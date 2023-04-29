Новые требования Кремля: РФ решила поставить крест на зерновой сдеелке, но есть еще фактор Турции и Китая

Зерновая сделка, которая обеспечивает морской экспорт украинской с/х продукции, под угрозой навсегда уйти в прошлое. Москва выдвигает новые требования в обмен на ее продление, которые невозможно выполнить.

G7 призывает продолжить и расширить (добавить больше украинских портов – ред.) действие зерновой сделки для экспорта украинской с/х продукции. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил по телефону с военным преступником Владимиром Путиным в четверг, 27 апреля, предложив создать еще одну рабочую группу по "реализации новых инициатив". Это предложение прозвучало очевидно из-за постоянных угроз Кремля выйти из зерновой сделки, если не будут выполнены требования Москвы. И недавно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что жалобы России небезосновательны.

О каких требованиях Москвы идет речь?

Во-первых, снять ограничения на страхование и доступ к портам для российских судов и грузов и разблокировать в Россию экспорт с/х техники, запчастей, комплектующих и сервисных услуг. То есть это означает, что у них закончились европейские и американские комбайны и тракторы, и нечем собирать впечатляющий.

Во-вторых, возобновить подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, через которое они производят все эти платежи по зерну.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

По его словам, эти новые требования министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул во время председательства в Совбезе ООН, которое началось 1 апреля. Это произошло сразу после появления информации, что страны G-7 рассматривают почти полный запрет на весь экспорт в Россию. На что бывший президент РФ безумный Дмитрий Медведев прямо сказал, что после этого на зерновом соглашении будет поставлен крест.

"Требование разблокировать аммиакопровод "Тольятти-Одесса" у них было с самого начала. Еще в прошлом году президент Зеленский ответил, что мы можем на это пойти только в одном случае – если будет обмен пленными всех на всех. Сейчас дело с этим аммиакопроводом очень простое: он входит на территорию Украины вблизи Купянска, и идет фактически по линии фронта между Харьковской и Луганской областями. Аммиак взрывается от наименьшей искры. Поэтому, возобновление работы аммиакопровода – это завуалированное требование прекращения огня. Конечно, на это никто не пойдет", – объясняет Андрей Клименко.

За время действия Черноморской зерновой инициативы с июля 2022 года из Украины 903 судами было вывезено 28,3 млн тонн зерна. До недавнего времени зерновое соглашение пролонгировалось на 120 дней, как собственно в нем и записано. Однако в марте Россия, как говорят в Кремле, дала согласие на продление Черноморской инициативы всего на 60 дней, что странным образом совпадает с состоявшимися 14 мая выборами в Турции.

Вместе с этим Россия прибегла фактически к искусственной блокаде инспекции судов, следующих по зерновому коридору. На инфографике BlackSeaNews по количеству судов, прибывавших зерновым коридором в украинские порты, можно увидеть, как с сентября 2022 года их количество уменьшалось, достигнув своего наименьшего показателя в апреле этого года.

Фото: ТСН.ua

"Наша мониторинговая группа отслеживает все это ежедневно с сентября. И не только количество, кто физически заходит, но и всю риторику на этот счет. Наш вывод сейчас однозначен: Россия идет на срыв зернового соглашения. Скорее всего, они приняли решение покончить с этим. То есть, когда выдвигаются новые требования, которые точно не будут выполнены, это означает, что Москва уже приняла решение. что много денег по экспорту с/х продукции идет в украинский бюджет, из которого больше половины идет на финансирование войны, и они решили с этим покончить. Россия считает, что если украинского зерна на рынках не будет, цена вырастет, и Россия увеличит экспорт своего урожая, заработает больше денег, в том числе и на войну", — считает Андрей Клименко.

Также читайте Представители России в который раз остановили зерновой коридор — ВМС ВСУ

Конечно, кроме сугубо финансовой составляющей есть еще и политические моменты.

Во-первых, как мы уже отметили выше, это фактор выборов в Турции. По словам Андрея Клименко, не нужно питать иллюзий: вся эта Черноморская зерновая инициатива – это на 98% проект Эрдогана. Однако последние соцопросы свидетельствуют о том, что Эрдоган проигрывает президентские выборы кандидату от объединенных оппозиционных сил.

Во-вторых, есть еще фактор Китая. По статистике, именно Китай является крупнейшим покупателем украинского зерна по зерновому соглашению. По словам президента Зеленского, Си Цзиньпин поддержал продление действия Черноморской зерновой инициативы.

Западные эксперты предполагают: если Россия в одностороннем порядке выйдет из зерновой сделки, теоретически инспекции судов можно будет проводить и без россиян. Тем не менее, цена на страхование таких грузов и кораблей взлетит в разы. Судовладельцы будут просто обходить мероприятие к акватории Черного моря. Хотя Китай, несмотря на угрозы Москвы выйти из зерновой сделки, продолжает фрахтовать корабли для экспорта из украинских портов.

Хотя, по словам Андрея Клименко, в попытках Кремля покончить с зерновым соглашением может быть еще один неучтенный момент — это украинское контрнаступление. Зерновой коридор ограничивает свободу перемещения русских военных кораблей в Черном море, чтобы обстреливать украинские территории.