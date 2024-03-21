Новые сюрпризы для уклонистов: какое наказание возможно и что об этом говорят нардепы

Наказание за уклонение от мобилизации в Украине станет более строгим. Розыск и штрафы для тех, кто игнорирует повестки, а еще у мужчин могут появиться новые обязательства.

О новых пунктах, которые могут появиться в законе о мобилизации в Украине, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Введут ли заоблачные штрафы?

Работа над законопроектом в Верховной Раде продолжается. Более 4 тысяч правок до сих пор прорабатывает оборонный комитет. Время от времени нардепы с инсайдами выходят в прямые эфиры и рассказывают, какие решения уже приняты, а что вообще забанили. На днях в Сети последовала информация о безумных штрафах для уклонистов. Речь шла о сотнях тысяч пени. За первое игнорирование повестки нужно будет заплатить 100 тысяч гривен штрафа, за второе – еще плюс 200 тысяч. Введут ли все-таки штрафы — сейчас на этот вопрос у парламентариев пока нет однозначного ответа.

В частности, в комментарии для ТСН.ua представительница "Европейской солидарности" в Комитете по нацбезопасности Ирина Фриз рассказала, что вообще о таких суммах слышит впервые, ведь раньше обсуждались совсем другие, не менее скандальные формы наказаний.

“Было об увеличении штрафов, но таких сумм не видела. Относительно мер влияния они обсуждались на одном из первых заседаний. Предполагалось, что работники ТЦК и СП по неявке военнообязанного после оповещения могут подавать в административный суд. По решению суда к человеку, не явившемуся в ТЦК, могут применяться так называемые меры воздействия: ограничение на вождение транспортным средством, блокирование счетов или ограничение перемещения, выезда за границу. Непосредственно по отношению к этой правке было отклонено возможность для представителей ТЦК и СП использовать такие меры влияния, ведь они были прописаны не четко с точки зрения возможности применения. То есть не было понятно, в каком количестве будут применять. Один, два или сразу все три мероприятия, изложенные в предложении”.

По словам Ирины Фриз, не было установлено четко, на какой срок будут применяться эти меры.

“И ключевое, что было нарушением кодекса административного судопроизводства — это то, что фактически были нивелированы сроки подачи гражданином апелляционного обжалования на решение административного суда. Это нарушение Конституции, ведь каждый человек имеет право на защиту своих прав. Поэтому все это как меры влияния было пока отклонено”.

Наказание для уклоняющихся

Между тем в эфире телемарафона "Единые новости" народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил, что в рамках рассмотрения законопроекта о мобилизации нардепы допускают пункт об объявлении в розыск уклонистов, увеличение штрафов и усиление административной ответственности за уклонение от мобилизации.

“Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность. Если ты получил первую повестку, этот штраф будет увеличен. Если ты не появился во второй раз по повестке в ВЛК, военкомат, то будет еще больший штраф. А в третий раз, может быть, если ты специально избегаешь и так далее, по решению суда, я думаю, может человек подаваться и в розыск. Это все то, что в принципе предлагает правительство... Я уверен, что профессионально депутаты правоохранительного комитета (это не комитет нацбезопасности) будут рассматривать соответствующие предложения”.

При этом он отметил, что это может произойти только после того, как законопроект о мобилизации пройдет комитет нацбезопасности и сессионный зал Верховной Рады.

"Тогда будет понятно формат, вокруг чего строить соответствующие предложения по КУоАП или в Уголовный кодекс".

Мобилизация через электронный кабинет

Не меньше украинцев интересует вопрос, как будут вручаться повестки и будет ли каждый военнообязанный вынужден регистрироваться в электронном кабинете. Вокруг этого вопроса также распространялось множество слухов: то да, то нет, то не обязательно и так далее. Какая ситуация сейчас, рассказывала нардепка Ирина Фриз.

Почти единогласно комитет был против внедрения в качестве обязанности электронного кабинета (военнообязанного — Ред.). Было принято решение, что это будет правом, возможностью для человека в возрасте от 18 до 60 лет после объявления военного положения переподтвердить свои персональные данные или через ЦНАП, через ТЦК и СП, или через электронный кабинет, если гражданин согласился его сделать. То есть это право, а не обязанность. Также было отклонено понятие отправки электронных повесток в электронный кабинет”.

Снимать ТЦК будет запрещено?

Есть еще один интересный нюанс: хвататься за телефон и снимать все действия представителей ТЦК могут запретить, ведь оборонный комитет не поддержал правку, позволяющую гражданам вести фото и видеофиксацию при вручении им повесток. Между тем, по словам Ирины Фриз, 19 марта была поддержана "достаточно качественная норма об обязательстве государственных райадминистраций осуществлять уведомления по ОТГ с населением до 10 тысяч".

“Сделано для того, чтобы этого не делали старосты, вынужденные разносить повестки. Также были откорректированы позиции по изъятию транспортных средств у предприятий. Было предложено, чтобы были установлены четкие критерии, а также предельный процент по изъятию транспортных средств. Для того чтобы не происходило такого, что у одного предприятия изымают все, а у других все остается. Сейчас мы остановились на 1505 столбняке. Завтра комитет продолжит работу над этим законопроектом. Я надеюсь, что на следующих неделях законопроект будет подготовлен комитетом для рассмотрения во втором чтении непосредственно в зале парламента”.

Когда украинцы наконец-то увидят закон?

Ну как вы заметили, когда это произойдет — никто не уточнил. Напомним, что сам законопроект о мобилизации, разработанный Кабмином впервые, появился на публике в конце 2023 года. Украинцы тогдашними предложениями в большинстве своем были недовольны, наибольший резонанс вызвала вероятность отмены отсрочки для людей с инвалидностью 3 группы и студентам, которые получают непоследовательное образование и “экономические наказания”, тогда также предлагали уклончанам блокировать счета и применять к таким мужчинам еще ряд ограничений.

Уже с нового, в 2024 году, шум превратился в разговор, законопроект вернули Кабмину на доработку, но уже к новому документу было более 4 тысяч правок. Между собой нардепы шутили – это рекорд. Вопрос же мобилизации в Украине сейчас один из самых острых, а когда будет решение и депутаты, наконец, соберутся в зале для голосования — вопрос, ведь заседание уже несколько раз переносилось по разным причинам.

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