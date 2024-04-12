Новые высокоточные ракеты Кремля: потрясающие подробности уничтожения Трипольской ТЭС

Стало известно, чем Россия 11 апреля уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области. Похоже, Кремль едва ли не впервые применил новые высокоточные ракеты и специалисты говорят, что они опаснее "Кинжалов". Чем россияне теперь бьют по украинской энергетике, как это комментируют в РФ, действительно ли у Украины закончились ракеты для ЗРК Patriot и возможно ли избежать блекаутов?

Все подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

"Черный день" для энергетики

11 апреля стало настоящим "черным" днем для украинской энергетики ! 40 дронов и столько же ракет разных типов: от крылатых до аэробалистических — Россия в считанные часы запустила по нескольким регионам Украины. Наибольший ущерб россияне нанесли Киевщине — они разрушили Трипольскую ТЭС — предприятие, которое производило более 50% всей электроэнергии для столичного региона, а также питало Житомирщину и Черкасщину.



Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

«Масштабы разрушений – ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден – мы с ним справимся», — председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота”, – говорится в сообщении Центрэнерго.

Ракеты опаснее "Кинжалов"

Для удара по Трипольской ТЭС рашисты применили новую крылатую ракету, которую до этого запускали всего несколько раз за всю войну. Журналисты издания Defense Express со ссылкой на собственные источники уверяют, что анализ обломков позволяет точно назвать тип ракет, прилетевших по ТЭС. Это российские крылатые дозвуковые ракеты Х-69, которые запускают с самолетов тактической авиации РФ — Су-34 и Су-35. Максимальная дальность — 300-400 километров, а скорость меньше, чем у ракеты "Кинжал", впрочем, совокупность различных факторов доказывает, что для Украины это опаснее "Кинжалов". Источники "Общественного" в правоохранительных органах сообщили, что по Трипольской ТЭС прилетело 5 таких ракет.



“Несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть, чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", использованием РФ именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС, как это ни странно, можно считать худшей ситуацией.

Во-первых, ее результативный удар, к сожалению, говорит о возможности ее проникновения мимо очевидно истощенной украинской противовоздушной обороны. Во-вторых, ее запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К.

Также ее использование именно за счет запуска с Су-34 или Су-35 может носить более массовый характер в силу большего количества носителей”, — пишет Defense Express.

Х-69 или "Кинжал"?

Да, эта ракета не так дальнобойна, но это лишь теория. На самом же деле, если задуматься — 400 километров достаточно, чтобы кошмарить Украину, кроме Закарпатья, и объясним почему.

Вот карта с радиусом поражения этой ракеты и гипотетические пусковые районы. А если добавить туда Беларусь, которая в начале войны позволила рашистам избивать со своих земли и неба по Украине, то под угрозой окажется и все мероприятие Украины. Пока Москва не производит их в товарных количествах, мы вряд ли увидим эти ракеты так часто, говорят эксперты.



Прокомментировали новую угрозу и в воздушных силах. Спикер ВВС Илья Евлаш рассказал, что сейчас в ВСУ знают о российской Х-69:

Это улучшенная система версии ракеты Х-59. Пока, как вы правильно отметили, устанавливается, какая именно была это ракета, какой именно был ее тип. Предварительно Россия уже применяла подобные ракеты раньше. Это свежие ракеты, детали которых сделаны в 2023 году. То есть мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты. Однако все зависит от успешности их производства. Насколько быстро они смогут снабжать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим. Насколько им будет удается получить эти важные детали”.

Ситуация же в украинской энергетике сейчас очень сложна. Настолько, что украинцев, как прежде, снова просят экономить электроэнергию в пиковые часы потребления — с 7 по 10 вечера, отметил 11 апреля директор компании Yasno Сергей Коваленко:



“Давайте так. Вы все видели и чувствовали сами. Оценивать это можно по-разному. Мы с вами можем это оценивать только из-за наличия света в домах и на производственных площадках.

Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, это сработает. Поэтому. С 19 до 22 часов. Каждый день. Пожалуйста экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой”.

Не исключено, что Украины и в частности Киевщины будут ждать блекауты и это перспектива ближайших месяцев, заявил в эксклюзивном комментарии ТСН.ua эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко:



“Киеву и Киевской области сейчас ничего не угрожает. Даже были введены ограничения поставок электроэнергии в сеть от солнца. Но, если обстрелы со стороны России будут и дальше повторяться, то отключение электроэнергии в Киевской области возможно в ближайшие месяцы. Также не стоит забывать, что были попытки россиян попасть в Киевскую ГЭС, а она покрывает часть генерации электроэнергии на пике нагрузки. Также были попытки россиян попасть в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в столице и Дарницкую ТЭЦ. Если россияне будут продолжать бить по этим объектам, мы просто останемся без покрытия пиковой нагрузки и станем полностью зависимы от импортной электроэнергии”.

Чего ждать украинцам?

Эксперт добавил, что спрогнозировать все точно невозможно, потому что ситуация зависит от многих разных факторов, но то, что можно сказать точно — рашисты изменили тактику и точечно избивают именно по энергогенерации Украины и пока, к сожалению, их ракеты достигают целей.

Украинцы возмутились

11 апреля Сеть пылала от гнева украинцев. Появилась информация о том, что правительство пообещало защитить украинские энергообъекты еще в прошлом году и выделило на это кучу денег. Только на защиту Трипольской ТЭС якобы пошло 9,7 миллиарда гривен. Народные депутаты даже вызвали к себе на ковер двух ответственных за укрепление энергетики: главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема и министра инфраструктуры Александра Кубракова. Но те оказались в командировке.



В действительности же информации о выделении таких сумасшедших средств в свободном доступе найти нельзя. Об этом есть только официальные сообщения: о выделении правительством дополнительных 9,7 миллиардов гривен на укрепление объектов энергетики в целом и статья на сайте Центрэнерго, где они отчитались о завершении работ по защите станции от обломков ракет, косвенного попадания дронов и других угроз. ”.

Как действительно укрепили энергообъекты?

О суммах здесь вообще речь не идет. Информации о том, как и чем именно должны были укрепить ТЭС, в свободном доступе тоже немного и это логично — не надо это рассказывать рашистам. В Сети только слухи и предложения: установить антидроновые сетки, построить бетонные саркофаги или даже закопать ТЭС под землю. Что из этого вообще возможно сделать быстро и не безумные миллиарды, сказать трудно даже экспертам.

В Центрэнерго заявили, что реально может помочь только эффективная ПВО. Без нее отстраивать ту же Трипольскую ТЭС просто пустая трата времени, сил и денег.

“Любое подлежащее восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть, восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления.

Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому у нас уже есть определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны — это, мягко говоря, бесполезное дело будет”, — об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО “Центрэнерго” Андрей Гота.

А с ПВО пока в Украине мягко говоря сложновато. 11 апреля военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке вышел с потрясающим заявлением. По его информации, у Украины закончились ракеты для ЗРК Patriot и IRIS-T:

Как я сказал несколько недель назад (почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и Iris-T. Также истощены или уничтожены большинство других запасов ПВО. Это притом, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов. Только злоба”.

Что имел в виду аналитик?

Позже аналитик уточнил, что его слова базируются на своих оценках. Якобы за несколько недель до удара его источник, знакомый с ситуацией с ракетами ПВО в Украине, поделился с ним информацией о реальном количестве ракет. И с такой интенсивностью ударов по Украине, они должны были окончиться. В Воздушных силах на это тоже отреагировали, но без деталей. Попросили украинцев не паниковать, но и честно указали, что ракет хотелось бы побольше:

“Мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы (Patriot и SAMP/T) и боеприпасы для них. Поэтому, конечно, нам нужно больше ракет. Партнеры знают, сколько у нас есть ракет. Знают, сколько нам нужно еще. Однако не стоит прибегать к панике, поскольку вы видите и сегодняшние результаты, как отработали наши мобильные огневые группы. Сбиты 16 из 17 шахедов. Почти 100%.

Россияне не остановятся

Рашисты точно продолжат бить по украинской энергтике и дальше, в частности, потому что у них есть результаты. Сейчас они сменили тактику ударов, говорит военный эксперт Александр Коваленко. Удар 11 апреля не был таким массированным, как прежде, но ракеты и дроны летели по менее защищенным регионам и группам, чтобы истощить ПВО:

“В 2022 году они выбрали другую тактику. Когда командующим российскими оккупационными войсками стал Суровикин, то он избрал тактику ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Сейчас мы видим, что они совершили работу над своими ошибками и сейчас видят последствия своих ударов. Они будут продолжать их, фактически уничтожая всю критическую инфраструктуру”.

ПВО Киева собьет ракеты?

По мнению эксперта, Киев в этом плане в Украине защищен больше, поэтому и бить по нему рашисты, скорее всего, будут в последнюю очередь:

“А напоследок они покинут Киев. В самом конце они будут тратить свой боекомплект на Киев. Разница состоит исключительно в том, что у них все же боекомплект ограничен. У них нет нескончаемых запасов, поэтому между ударами будут паузы. Эти паузы будут постепенно увеличиваться, и в этот период важно принять ответственное решение, чтобы повысить безопасность Украины. Но замечу, что с учетом того, что с конца 2022 года кардинальные изменения не были сделаны, у меня по этому поводу нет какого-то оптимизма.

Говоря о кардинальных изменениях, я имею в виду не частные решения, которые были приняты и они эффективны. Напомним, Украине была обещана передача пусковых установок ЗРК Patriot еще в конце 2022 года — в начале 2023-го США, Германией и Нидерландами. Германия и Нидерланды свои обещания выполнили. От США, которые обещали три батареи, а это 24 пусковые установки, которые могли бы закрыть три больших города-миллионника, пока не получено”.

Сколько Патриот может получить Украина?

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украине нужно 25 батарей Patriot, чтобы прикрыть крупнейшие города Украины и этим значительно усилить ПВО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что его команда нашла 100 таких систем у партнеров, которые якобы используют неэффективно — они двойками стоят у портов и аэропортов в Европе, а это явно избыток. При всех предыдущих цифрах Кулеба ориентируется на другую — сначала Украина хочет получить 7 Patriot. 6 из них прикроют самые уязвимые места, а седьмой станет новым блуждающим петриотом.

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