"Новые танки – это Ролс-Ройс": Резников рассказал об уникальности техники и отзывах военных

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какие танки от западных партнеров уже есть в Украине и об их эффективности на поле боя. Так, по его словам, военные сравнили их с машинами "Роллс-Ройс".

Об этом министр обороны сказал в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

"Это не "Жигули" и не "Мерседесы, это — Ролс-Ройс": Challenger и Leopard уже есть. Более того, они не просто есть, а наша экипажи прошли соответствующие учения. Имел честь быть в подразделениях и общаться с нашими ребятами, которые прошли это обучение, даже имел честь поруководить этой техникой с разрешения экипажа. Они все довольны, даже расскажу такую историю, когда спросил ребят, которые овладевали Challenger, это наши героические десантники, говорю, ну ребята, как? Они говорят – класс. Я говорю, можете сравнить Жигули и Мерседес, например, это такая разница? Такая коротенькая пауза: "нет, господин министр, это даже не Мерседес, это Роллс-Ройс". Это цитата. Очень тяжелая машина. Но когда я лично сел и рычажками управлял Challenger. Ты подумал, что ты хочешь влево, он уже поворачивает влево ты подумал, что хочешь вправо — он поворачивает вправо", — рассказал Резников.

По словам министра, военные ВСУ очень довольны новыми танками, поскольку техника очень удобная и продуманая.

"Очень важно, что эта техника сделана так, что она на уровне взаимодействия с бронированными современными БТР или БМП. Я называю это "бронированный кулак", поэтому надо помнить, что на вооружение пришли не только танки, а на подкрепление этих подразделений. Бредли, Мардеры, Страйкеры, ну и немного легче техника как Хамви, Кугуары, Рошелли и т.д.. Наши военные очень ценят технику, поэтому мы продолжаем просить партнеров продолжать нам их поставлять. Они очень просты в управлении, очень просты в обслуживании. сложной электроники современной. Но для обеспечения подразделений это тоже очень ценят", — резюмировал министр.

Напомним, Алексей Резников рассказал, почему Украина до сих пор не получила западные самолеты.

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