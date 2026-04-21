Новые тарифы на проезд в Киеве: почему киевлян заставляют делать три пересадки и переплачивать

Пока чиновники размышляют над внедрением единого билета, киевлянам придется платить за каждую пересадку

В Киеве идет подготовка к повышению стоимости проезда в общественном транспорте. В КГГА официально озвучили себестоимость одной поездки, и она отличается от предыдущих цифр. Если раньше себестоимость наземного транспорта озвучивалась в 37 гривен, то теперь ее оценивают в 44 гривны. Что касается себестоимости поездки в метро в 64 гривны, то ее как имя Волдеморта вслух не называют, чтобы не раздражать людей.

ТСН.ua разбирался, почему так происходит, когда ждать подорожания, каким оно будет и какие еще изменения в оплате проезда рассматривают власти.

Проезд в Киеве: аргументы в пользу повышения тарифов

Среди основных причин будущего роста стоимости проезда в Департаменте транспортной инфраструктуры называют то, что Киев не менял тарифы с 2018 года — они оставались на уровне 8 гривен.

Пересмотр стоимости считается необходимым шагом, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет и направить средства на критические нужды, в частности, на подготовку к отопительному сезону. Специалисты также отмечают, что многие украинские города решились на повышение стоимости перевозок даже в условиях полномасштабного вторжения.

Официально в Департаменте заявили, что экономически обоснованная стоимость в наземном транспорте составляет 44 грн, а в метро она «еще выше». Там объясняют, что уже ранее предоставили СМИ информацию о себестоимости поездки в метро — 64 гривны.

Процедура пересмотра цены на проезд: без слухов и спешки

«Речь не идет об установлении именно такой цены за проезд. В настоящее время конечная стоимость подсчитывается специалистами Департамента экономики. Окончательной цифры еще ни у кого нет. Следует дождаться просчета от экономистов», — объясняют ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Процесс формирования тарифа выглядит следующим образом: транспортные предприятия предоставляют свои расчеты на основе реальных расходов, а Департамент экономики их проверяет, перечисляет и выносит окончательный вердикт.

«Когда Департамент экономики закончит подсчет, лучше спросить у них. Но уверяем, что процесс пересмотра тарифов для общественного транспорта Киева точно не будет скорым и займет минимум два-три месяца», — отмечают в ведомстве.

При этом власти уверяют, что все льготы для пассажиров останутся без изменений.

Внедрение единого пересадочного билета в Киеве

Параллельно с тарифными изменениями город прорабатывает возможность внедрения новой системы оплаты проезда — единого пересадочного билета. Он может объединить метро, автобусы, трамваи и троллейбусы в одну систему, о чем не раз просили киевляне.

В настоящее время рассматриваются разные варианты того, как он может работать:

Билет на время : например, на 1 час 20 минут.

Возможность пересадок : за это время пассажир сможет изменить три вида транспорта (метро, автобус, трамвай), заплатив всего один раз, чтобы добраться на работу или домой.

Стоимость: вероятно, такой билет будет дороже разовой поездки, но его финальная цена еще высчитывается.

Сейчас прорабатывается возможность его внедрения и изучаются все сопутствующие вопросы, но будет ли единый билет введен и когда именно неизвестно.

Экспертный взгляд: почему цифры на проезд в Киеве отличаются?

Эксперты отмечают, что городские власти с самого начала удивительно очень быстро предоставили информацию, что себестоимость одной поездки составляет в наземном транспорте 37 гривен, а в метро — 64 гривны. Что и было озвучено в эфире одного из телеканалов.

«А уже позже появилась информация о себестоимости в наземном транспорте — 44 гривны, а в метро — это загадочное „еще больше“. Понятно, почему такая формулировка, потому что это просто заоблачная цифра, которая адекватно не воспринимаемая людьми, и это вполне логично. Вообще, порядок цифр в 37, 64 и 44 гривны многих, мягко говоря, удивил как пассажиров, так и активистов», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию.

Последние взялись за самостоятельный просчет транспортного тарифа, ведь бухгалтерская отчетность «Киевского метрополитена» и «Киевпасстранса» доступна в открытых источниках, а данные о пассажиропотоках публикуются как официальная статистическая информация.

«Активисты поделили одно на другое, и у них получилось, что реальная себестоимость перевозок одного пассажира — 26 гривен. Это если считать прямые расходы метрополитена. Поэтому активисты заключили, что все, что в подземке «докрутили» до 44 или до 64 гривен — это просто амортизация их активов. Я лично считаю, что там заложена не только амортизация, но и будущие капитальные затраты, которые планирует выполнить предприятие», — рассказывает Беспалов.

Необходимость прозрачных расчетов в Киеве

Он подчеркивает, что власть сама запутала людей, озвучивая разные цифры. Поэтому и вывод: себестоимость перевозки одного пассажира в Киеве неопределенна. А ее нужно четко определить, прежде чем вообще вспоминать об изменении тарифа.

«У нас есть набор из цифр — 26, 44 и 64 гривны. Это для любых финансовых расчетов слишком большая разница. Не было бы вопросов, если бы эта разница составляла 10 или 15 копеек. Но здесь расхождение грандиозное — от 26 до 64 гривен! Я бы на месте мэра Киева заставил бы подчиненных более тщательно все пересчитать, ведь увеличение тарифов на проезд — это прежде всего политическое решение, и здесь не должно быть никакой неопределенности с себестоимостью поездок», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Эксперт добавляет, что специалисты, рассчитывающие себестоимость, должны учитывать не только текущую ситуацию, но и делать более дальновидные прогнозы, так как тариф поднимается не на один день, а как минимум до конца года.

«Городу нужно иметь прогнозную себестоимость на 2026 и следующий 2027 год. Специалисты должны прогнозировать, сколько у них будет пассажиров и какими будут расходы на их перевозку. Конечно, в условиях войны делать это непросто, потому что ситуация нестабильна как с энергетикой, так и с горюче-смазочными материалами. Но, тем не менее, это нужно делать, готовить возможный сценарий, а дальше на его основе принимать политическое решение», — отмечает эксперт.

Тарифы на проезд в Киеве: прогнозы по финальной стоимости — 20 или 30

Дмитрий Беспалов говорит, что, несмотря на разную себестоимость поездок, по его мнению, город на 70% не решится сделать тарифы на проезд в Киеве самыми дорогими в Украине.

«Возможно повышение до 20–25 гривен, и тогда стоимость поездок в общественном транспорте столицы не будет самой дорогой в Украине, а сравнится, например, с львовской, где уже 25 гривен. Но есть 30%, что Киев все-таки решится на такой шаг и сделает максимально высокий тариф — 30+ гривен», — говорит эксперт.

Он добавляет, что не удивится такому сценарию, если в итоге окажется, что киевский общественный транспорт станет самым дорогим не только в Украине, но и, скорее всего, в некоторых странах Европы.

«Это если рассматривать с позиции тарифной модели. В Европе ориентируются на абонементные поездки. То есть, если перечислять стоимость поездки для пассажиров, то там она может быть даже дешевле, чем в Киеве. В европейских странах действуют зональные или часовые тарифы, и там пассажир платит за всю поездку, сколько бы он пересадок ни сделал. А в Киеве горожане должны платить за каждую пересадку. И при такой системе оплаты проезда люди будут каждый раз платить по 25 или 30 гривен», — говорит Беспалов.

«Киевпасстранс» и метро: специфика киевской транспортной модели

Эксперт вспоминает: когда в 2015 году он с коллегами разрабатывал транспортную модель столицы, коэффициент пересадочности в Киеве был на уровне 1,5.

«То есть пассажир в транспорте Киева производил в среднем полторы пересадки. Поэтому, делая сейчас тариф в 20, 25 или 30 гривен, нужно понимать, что для людей, не имеющих льгот или не покупающих оптовые поездки по более низкой цене, разовая поездка будет стоить в 1,5 раза больше. В Киеве, к сожалению, не все могут доехать до нужного места одним транспортом», — объясняет эксперт.

Относительно возможности введения в Киеве единого билета на три вида транспорта, который будет действовать более часа, эксперт считает, что ввести такую модель проезда сейчас городу будет сложно.

«Прежде всего, это связано с тем, что „Киевпасстранс“ и „Киевский метрополитен“ — это разные предприятия, которые собирают средства на разные счета. Поэтому, чтобы единый билет заработал, нужно провести серьезную реформу. А еще есть частные маршрутные такси, которые подвозят людей к метро. Интеграция без них в единую систему только коммунальных предприятий не заработает в полную мощность. Потому здесь все сложно. На самом деле такую реформу Киев должен был готовить еще лет десять назад, чтобы ввести нормальную европейскую тарифную модель. Сейчас столица напоминает студента, который не готовился к сессии и в последний момент пытается что-нибудь придумать. Сомнительно, что это даст нужный эффект», — заключает Дмитрий Беспалов.