Новые угрозы России: превратит ли Путин эстонскую Нарву в новый "Донбасс"

Путин / © Associated Press

В сети распространяется карта вероятного наступления РФ на страны Балтии, а российская пропаганда уже придумала повод для агрессии — якобы «транзит» украинских дронов через небо Литвы и Эстонии для ударов по нефтяному хабу в Усть-Луге. Пока мир дискутирует о реальности этих угроз, в приграничной Нарве уже появляются призывы к созданию «Нарвской народной республики».

Корреспондент ТСН.Тижня Наталья Ярмола выяснила, насколько глубоко кремлевские метастазы проникли в Эстонию.

Усть-Луга как триггер для пропаганды

После того, как крупнейший нефтяной терминал россиян на Балтийском море — Усть-Луга превратился в гигантский костер, Москва мгновенно обвинила страны Балтии в пособничестве. Мол, украинские дроны летели через их воздушное пространство. Это стало удобным поводом для очередного витка агрессивной риторики и обсуждения «5-й статьи НАТО».

Александр Мусиенко, военный эксперт: «Цель Путина — не обязательно большая война с 500-тысячной группировкой. Ему нужны ограниченные операции, которые породили бы дискуссии внутри НАТО и пошатнули бы единство Альянса. Он хочет протестировать, действительно ли Запад готов воевать за каждый дюйм балтийской земли».

Сувалкский коридор и «Нарвская республика»

Военные аналитики выделяют два основных сценария:

Силовой: Захват Сувалкского коридора (оконечное место НАТО, соединяющее Польшу с Литвой), чтобы отрезать Балтию от остальной Европы. Гибридный: Создание сепаратистского анклава в эстонской Нарве.

Нарва — идеальное место для провокаций. 85% населения — русскоязычные, треть имеет паспорта РФ. В соцсетях уже появились группы «Нарвской народной республики» с собственным флагом, гимном и мемами о «штурме города между завтраком и обедом».

Несмотря на тревожные звоночки, местные политики пытаются сохранять спокойствие. Депутат Нарвского горсовета Денис Ларченко уверен: сценарий Донбасса здесь невозможен, а медийный шум только вредит инвестициям и туризму.

Денис Ларченко, депутат Нарвского городского совета: «Городу нужно развитие. Когда международное пространство пестрит контентом о „Нарвской республике“, привлекать инвестиции и туристов становится в разы сложнее. Количество внешних туристов уже значительно уменьшилось».

Однако в организации Propastop, которая мониторит российскую дезинформацию, отмечают: эти нарративы не возникли внутри общины Эстонии — они навязаны извне.

9 мая как точка кипения

Сейчас Нарва — это город контрастов. Через реку — российский Иван-город, где на набережной устраивают концерты с портретами Путина, которые видны с эстонской стороны. Правоохранители уже готовятся к провокациям на День Европы (9 мая), когда город буквально «раскален» от идеологических столкновений.

Решит ли Путин прийти «на помощь» своим сторонникам в Нарве? Вариантов множество: от «зеленых человечков» до устройства бойни во время массовых мероприятий. Пока НАТО увеличивает количество войск в регионе, главная битва продолжается за мозги людей, которые ежедневно ходят через мостик в Россию.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 новости 31 марта. Дроны снова над Эстонией! Сийярто на побегушках у Кремля!