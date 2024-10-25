Новые скандалы с ТЦК: женщины отбивают мужчин на улицах, а видео из магазина шокирует

Представители ТЦК продолжают работать и на блокпостах, и в торговых центрах, там уже не осталось работников мужского пола, все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

"Ласковая мобилизация" в Украине продолжается. Все больше видео попадают в Сеть и шокируют население. Представители ТЦК продолжают работать и на блокпостах и в торговых центрах. Местные говорят, что там уже не осталось работников мужского пола. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

"Ласковая мобилизация"

Очередной конфликт с представителями ТЦК! В сети опубликовали кадры мобилизации Сумской области. Пользователи соцсетей пишут, что после попытки полицейских и ТЦК забрать молодого человека с улицы, началась стычка с другими прохожими. Сообщается, что толпе все же удалось отбить мужчину. Официального комментария по инциденту на момент подготовки выпуска нет.

Километровые пробки в Хмельницкой области

А тем временем в Хмельницкой области дальнобойщики публикуют видео огромных пробок на въезде в областной центр. В комментариях к видео местные жители пишут, что трафик тормозят общие блокпосты полиции и ТЦК.

Пустые гипермаркеты

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Ужесточение мобилизации в Украине и агрессивные действия ТЦК в отношении военнообязанных существенно отразились на бизнесе в большинстве регионов страны. Например, посетители строительного супермаркета в Южном Одесской области не нашли ни одного сотрудника-мужа, чтобы получить консультацию. Это вызвало мнение о скором закрытии сети. Соответствующее видео в Telegram выложил один из посетителей супермаркета. Он прошелся по всем отделам, осветив реальную ситуацию. На кадрах видно, что пролеты рядов совершенно пусты. Нет ни покупателей, ни консультантов. При этом товара на полках множество.

Рейды ТЦК

Напомним, недавно работники ТЦК провели масштабные рейды во многих городах Украины. Едва ли не самым громким стал их визит на концерт "Океана Эльзы". На днях группа отметила свое 30-летие, и именно к этой дате приурочила свои октябрьские шоу в столице. Первый праздничный концерт прошел 11 октября. После завершения выступления возле Дворца спорта посетителей ждали несколько десятков сотрудников ТЦК и СП вместе с полицией. Они проверяли военно-учетные документы у военнообязанных. Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.

Однако это не единственный концерт, на котором заметили сотрудников ТЦК. 12 октября посетили еще одно культурное мероприятие. Речь идет о выступлении стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах.

В Хмельницком тоже не обошлось без скандалов. Местное издание Хмельницкий Live сообщало, что ТЦК начали рейды по заведениям и ночным клубам. Кроме того, представителей ТЦК заметили также в спортивных залах города, а затем в заведениях питания и ТРЦ.

В последнее время работники ТЦК все чаще наведываются в общественные учреждения и проверяют документы у военнообязанных украинцев. Одни не противятся, другие — выкрикивают "Позор" в адрес военнослужащих и сотрудников полиции. Так произошло во Львове, где ТЦК посетили свадьбу.

Далее ТЦК добрались до Буковеля и Яремче. Как видно на опубликованных кадрах, небольшие группы военнослужащих в сопровождении полицейского проверяли документы у постояльцев "Буковеля". Как пишут в сети, сотрудники ТЦК также посетили ресторан в туристическом поселке Яремче и побывали на автобазаре под Ивано-Франковском.

А в Закарпатье женщины решили не пускать мужчин в военной форме, вероятно, работников ТЦК, в свою деревню. Наконец, военные решили газировать на бусе, несмотря на то, что впереди стояли женщины, некоторые из них — с детьми на руках.

Почему ТЦК устраивают рейды?

После ряда громких скандалов в Верховной Раде объяснили, что подобные меры необходимы. Мобилизационные рейды ТЦК в общественных местах связаны с необходимостью пополнения подразделений ВСУ. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире Радио Свобода. Нардеп заявил, что военное руководство должно напоминать призывникам об их обязанностях.

Нардеп говорит, что боевые командиры обращаются в ТЦК за пополнением подразделений. Он подчеркнул, что подобные мобилизационные меры необходимы из-за необходимости доукомплектования боевых подразделений Сил обороны.

Федиенко подчеркнул, что не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких около 10%. В ВСУ есть дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.

Кстати, эксперты рассказали ТСН.ua, какими могут быть ближайшие сценарии мобилизации в Украине.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЕ СКАНДАЛЫ С ТЦК: женщины отбивают мужчин на улицах! А видео из магазина шокирует!