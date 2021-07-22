Новые события вокруг скандального объекта "Квіти України" в столице: что происходит

Новые события вокруг скандального объекта "Квіти України" в столице: что происходит

Столичные власти аннулировали контрольную карточку, которая позволяла владельцу "Квітів України" временное нарушение благоустройства.

Введены новые события вокруг скандального объекта "Квіти України" в Киеве. Речь идет о подлинной здание украинского архитектора Николая Левчука, которую планируют превратить в коммерческую.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 22 июля.

"Столичная власть аннулировала контрольную карточку, которая позволяла владельцу "Квіти України" временное нарушение благоустройства. То есть оградить территорию, чтобы безопасно проводить демонтаж и другие работы. После реставрации запланировано, что здесь будет торгово-офисный центр, высотой не менее 27 метров", — сообщил корреспондент "Сніданку" Петр Кузык.

Как сообщил Тимур Ткаченко, директор департамента городского благоустройства КГГА, теперь застройщик убрать этот забор. Дальше — здание, по правилам, должны законсервировать.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал здание бывшей оранжереи "Квіти України" в центре столицы, вокруг внезапного демонтажа которой возник громкий скандал.

Справка: "Квіти України" — учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983-85 годах. В 1986 проект получил награду Союза архитекторов как один из лучших архитектурных произведений того года.

Строительные работы запретили: удалось ли спасти "Цветы Украины" — прямое включение

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку