Новые требования Польши для украинцев: на границах огромные очереди, люди стоят в пробках более суток

Новые требования Польши для украинцев: на границах огромные очереди, люди стоят в пробках более суток

Польша ужесточила правила въезда для украинцев, в результате чего на границе возник коллапс.

Сегодня с полуночи новые требования на пересечение границы ввела Польша. Теперь для въезда кроме сертификата о вакцинации требуется еще свежий тест. Это условие для граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Знали ли об этом путешественники и какова ситуация на пунктах пропуска, говорится 15 декабря в сюжете ТСН.19:30.

На пункте пропуска Шегини-Медика в очереди на выезд из Украины стоят полторы сотни легковушек. Пробка растянулась на два километра. Образовалась очередь из-за новых требований по пересечению границы. Польша их приняла внезапно, так что люди были застигнуты врасплох. Новость узнали, уже приехав на границу, и начали быстро искать пункты тестирования. Ближайшие расположены в 20 километрах от города Мостиска.

Наплыв людей велик, результата приходится ждать по 40 минут назад и возникло скопление авто. Мобильная лаборатория находится в самом пункте пропуска, но туда еще нужно доехать.

"Завтра-послезавтра мы ожидаем прибытия мобильной лаборатории, которая будет располагаться перед нашим пунктом пропуска. Это нам облегчит работу, а люди уже будут знать, прибывать раньше времени и делать тестирование и таким образом уже будут с тестом заезжать на территорию пункта пропуска", — рассказала заместитель руководителя отделения инспекторов пограничной службы "Шегини" Валентина Скред.

Польша ужесточила требования к пересечению границы | Новости мира

В очереди люди рассказывают, что ждут на границе уже 24-27 часов.

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Результат теста должен быть переведен на польский или английский. Не важно, будь то ПЦР или антиген — он должен быть сделан не раньше, чем за 24 часа до путешествия. Негативные тесты должны иметь все путешественники — и вакцинированные тоже.

Новое требование не касается детей, посещающих сады на территории Польши или соседних государств, а также учащихся, обучающихся в местных школах и сопровождающих их опекунов.

Лица, которые не представят отрицательный результат теста, будут отбывать обязательный двухнедельный карантин.

Карантин в Польше усиливают из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом и распространения нового штамма "Омикрон". Сколько времени будет действовать это ограничение, пока неизвестно.

Напомним, что Италия закрыла свои границы даже для вакцинированных украинцев.

Ранее ЕС обновил "зеленый список" стран, однако Украины там нет.

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