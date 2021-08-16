Новые тарифы на электроэнергию: кто сможет платить меньше и что говорят эксперты

Новые тарифы на электроэнергию: кто сможет платить меньше и что говорят эксперты

В Кабмине утвердили новый тариф для некоторых домохозяйств — с 1 октября украинцы смогут платить 1,44 грн за киловатт.

В Украине вступают в силу новые тарифы на электроэнергию, которые утвердил Кабинет министров после соответствующего заседания СНБО. Цена электроэнергии уменьшится для большинства украинцев. В экспертной среде такое изменение тарифа комментируют неоднозначно.

О том, когда и сколько будут экономить потребители электроэнергии в Украине, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Обычная жительница спального района Киева Анна, которая вместе с дочерьми живет в однокомнатной квартире, в среднем за электроэнергию платит 300 гривен в месяц.

По статистике таких потребителей, как Анна, в Украине более восьмидесяти процентов. Они потребляют менее 250 киловатт в месяц и именно такие домохозяйства с 1 октября этого года будут платить за электроснабжение по сниженному тарифу — 1,44 грн за киловатт. Для тех, кто в этот лимит не впишется, цена остается неизменной — 1,68 за киловатт.

После введения в действие новых тарифов семья Анны сможет сэкономить в среднем пятьдесят гривен в месяц.

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Мнение экспертной среды по поводу уменьшения тарифа разделилось. Одни разделяют оптимизм чиновников и считают, что Кабинет министров внес огромный прорыв в систему тарифообразования.

"Кабинет министров поменял модель, по которой работает рынок электроэнергии, на фактически европейскую. Это определенное регулирование, но оно не является бессмысленным и беспощадным ", — считает эксперт энергорынка Александр Харченко.

Другие же говорят, что новые тарифы не обоснованы и электричество продают ниже себестоимости, а это в будущем, мол, приведет к проблемам у производителей. "Для этого решения нет технико-экономического обоснования, нет решения регуляторного влияния, нет таблицы согласования, нет каких-либо документов, которыми это решение должно сопровождаться", — отметил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Однако, глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус уверяет, что снижение тарифов является экономически обоснованным и никакой катастрофы с энергогенерирующими компаниями не произойдет.

В областных администрациях говорят, что существенных жалоб по поводу уменьшения тарифа от энергетиков было. Как отметила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, поставщики, с которыми ведется диалог, понимают ситуацию и никаких требований к органам государственной власти не предъявляют.

Новости Украины: новые тарифы на электроэнергию - смогут ли сэкономить украинцы

Авторы: Дмитрий Святненко, Алла Пас и Елена Кузнецова

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