Новые тарифы на свет шокируют украинцев: сколько будет стоить электроэнергия и почему отключений не избежать

Уже на этой неделе будет принято окончательное решение о новых тарифах на электроэнергию для населения.

В Украине цены на свет вырастут почти вдвое. Более того, новые тарифы не спасут от отключений, которые летом могут стать еще более жесткими.

Почему ограничения усилятся в жаркие дни, сколько придется платить за электроэнергию и кому не будут отключать свет – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Электроэнергия подорожает: когда и на сколько

Уже на этой неделе будет принято окончательное решение новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Следовательно, новые тарифы потенциально заработают уже с 1 июня. По его словам, наиболее вероятным сценарием при установке новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии. Такую информацию подтвердил и Николай Колесник, заместитель министра энергетики Украины – в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

Напомним, нынешний тариф действует с 1 июня 2023 года и составляет 2,64 грн за кВт-ч независимо от объема потребления. Однако украинское общество беспокоит, какой тариф будет установлен. Вероятно, будет тариф 4,80 грн для пользователей, потребляющих более 100 кВт в месяц. Такую цифру озвучил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Тариф может вырасти почти вдвое, хотя раньше называли несколько более низкие цифры. В конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-ч, потом речь шла о 4 грн/кВт-ч. Об этом сообщало издание РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве и на энергетическом рынке.

Народный депутат Алексей Кучеренко также отмечал, что, по его данным, новый тариф может быть в пределах 3,5-4 грн/кВт-час.

Добавим, что тариф на электроэнергию для населения утверждает Кабинет министров по предоставлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Также известно, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет входить с дефицитом электроэнергетических мощностей. Его объем будет определяться способностью оградить энергосистему от обстрелов, а значит, от поставок военной помощи от партнеров.

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Отключение света

Но даже повышение тарифа не спасет Украину от отключения света, связанных с существенными разрушениями в энергетике. Более того, такие отключения могут применяться в ближайшие два года. Об этом заявил вице-президент Energy Club Максим Немчинов в эфире телемарафона.

Немчинов добавил, что летом отключения, скорее всего, будут. Также очень важно успеть подготовиться к следующей зиме, потому что в течение нее он также ожидает отключений. Эксперт подчеркнул, что в результате массированных обстрелов энергосистема потеряла 8 ГВт мощностей. Поэтому придется поднять тариф на электроэнергию, чтобы были деньги на восстановление поврежденных и разрушенных энергообъектов.

В свою очередь глава "Укрэнерго" также подтвердил, что в течение лета, в течение осени и зимы украинцам нужно быть готовыми к тому, что могут быть применены графики отключений.

Более того, в "Укрэнерго" отметили, что в жаркие дни графики отключения света могут быть более жесткими. Как оказалось, сильная жара отрицательно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы. Поэтому в жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими.

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Приоритет – объекты критической инфраструктуры

Однако в Украине будут действовать справедливые графики отключения света. Кабинет министров поддержал соответствующее постановление. В документе определен перечень приоритетных объектов, не отключаемых от электричества. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и говорится в постановлении правительства.

Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и заведения, реализующие мобилизацию, а также ВР. Для этого областные военные администрации и Киевская МВА должны подготовить и утвердить перечни критически важных объектов. Для каждого объекта перечень должен содержать наименование, местонахождение, по которому осуществляется отбор мощности, определение и применение предельных величин потребления электрической мощности.

Это постановление вступит в силу через месяц после его опубликования. Она будет действовать в течение периода военного положения и через шесть месяцев после его прекращения или отмены.

Напомним, что во время долговременных отключений украинцы могут воспользоваться "Пунктами Несокрушимости". В частности, в Киеве открыто около тысячи таких объектов.

Как сообщалось ранее, в Минэнерго рассказали о своих планах по повышению цен на свет.

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