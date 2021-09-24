Новые тренеры и еще больше юмора: стартовал новый сезон "Лиги смеха"

Новые тренеры и еще больше юмора: стартовал новый сезон "Лиги смеха"

Впервые в истории шоу его участником будет женская монокаманда.

В пятницу, 24 сентября, на телеканале 1 + 1 началась премьера восьмого сезона юмористического шоу "Лига Смеха". За место в новом сезоне будут соревноваться 18 команд, а вакантных мест всего 12. Среди участников — как уже знакомые зрителям юмористы, так и новички.

О том, что происходило за кулисами шоу, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Перед выходом на сцену кто-то из участников повторяет сценарий, другие — думают, как преодолеть конкурентов.

"У меня почему-то очень квадратная голова и я очень сильно переживаю", — признается одна из тренерок, телеведущая Маша Ефросинина.

Победитель прошлого сезона, певец Владимир Дантес уверяет, что соперничества не боится, а в новом сезоне будет искать юмористов, которые не боятся экспериментов. "Мне хочется, чтобы юмор строился не так, как принято", — отметил он.

Кроме Дантеса и Маши Ефросининой, оценивать участников будут тренеры Сергей Бабкин, Олеся Жураковская и Станислав Боклан. Присоединится к звездной "шестерке" актер Студии "Квартал 95" Александр Пикалов. В интервью ТСН он признается, что мечтал об этом давно и в шутку объясняет, как сюда попал: "У меня там знакомые есть в руководстве".

По его словам, некоторые участники выйдет на эту сцену первый раз, но уже вскоре они могут засиять как настоящие звезды юмора.

Кроме уже известных зрителям юмористов, за право попасть в шоу будут бороться новички — участники из других стран и первая в истории "Лиги смеха" женская монокоманда. Из 18 команд останется только 12. Они и будут бороться за победу.

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