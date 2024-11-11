Новые скандалы с ТЦК: остановили лифты, отменили уроки и задержали футболистов

Сначала ТЦК – потом матч. Футболистов украинского клуба доставили в ТЦК прямо перед игрой. Всем спортсменам выписали повестки, а одного из игроков даже задержали. Тем временем в одном из городов Украины перестали работать лифты, потому что единственного обслуживающего их мастера мобилизовали. А в одесской школе отменили урок истории, потому что учитель оказался в терцентре. Примечательно, что власти заявляют о провале мобилизации и предлагают расформировать ТЦК. Обо всех деталях громких случаев говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Сначала ТЦК – потом матч

Автобус с футболистами СК "Полтава", направлявшиеся на матч 15 тура Первой лиги, остановили военные и доставили в территориальный центр комплектования. В ТЦК всем без исключения спортсменам вручили повестки. Инцидент произошел еще 2 ноября перед игрой против "Кудровки". Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Примечательно, что, по информации источников издания "Телеграф", повестки были выписаны на понедельник. Также было уточнено, что у броней у футболистов СК "Полтава" нет. Информация о визите футболистов в ТЦК стала известна только через неделю после игры. Полтавская команда все же провела матч в тот день, но потерпела поражение от "Кудровки" (1:2). Более того, в тот день один из игроков команды, Денис Галенков, не попал в заявку на матч — его задержали в ТЦК, потому что система показывала, что он находится в розыске. В течение следующей недели спортсмен не участвовал в тренировках команды.

Без лифтов, но с ТЦК

Еще один вопиющий случай с представителями ТЦК произошел на Полтавщине. В городе Лубны на несколько часов встали лифты. Причиной стало то, что единственный специалист по обслуживанию лифтов был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Местный городской совет пояснил, что решение о приостановлении работы лифтов было принято для предотвращения несчастных случаев, пока не найдут замену специалисту. Жителям пообещали перечислить плату за пользование лифтами за время простоя.

Через несколько часов в городском совете сообщили, что работа лифтов возобновлена, хотя это решение временное. Еще один инцидент произошел в одной из школ Одессы. Там отменили урок истории, потому что преподавателя забрал военкомат, сообщили местные паблики.

И таких историй – масса. Однако даже такие методы не спасли мобилизацию. Говорят, она провалилась. Причиной неправомерных действий представителей ТЦК и СП – их нужно немедленно расформировать. Об этом сообщил народный депутат Юрий Камельчук в эфире НОВОСТИ.LIVE в 11 ноября.

По его словам, ТЦК не справились с задачей мобилизации. Он отметил, что в Интернете распространялось немало видео, где были видны некомпетентные действия работников ТЦК и СП. Камельчук заявил, что на территории ТЦК, несмотря на просьбы юристов, адвокатов или родственников, даже не пускают правоохранителей. По мнению нардепа, ТЦК нужно расформировать. Мол, такими действиями они только срывают мобилизацию.

Мобилизация под угрозой

О том, что в Украине снизились темпы мобилизации, в последнее время заявили сразу несколько народных депутатов, в том числе и представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Народная депутат рассказала о трудностях, которые сопровождают призыв в ряды ВСУ. По словам Бобровской, пребывание части мужчин дома усложняет мобилизацию. По ее мнению, есть три направления усовершенствования мобилизационных процессов.

В свою очередь, ветеран российско-украинской войны Маси Найем резко высказался о задержках в процессе мобилизации. Во время интервью на LB live он заявил, что с начала войны в армии служат люди, которые в начале полномасштабного вторжения встали на защиту страны.

Также Маси рассказал, что ныне государство, борясь с уклонистами, приравняло к ним всех, даже тех, кто хотел мобилизоваться. По его мнению, у взрослой части общества возникло бы большее желание служить.

В свою очередь, командир бригады "Черный лес" Александр Попов считает, что люди, которых принудительно мобилизовали, тоже должны служить – защищать тех, кто за ними и не может постоять за себя сам.

Нужно мобилизовать 500 тысяч человек

Однако в ряды ВСУ нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Такое громкое заявление сделал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Он отметил, что запланированных двухсот тысяч призывников не хватит для нужд армии в условиях нынешней ситуации на фронте.

По его словам, после принятия закона об ужесточении мобилизации в мае ее темпы были нормальными, но в сентябре они снизились. Костенко отметил, что планировали призвать 200 тысяч человек, но, по его мнению, этого недостаточно. Он также напомнил, что в декабре 2023 года экс-главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что в армию нужно призвать 500 тысяч человек. Депутат считает, что это будет верным решением.

Мобилизация неэффективна

О том, что изменения в мобилизации в Украине нужны, потому что система комплектования сейчас неэффективна, отмечал и офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

По его словам, уклонисты не идут в военные подразделения не потому, что они не поддерживают военных или ждут Россию. А потому что просто находятся в "зоне комфорта".

Это не поправят ТЦК, нужно поднимать на другой уровень материальное, социальное и медицинское обеспечение, говорит военный. Сами военные и волонтеры с этим не справятся. Нужно, чтобы человек знал, что не только его жизнь, но и здоровье будет иметь лучшее страхование.

В его бригаде "Рубеж" в боевых подразделениях служат и депутаты, и люди, которые имели успешные бизнесы или высокооплачиваемую работу в Украине и за рубежом.

В то же время представитель Одесского территориального центра социального комплектования (ТЦК) рассказал, что ведомство не может достичь поставленных целей, говорится в материале The Times.

Примечательно, что в Минобороны считают, что мобилизация, когда военнообязанный уходит на фронт добровольцем, не заменит мобилизацию с работниками ТЦК. Такое мнение высказал уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

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НОВЫЕ СКАНДАЛИ С ТЦК: остановили лифты, отменили уроки и задержали футболистов

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