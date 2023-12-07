Новые сюрпризы от ТЦК: где ловят уклонистов и кому вручают повестки

Мобилизация в Украине – в разгаре. Мужчинам стали раздавать повестки даже в "качалках", и не только.

Рейды ТЦК по "качалкам" Украины продолжаются. Где на этот раз тренировка закончилась вручением повесток, которыми еще мобилизационные нововведения шокируют украинцев – о новых мобилизационных скандалах идет речь в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

"Спортивные" повестки

Уже несколько дней в соцсетях распространяют видео, как представители ТЦК наведываются в тренажерные залы в разных городах Украины и вручают там повестки. Первая информация о "спортивных" рейдах появилась из Ужгорода. Там 5 декабря военкомы посетили крупнейшие спортивные залы города в вечернее время. Повестки получили и тренеры, и посетители.

А уже на следующий день подобные видео начали появляться из Мукачево и Хуста.

Военнослужащим "развязали руки"

Нервничать мужчинам на Закарпатье приходится не только в спортзалах, но и под открытым небом. Оказывается, что местным военным позволили проверять документы на улицах. Отныне всех мужчин обязывают ходить с паспортами до конца военного положения в стране.

Более того, неделю назад такое же решение приняли и на Львовщине. Однако заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк успокаивает, что это никакого отношения к мобилизации не имеет.

Коммунальщики раздают повестки

Но мобилизационные сюрпризы на этом не завершаются. Недавно в Запорожье представители Территориальных центров комплектования и соцподдержки, Муниципального караула и Нацполиции объединились. Теперь они вместе будут обходить дома, где проживают военнообязанные. Одни представители мобильных групп будут выдавать повестки, другие следить за порядком.

Заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк пообещал, что в квартиры заходить не будут и двери не будут выбивать, но постучатся к каждому.

Рейды ТЦК в Днепре

А вот история с проверками представителями ТЦК тренажерных залов Украины, скорее всего, только набирает обороты. На днях военные дошли и до "качалок" Днепра. В местных пабликах сообщили о рейдах тамошними тренажерными залами. В частности, в центральной части города.

Мобилизационные вопросы

Мобилизационные скандалы разгораются один за другим. Они касаются не только проверок документов или рейдов представителей ТЦК, но более глубинных процессов. Например, когда урегулируют сроки службы или когда решат вопрос с призывным возрастом? В обществе требуют конкретных решений. Об этом говорит и президент.

Мобилизация по-новому

В настоящее время более 10 законопроектов, регулирующих вопросы мобилизации и демобилизации, лежат в Раде, но их нужно доработать. Конкретные результаты депутаты должны показать до нового года. Об этом заявил глава партии "Слуга Народа" Давид Арахамия.

Мобилизация украинцев за границей

За границей тоже озабочены судьбой украинского народа, в частности ее сильной половины. ЕС должен "призвать" украинских мужчин, уехавших за границу. Такое громкое заявление сделал депутат Бундесвера Родерих Кизеветтер.

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И пока вопросы с нововведениями по мобилизации решаются, военнообязанные граждане Украины по-прежнему будут получать три типа повесток. Речь идет о вызовах мужчин для уточнения учетных данных, прохождения ВЛК и мобилизационного распоряжения. И эти документы могут быть изданы везде, закон не ограничивает места. Напомним, военное положение и общую мобилизацию продлили до 14 февраля 2024 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Новые сюрпризы от ТЦК! Где ловят мужчин и кому вручают повестки?