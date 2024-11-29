Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Михаил Драпатый: что о нем известно

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен 42-летний генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом 29 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время проведения ставки.

Что известно о Драпатом

Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. После окончания средней школы стал курсантом Харьковского института танковых войск им. Верховной Рады Украины. Завершив обучение в 2004 году, лейтенант Михаил Драпатый начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

В 2014 году, когда началась российская вооруженная агрессия против Украины, майор Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады (в/ч А2167, г. Белая Церковь). Уже в середине апреля 2014-го 72 ОМБр в полном составе находились на востоке Украины и были готовы к выполнению боевых задач.

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Чтобы понять, кто такой Михаил Драпатый, стоит вспомнить то, что происходило в Мариуполе в 2014-м. В бытность командиром 2-го батальона 72-й ОМБр, они с подразделением 10 лет назад, в мае 2014 года ворвались в Мариуполь на бронетехнике.

Танки и БТР усилили подразделения, отражавшие тогда штурмы террористов, удалось освободить также заложников.

В 2014 году Драпатий поступил в Национальный университет обороны. Затем перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО в статусе начальника штаба 30-й отдельной механизированной бригады.

В августе 2016 Михаил Драпатый назначен командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая в то время выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области.

Драпат был тем самым командиром, который вывел войска из Изваринского "котла".

С 2017 года Драпатый был командиром бригады непосредственно в зоне АТО.

В апреле 2019 года Драпатому было досрочно присвоено очередное воинское звание полковника. В августе этого же года он передал 58-й бригаде другому командиру и начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году.

В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

В мае 2024 года бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков". Отмечается, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил.

В ноябре Михаил Драпатый назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, ранее Сухопутные войска ВСУ возглавлял Александр Павлюк, которого президент назначил на этот пост 11 февраля 2024 года.

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