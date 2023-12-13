Новым премьером Польши стал Туск: политолог объяснил, как это повлияет на Украину

В ближайшие четыре года Польшей будет руководить правительство "Гражданской коалиции" во главе с премьером Дональдом Туском. Историк по специальности, очень опытный политик возглавил этот пост уже в третий раз. Также пять лет Туск был президентом Европейского Совета. Он активно поддерживал украинские евроинтеграционные стремления и осуждал российскую агрессию.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Наталии Волосацкой для ТСН.

О чем говорил Туск в сейме

Дональд Туск в сейме говорил прежде всего о вызовах, которые предстанут перед его правительством, в частности, о международной политике. Туск подчеркнул, что Польша есть и будет ключевым сильным, суверенным звеном НАТО. Польша будет стабильным, уверенным в своей силе и важности партнером США и что Польша восстановит позицию лидера ЕС.

Более 5 минут новый премьер Польши говорил об Украине. Подчеркивал необходимость и дальше помогать стране, которая борется за главные ценности цивилизованного мира. Во время этих слов Туск даже стучал кулаком по трибуне.

"Мы видим сегодня как Владимир Зеленский пробует заново убедить мир о том, за что на самом деле идет игра. Что война, что атака России на Украину - это атака на нас всех. Будем, и рассчитываю на сотрудничество всех политических сил, громко и решительно добиваться полной мобилизации свободного мира, мира Запада в помощи Украине в этой войне. Здесь нет никакой альтернативы. Я уже не могу слушать некоторых европейских политиков, политиков других государств Запада которые говорят об усталости ситуацией в Украине, они устали. Они говорят в лицо Зеленскому, что уже не имеют силы, что уже исчерпаны", - сказал Туск.

Также новый премьер отметил, что Украина борется за евроинтеграцию и этот бой начался на Майдане, когда украинцы решили присоединиться к ЕС. Также Туск уверен, что только объединенный Запад может помочь Украине выиграть эту войну, потому что эта война идет именно за эти ценности.

Вспомнил Туск и о блокаде на границе. Сообщил, что нашел способ, чтобы с одной стороны учесть интересы протестующих, перевозчиков, а с другой - немедленно разблокировать границу с Украиной.

Польский сейм

Как изменятся отношения между Польшей и Украиной — мнение польского политолога

Политолог Якуб Ольховский говорит, что пока рано говорить о том, как измениться ситуация в Польше.

По его словам точно изменится подход к зарубежной политике. Это изменение будет касаться западного русла, отношений с ЕС. Относительно Украины, то по мнению политолога, Польша несомненно будет в дальнейшем поддерживать Украину особенно в вопросах обороны против российской агрессии



"В последнее время мы имели различные кризисы в наших отношениях - зерновая, блокада на границе. Отношения напряженные, но это не значит, что они будут хуже. Будут ли они лучше - зависит от обеих сторон", - отметил политолог.

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Напомним, Дональда Туска 11 декабря избрали премьером Польши. Ранее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия.

Также новый глава правительства Польши Дональд Туск в своем обращении к польским парламентариям неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.

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