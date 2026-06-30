Новые стандарты с 1 июля: в Украине исчезнет обычный бензин — каковы будут цены на АЗС

Эксперт дал прогноз цен на топливо / © Pixabay

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С 1 июля украинский рынок топлива ждут кардинальные изменения. Согласно новым стандартам, классический бензин фактически исчезнет из свободной продажи — его заменит так называемый спиртобензин с обязательным добавлением биоэтанола. Наряду с этим на украинских АЗС ожидается устранение длительной ценовой аномалии, благодаря чему стоимость дизельного топлива наконец опустится ниже стоимости популярного бензина А-95.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Что известно о новых стандартах бензина

Эксперт Геннадий Рябцев назвал два основных тренда июля: дальнейшее снижение цен на топливо и введение новых стандартов на бензин, который теперь станет спиртобензином — с добавлением 5% или 10% этилового спирта.

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С 1 июля бензин без спирта не будет поступать в продажу, за исключением премиальных марок А-98 и А-100, в которые спирт не добавляют по техническим и экономическим причинам.

Эксперт подробно объяснил, какие именно риски представляет спиртобензин для двигателей внутреннего сгорания украинских автомобилей:

Бензин А-95Е5 (с 5% спирта): рисков нет вообще. Двигатель любого автомобиля, выпущенного после 1990 года, работает на Е5 без каких-либо негативных последствий;

Бензин Е10 (с 10% спирта): требования более строгие. Для безопасного использования Е10 автомобиль должен быть не старше 2005 года выпуска.

Но главная проблема спиртового бензина, в отличие от классического бесспиртового топлива, — это его очень короткий срок хранения. Делать большие запасы отныне нет смысла, ведь срок годности такого бензина составляет не более 4–5 месяцев с даты покупки. Для сравнения: бензин без примесей спирта можно было спокойно хранить в плотно закрытой металлической канистре в течение одного года без какого-либо ухудшения топливного качества.

Прогноз цен на июль: дизель восстанавливает свои позиции, а газ продолжит падение

Что касается цен: Геннадий Рябцев полагает, что в июле средняя стоимость дизельного топлива (ДТ) наконец-то станет ниже стоимости бензина. То есть длительная ценовая аномалия исчезнет. ДП исторически всегда было дешевле А-95, но после военных событий на Ближнем Востоке его стоимость стремительно выросла в связи с резким снижением предложения со стороны мировых производителей.

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«Оптовые цены на дизельное топливо в июне заметно снизились, поэтому в розничной продаже дизельное топливо в июле подешевеет ещё на 1,5–2 грн/л. Что касается бензина: трейдеры не будут спекулятивно снижать цену, даже могут её повысить, мотивируя это дороговизной спиртового бензина, хотя на самом деле это не соответствует действительности. В отдельных сетях, прежде всего региональных, литр бензина может подешеветь на 1–1,5 грн. Подводя итог, можно сказать: быстрого снижения цен на топливо не будет, в отличие от быстрого повышения в марте и апреле, когда нефть подорожала с 70 до более 100 долларов за баррель (159 л). Ориентировочная цена на дизельное топливо на конец июля — 75 грн/л, на А-95 — 76 грн/л. Но для владельцев дисконтных карт крупных сетей известных брендов будут действовать скидки на топливо до 4–5 грн/л. Автогаз продолжит дешеветь, так как украинский рынок насыщен. Цена будет близка к 40 грн/л, что заметно ниже, чем в июне», — сказал эксперт.

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