Новые скандалы с ТЦК и мобилизация коррупционеров: шокирующие украинцев громкие новости

Хочешь, не хочешь, а воевать придется, но теперь на фронт могут пойти и коррупционеры. О новых заявлениях Минобороны, новых правилах для лиц с инвалидностью, новых скандалах с ТЦК в Украине и повестках мертвым.

Об этом подробнее рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Что будет с лицами с инвалидностью?

В Украине продолжается работа над законопроектом о мобилизации. Сделаны сотни заявлений и поданы более 4 тысяч правок. Когда мы увидим в конце доработанный документ — вопрос времени, возможно, это время наступит в марте.

Тем временем тема мобилизации остается одной из самых горячих в обществе. Один из пунктов, вызвавший шквал возмущения – это мобилизация лиц с инвалидностью 3-й группы. Эту норму обещают убрать и отмечают, что мобилизовывать больных не будут, пожалуй, по собственному желанию. Впрочем, есть но. Всем мужчинам, имеющим 2 и 3 группу инвалидности, нужно будет пройти пересмотр в армии. Ведь были и такие, кто просто покупали бумажки для "белого" билета. В то же время, офицер Национальной гвардии Украины Сергей Позняк в эфире телеканала "Киев 24" разъяснил нюансы.

Сейчас мы все знаем, что мобилизационный потенциал упал, поэтому нам надо эти параметры подтягивать. И нужно пересмотреть всех, кто имеет 2 и 3 групп инвалидности, на предмет его использования в армии, ведь военная служба, она не всегда связана с непосредственным участием в боевых действиях. Есть еще и штабная, фортификационная и инструкторская работа, где человек с инвалидностью может быть задействован”.

Новое заявление Минюста

Еще одно заявление по мобилизации сделал министр юстиции Денис Малюска. Он отметил, что законодательство по мобилизации необходимо менять, и предложил отправлять на войну в первую очередь коррупционеров. Об этом он рассказал в интервью журналистам "РБК-Украина". По его словам, можно начинать с граждан с судимостью, которые уже вышли из тюрьмы или никогда туда не попадали, но по закону не могут быть мобилизованы и не подлежат военному учету.

“Это самое простое и очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами. Почему они не уходят в армию и не исполняют обязанность защищать страну, я не понимаю. Тем более, что множество из них хочет это делать. Коррупционеров, мне кажется, можно спокойно отправлять воевать. Они часто патриоты, просто патриотизм своеобразен и они алчны. Ну, не только жадны, но давайте откровенно”.

Глава ведомства подчеркнул, что в Украине десятилетиями культивировалась коррупция в разной степени.

“У нас был соцопрос, где большинство признавали, что давали взятку в виде подарка или деньги врачам, педагогам, патрульным. Ну, то есть это явление было мегараспространено. Безусловно, это нужно искоренять, но я не понимаю, почему коррупционеров нельзя отправлять на войну”.

Заявление из Минобороны

Напомним, что Министерство юстиции хочет устранить препятствия в новом мобилизационном законопроекте, чтобы уже отбывшие наказание могли быть мобилизованными. Также ведомство хочет, чтобы заключенные могли мобилизоваться вместо отбывания наказания: должен производиться отбор таких людей, после которого решение принимал бы суд. Между тем, еще одно заявление сделали в министерстве обороны. Советник Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец отметил, что мужчинам призывного возраста пора смириться, что нужно встать и пойти защищать страну.

“Кроме всего, у нас нехватка личного состава – это трагедия. И если россиян не остановить – они пойдут напролом, подойдут гораздо ближе”.

Новый скандал с ТЦК

И это действительно так, сейчас нужно на войну и больше людей, и больше оружия. Впрочем, часто рекрутинг идет по одному месту всего лишь из-за неправомерных действий ТЦК, которые к тому же попадают на камеры украинцев ну и дальше разлетаются по всей стране через соцсети. Например, новый случай в Закарпатье. Там снова мужчину силой пытались запихнуть в бус, вероятно, работники ТЦК. А после неудачной попытки — еще и вдобавок наградили пинками. По данным журналиста Виталия Глаголы, инцидент произошел в Мукачево.

Тонтон макуты

Мукачево, Закарпатська область. pic.twitter.com/KxtmJvkc1D — Пломбір Вкуcний (@PlombirVkusniy) March 4, 2024

Фейки вокруг мобилизации проспонсированы россиянами

А как такое мотивирует идти в армию? А никак. И в этом наша беда. В первые дни полномасштабной гнать в ТЦК никого и не приходилось, люди сами готовы были стоять с утра до ночи, на днях, под дверью и ждать оформления, лишь бы пойти защищать родину. Мы не оправдываем уклонистов, но и работники ТЦК так вести себя не должны.

На странице Мукачевского терцентра на это событие пока никак не отреагировали. Впрочем, есть но. Часто по Сети распространяются и провокативные и спланированные россиянами видео. Например, видео, где сгоревшая женщина кричит, что ее мертвому сыну, военнослужащему ВСУ пришла повестка от ТЦК. Видео мигом разлетелось соцсетями, началась проверка, в ходе которой выяснилось, что на самом деле этого не было. Об этом сообщили в телеграммах канале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

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Почему вручают повестки "умершим"?

Хотя специалисты говорят, в Украине действительно были случаи, когда уже умершим людям приходили повестки. Однако они связаны не со «произволом ТЦК», как утверждают пропагандисты, а с неразберихой в базах. Например, районная администрация может не сообщить терцентру о смерти человека, поэтому и будет находиться в списках на повестки.

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