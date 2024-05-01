Новые скандалы с ТЦК во Львове и Одессе возмутили украинцев: неожиданные детали

Новые скандалы с ТЦК : во Львове сотрудники ТЦК якобы мобилизовали по дороге на работу медиков, из-за чего онкобольные пациенты не могли получить услуг, а инцидент с военкоматом вОдессе закрутился совсем по-другому.

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новый скандал с ТЦК во Львове

30 апреля в Сети распространили информацию о том, что работники ТЦК по дороге на работу задержали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова, поэтому пишут местные Телеграмм-каналы, онкобольные пациенты не смогли получить услуги.

Что говорят в ТЦК?

Журналисты издания "Эспрессо.Запад" обратились за комментарием к ТЦК, чтобы те объяснили, почему врачей забрали по дороге на работу.

Что происходит в медучреждении?

Кроме того, журналисты обратились и в территориальное медицинское объединение, чтобы узнать, какая сейчас ситуация в онкоцентре из-за этих событий. Там подтвердили, что такое действительно было, но отмечают, что работники впоследствии вернулись на рабочие места.

Онкологический центр Первого медобъединения Львова работает в обычном режиме. Физики центра находятся на работе. Двое специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК — для уточнения учетных данных. В настоящее время оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей», — сообщает издание «Эспрессо.Запад».

Скандал в Одессе

А на днях разразился скандал с ТЦК и в Одессе. Там прохожие сняли на телефон, как мужчину силой заталкивают в бус, а тот кричит и просит помочь. Его пытаются выхватить женщины, задержанный кричит "Спасайте" и цепляется руками за дверь, пытаясь вылезть. В конце концов мужчине удается вырваться и убежать.

Новый поворот в истории

Конечно, такое видео наделало в Сети шум: люди возмутились таким методом мобилизации и требовали объяснений и наказаний причастных. Но потом история перевернулась с ног на голову. Оказалось, что мужчина должен был пройти медкомиссию, был в одном из ТЦК Одессы, но прямо во время медкомиссии скрылся. Более того, перед этим он успел наброситься на военных и вот только это не заняли и в Сети не показали.

В отдельных Телеграмм-каналах появилась информация о возможных незаконных действиях представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) во время проведения мероприятий оповещения. Гражданин, присутствовавший на видео, уже находился в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда скрылся во время прохождения медицинского осмотра. Данный гражданин был обнаружен военнослужащими РТЦК и была вызвана полиция для задержания и доставки в РТЦК для дальнейшего прохождения ВЛК. Однако гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК. К сожалению, видео, которое опубликовано в телеграмм каналах показывает лишь то, что выгодно для российской пропаганды, и не демонстрирует поведения гражданина, и не дает аудитории полной картины о причинах конфликтной ситуации”, — сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

За препятствование работникам ТЦК предусмотрена ответственность

Также в Одесском военкомате напомнили, что за уклонение от мобилизации и препятствование работе военнослужащих ТЦК грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Но под корреспонденцией люди все равно разгневаны из-за этой истории, говорят, все что им нужно было, увидели на видео.

Ситуации бывают разные

И все же не стоит открещиваться от того, что и гражданские тоже не "святые". Но в Сеть чаще попадают видео, которые не описывают всю ситуацию и не рассказывают, с чего начался конфликт. А бывает, согласитесь, разное. Человеческий фактор никуда не девается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Всякое было, но такое ВПЕРВЫЕ! Новые скандалы с ТЦК во Львове и Одессе разозлили украинцев!

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