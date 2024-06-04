Новые тарифы на электроэнергию, отключение света, рост налогов и цен на топливо – что ждет украинцев

В июне в Украине подняли тариф на свет, а также начались долговременные отключения электроэнергии.

В Украине с июня выросли цены на электроэнергию, граждан также предупредили о долговременных отключениях света. В ближайшее время вырастут цены и на горючее, прогнозируется повышение налогов.

Какие изменения ожидают украинцев в ближайшее время – читайте в материале ТСН.ua.

Повышение тарифа на свет

С начала июня в Украине стоимость электроэнергии увеличилась почти на 64%. Теперь новый тариф будет составлять 4,32 грн/кВт для всех потребителей независимо от объема потребления и будет действовать до конца апреля 2025 года.

Тариф на свет для домов с электроотоплением

Решением правительства предусмотрены изменения для бытовых потребителей, в домах которых установлено электрическое отопление. Для них будет действовать отдельный тариф:

потребление до 2000 кВт в месяц – 2,64 грн/кВт;

потребление свыше 2000 кВт в месяц – 4,32 грн/кВт.

Как изменится ночной тариф на электроэнергию

Бытовые потребители, установившие в своих домах двухзонные счетчики, в ночное время с 23:00 до 07:00 могут потреблять электроэнергию по льготному ночному тарифу.

Ночной тариф составляет 50% от стоимости обычного тарифа. С 1 июня 2024 года за потребленную ночью электроэнергию будут платить 2,16 грн за киловатт.

Как сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, дополнительные средства от населения, которые получат энергетики за счет повышения тарифа на электроэнергию, будут направлены на ремонтную кампанию и возобновление государственной генерации.

По ее словам, это вынужденный шаг, на который пошло государство из-за значительных потерь в энергосистеме после вражеских обстрелов.

Отключение света по 10 часов

Член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк предупредил, что украинцам следует быть готовыми к тому, что зимой отключения света могут занять 10 часов. Сейчас ситуация в энергетике сверхсложная, ведь РФ наносит прицельные удары по энергосистеме.

По его словам, повышение тарифов на свет не спасет ситуацию.

"Поднятие тарифа на электроэнергию не позволит все равно в 2024-м быть 24 часа в сутки со светом. Потому что ситуация на самом деле сверхсложная. Мы ее видим в начале лета. Она будет зимой, к сожалению, еще сложнее",- заявил Нагорняк.

Нагорняк добавил, что при температуре 10 градусов – украинцы будут со светом только по 12-14 часов в сутки, а по 10 часов – без него. Таким видит специалист среднестатистический сценарий этой зимы.

В Киеве – самые строгие графики

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Киеве и Киевской области будут действовать самые жесткие в Украине ограничения подачи электроэнергии. И в ближайшее время ситуация не изменится, ведь такая ситуация с графиками столицы связана с большим количеством критической инфраструктуры.

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Если в большинстве регионов отключение света составляет от 4 до 8 часов без электричества, то в Киеве света не будет суммарно от 9 до 12 часов в сутки.

Цены на бензин и дизель резко вырастут

В Украине в ближайшее время возрастут цены на бензин и дизель. Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о повышении акцизов на этот вид продукции.

Повышение акцизов, соответственно и цен на топливо будет происходить в несколько этапов.

Первый должен пройти уже в июле. Планируется увеличить размер акцизов на бензин до 359 евро за 1000 л (+68,1%), на ДТ – до 330 евро за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277 ,00 евро за 1000 л (в 5,32 раза).

Таким образом, цена на бензин вырастет до 57 гривен, ДП – до 55 гривен и больше. Наибольшее повышение цен ожидается на автогаз.

Налоги: сколько придется платить и что ждет ФЛП

Уже в этом году на Украине могут поднять ставки на основные налоги – такое решение подготовили в правительстве. А с 2025 года налоги повысят и для физлиц-предпринимателей.

Источники издания OBOZ.UA. в правительстве еще несколько недель назад озвучили предложение о повышении налогов – НДС и военном сборе (фактически вырастет НДФЛ).

Однако в правительстве до сих пор официально не проголосовали законопроект, чтобы направить его на рассмотрение Верховной Рады.

Повышение военного сбора

Военный сбор в Украине повысят с 1,5% до 5%. Это самое существенное повышение. Такой сбор – фактически часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Кроме того, его нужно будет платить при продаже недвижимости, покупке предметов роскоши.

"Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства шли на оборону, а не в местные бюджеты", - сообщил источник в правительстве.

Например, на сегодняшний день с дохода в 20 тыс. грн нужно заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора – в общей сложности это составляет 3 900 тыс. грн. После повышения придется заплатить уже 23% – то есть 4600 грн.

Повышение НДС

В правительстве планируют повысить и налог на добавленную стоимость (НДС). Сейчас ставка находится на уровне 20%.

"Точное решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не приняли – либо на 2%, либо на 3%. Не меньше", - сообщил источник в правительстве.

Рост цен на продукты

Правительство разработало специальный законопроект, которым предлагает внести изменения в Налоговый кодекс – увеличить ставки акцизного налога на топливо.

Если Верховная Рада проголосует за предложение правительства, то первый этап повышения цен на горючее придется именно на начало жатвы. И это будет иметь последствия для аграриев, которые не могут сделать запас, потому что, в частности, топливо можеть стать целью для российских ударов.

"Когда летом 2023 года вернули НДС и акцизы на горючее, тогда цены поднялись в пределах 6 гривен. Сейчас мы ожидаем, что такая инициатива может обернуться ростом до 5%. Июль — это активная фаза сборочной кампании. Аграрии закупают запасы горючего во время работы. Соответственно, если повысят акциз, то это будут дополнительные расходы и эту цену придется заложить в товар", - рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левушкин заявил, что в случае повышения акцизов горючее в Украине стремительно подорожает и будет стоить как в Европе – около 75-80 грн за литр.

Что будет с курсом доллара

По словам специалистов, в Украине будет продолжаться тренд по обесцениванию гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах.

"Это позволит сохранять привлекательность гривневых активов для населения и бизнеса и не будет подогревать девальвационные настроения", – объяснил руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, гривна "медленно перебралась в новый курсовый диапазон – 40-41 за доллар".

"Именно в этом коридоре в ближайшее время будут проходить курсовые колебания", – прогнозирует Шевчишин.

Финансовые эксперты также говорят о дальнейшей девальвации гривны, однако под контролем Нацбанка.

НБУ установил официальный курс валют на 4 июня. Доллар потерял в цене 5 коп. Евро – 9 коп.

курс доллара – 40,48 грн;

курс евро – 43,89 грн (-9 коп.)

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