Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ: как записаться и какие бригады самые популярные

ТЦК теперь не смогут направить новобранца-рекрута служить в другую воинскую часть! А только в то подразделение, которое ему выдало рекомендательное письмо.

И есть на этой неделе важное новшество от Министерства обороны – новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины.

Добровольцы, которые пошли в Центр рекрутинга и выбрали какую-то бригаду, больше не будут переживать, что их направят не туда, куда они записались. Теперь получив от бригады рекомендательное письмо, нужно отнести его в ТЦК и проходить медицинскую комиссию. И военкоматы теперь не могут направить новобранца служить в другую воинскую часть! А только в то подразделение, которое ему рекомендательное письмо выдало.

Почему такое внимание сейчас к рекрутингу? Почему одни бригады активно набирают рекруты, а другие – нет? Почему всего несколько подразделений активно рекламируют себя и сколько это им стоит? Неожиданно откровенная разведка корреспондента ТСН-Тиждень Александра Загородного обнаружила: попасть на линию фронта получится не у всех. Семеро из десяти будут тыловиками!

Третья штурмовая бригада

Рекруты пришли в 3 штурмова узнать об условиях службы.

Автоматы без патронов, снаряжение – кто в чем. Это бесплатная тестовая неделя, в течение которой рекруты могут понять, могут ли они стать штурмовиками.

Рекруты штурмуют 300 метров окопов – война это тяжело.

В Рекрутинговом центре 3 штурмовой бригады на мониторах – уже реальное сражение в районе Авдеевки. За столами с рекрутами общаются молодые бойцы, каждый из которых лишился в боях по левой руке.

"Первое, что мы поощряем тем, что человек знает, на что он подписывается. И самое важное, что он знает, что его спасут. Потому что в нашей бригаде, слава Богу, один из самых маленьких уровней по неотвратимым потерям. Почему? Потому что в нашей бригаде один из самых больших упоров именно на медицинскую подготовку. То есть, кто-то, вправо-влево, от тебя готов оказать тебе помощь. Наш начмед лично даже проверяет турникеты", – рассказывает представитель Третьей штурмовой.

Третья Штурмовая бригада одна из первых в Вооруженных силах взялась за рекрутинг, и он уже дает результат. Это самая большая бригада в Украине, но количество здесь не главное, уверяют в центре. В Третьей штурмовой гордятся своими мотивированными бойцами, пришедшими воевать осознанно.

Рекрутинговый центр во Львове

Поезд Киев-Львов. Мы отправляемся в город, где больше всего рекрутинговых центров – шесть. Первый и самый большой в Украине создан городским советом города. По большому счету эти центры – что-то вроде справочных бюро, здесь расскажут, покажут, подберут должность, посчитают денежное довольствие.

"Этот принцип коммуникации отнимает у человека страх. Это, мне кажется, ключевое. Когда человек уже лишен страха, он имеет возможность посмотреть на все шире", – говорит Евгений Бойко, директор департамента администрации городского головы Львова.

Специалист Галина сразу же принимается за свою работу. Сразу предлагает 50 тысяч гривен.

"Азов"

И пока Львовский рекрутинговый центр не дает нужного количества рекрутов. Боец на псевдо "Синевир" ищет тех, кто сам хочет всупить в не менее легендарный "Азов". И готов доказывать, что 3-я штурмовая имеет конкурента.

"Азов" делает акцент на серьезной подготовке и считает это своим основным преимуществом.

"Тактика, стрельба, тактическая медицина, и инструкторы не выпустят вас до тех пор, пока вы не будете готовы. Грубо говоря, если по каким-то нормативам человек не сдает, то есть там завалил тактическую медицину, соответственно его отправляют на повторный курс, чтобы он изучил все, и только тогда, после разрешения, ее отправляют на какую-то позицию", – рассказывает "Синевир".

Волки "Да Винчи"

Журналист успел на этой неделе и в еще одно легендарное подразделение. Среди этой группы бойцов, которые общаются на равных, и заместитель командира батальона и новобранец, который сегодня будет только принимать присягу.

"Потому что батальон "Волки да Винчи" – это, я бы сказал, одна большая семья. У нас есть определенные ценности. Это, во-первых, ценность человеческой жизни. Для нас это главное. То есть мы никогда не послали в окопы неподготовленного человека. Дальше это взаимоуважение. У нас нет такой стандартной армейщины, которая есть во многих подразделениях ВСУ. У нас это, в первую очередь, уважение на всех уровнях. То есть, начиная с рядового бойца и заканчивая комбатом", — отмечает военнослужащий "Димас".

"Волки" также проводят мощную рекламную кампанию и активно набирают рекруты. Этот батальон вообще уникален в Вооруженных силах, он весь сформирован из добровольцев. Фактически рекрутингом занимались еще в "Правом Секторе" более 10 лет назад, где и служил Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, основатель "Волков". Именно Дмитрий, тот же "Да Винчи" начал присягу добровольца. Рекруты зачитывают текст, которому уже больше ста лет. Слова, которые произносили новобранцы еще Украинской Повстанческой Армии.

Сергей Цехоцкий занимается рекрутингом в 59-й бригаде, в которую недавно и вошел батальон "Да Винчи". Майор верит, что рекрутинг уже очень скоро даст результат. Не только качественный, но и количественный.

"Людей запугали, в том что ИПСО российское, которое делало все для того, чтобы сорвать эту мобилизацию, напугать людей, пустить там всякие слухи, не соответствующие действительности. Когда мы начали серьезно этим заниматься, результаты были поразительны на сегодняшний день. Мы уже начинаем. не то что перебирать, но некоторым кандидатам отказывать, потому что по определенным причинам они не подходят для продления службы. По стандартам НАТО воюет всего 30 процентов, примерно 70 – это логистика, это обеспечение", – говорит Сергей Цехоцкий.

Реклама Третьей штурмовой, "Волков Да Винчи" или "Азова" транслируется по телевидению, радио, на бигбордах и даже в скоростных поездах. Но оказывается, все это бесплатно. Так, за выход рекламы нужно военным договориться с местными властями или с той же Укрзализныцей. За периодичность его выхода нужно иногда поспорить, но платить не надо. И рекламируют себя те подразделения, для которых это важно.

В той же 3 штурмовой готовы размещать рекламу, создавать рекрутинговые центры. Более того, здесь готовы неделю бесплатно тестировать добровольцев, а потом еще 2 или 3 месяца обучать их на собственных полигонах. Хорошо обученные бойцы и будут воевать хорошо. Это пока новобранцы на тестовой неделе еще без боевых патронов и даже без формы. Но к завершению курса молодого бойца они станут совсем другими. И только 30 процентов из них будут на передовой. Большая часть армии – это тыловые профессии. И без них войны не выиграть.