документов. А в Одессе разгорелся очередной скандал с военными в общественном транспорте.

О деталях громких дел, говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

Во время обысков у бывшего руководителя Черниговской областной военно-врачебной комиссии обнаружили почти 1 миллион долларов США и более 22 тысяч евро. Вот такой вид имеет стол человека, который решает кто будет служить, а кто нет.

СБУ изъяла 1 млн дол. у эксчельника ВЛК Черниговщины/Фото: СБУ

За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании поддельных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонистами использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины.

По данным "Суспильного", обыски проводились 21 февраля. А уже 22 февраля об этом официально сообщила СБУ. Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого в собственном доме после получения им новой взятки. Богач точно не доверял банковским учреждениям, ведь купюры были спрятаны в коробки из-под конфет и бытовых устройств.

Стоит проверить, не зарыты ли еще миллионы где-то на приусадебных участках коррупционера! А они у него точно есть. Ведь во время обысков у бывшего главы ВВК Черниговщины изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.

Взяли под стражу

Деснянский районный суд Чернигова уже отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. Фигуранту сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: получение неправомерной выгоды должностным лицом, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими чиновниками областных ВВК и медицинских учреждений. Эти лица устанавливаются правоохранителями. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Но есть еще один интересный нюанс. Богач, как оказалось, работал главой областной ВВК до лета 2021 года, то есть еще до полномасштабного вторжения.

Подделывали документы

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В Виннице также разоблачили "нечистых на руку" представителей ВВК. "Погорели" чиновники на подделке документов. СБУ задержала двух мужчин, продававших фиктивные справки о плохом здоровье. В дальнейшем подделку использовали для списания с военного учета и незаконного выезда за пределы Украины. Организатора же этой схемы задержали еще летом 2023-го. Им оказался чиновник местного лечебно диагностического центра.

Брал взятки за "бронь"

Где ВВК, там и ТЦК. И, к сожалению, снова присутствует коррупционная составляющая. На Полтавщине разоблачен глава районного военкомата, который требовал деньги у руководителей предприятий, в том числе местных агрокомпаний. По взятке он обещал отмазать от призыва их подчиненных как работников критической инфраструктуры.

Скандалы из ТЦК не утихают!

Пока одни представители ТЦК сидят на миллионах, другие ходят общественным транспортом и проводят мобилизацию. Так, в Одессе пассажиры выгнали представителя ТЦК из автобуса. Одна из женщин возмутилась, что военнослужащие вместо того, чтобы находиться на фронте, проводят рейды в тылу. Некоторые пассажиры поддержали женщину, были и сомневающиеся.

Также в Сети распространяют другое видео, на котором уже мужчины с бранью прогнали сотрудников ТЦК. Один из недовольных деятельностью военкомов молодой человек швырнул в лицо представителю ТЦК, вероятно, какой-то документ. Военным все снимал на камеру, а потом хотел зайти в маршрутку, однако его не пустили.

Еще раз хотим подчеркнуть: мобилизация в стране действительно нужна, мы все это видим. Некоторые воины уже 2 года на фронте, они устали, им нужна замена, но но обученная, одетая и мотивированная. Такие рейды ТЦК, как и постоянные скандалы с ВЛК и взятками, мягко говоря, не мотивируют.

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Экс-глава Черниговской областной ВВК прятал МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ! А в Одессе – новый скандал с ТЦК!