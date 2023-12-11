"Пустые" ракетные удары по Киеву: зачем Путин использует баллистику и почему атаки могут продолжаться

Сегодняшняя и вторая за последние 4 дня ( в ночь на 11 декабря ) ракетная атака россиян на киевский регион говорит о том, что враг может повторить такие удары в декабре еще несколько раз.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. По его словам, декабрь будет насыщен такими датами и событиями, из-за которых Путин еще несколько раз захочет атаковать Украину.

"Недавняя ракетная атака преследовала цель "засветить" выдвижение Путина в кандидаты на пост президента. В российских пабликах новости об ударе по Украине шли рядом с новостью о выдвижении Путина, — говорит Свитан. — Сегодняшняя атака преследовала цель перебить положительный посыл о поездке Владимира Зеленского в Южную Америку, в Северную Америку. При этом Россия использует не очень много ракет, в использовании большинства количества нет смысла. Они создали информпоток, мол, нанесли удар по Киеву, было много взрывов. Использовать много ракет для этого им, как говорится, " жаба давит".

По словам Свитана, атака может повториться, например, завтра, когда состоится встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом.

"Могут повторить 14 декабря, когда Путин планирует выступить с каким-нибудь посланием, могут 25 декабря, на Новый год", — перечисляет даты эксперт.

По словам Свитана, Путин бьет ракетами по Киеву из-за того, что это привлекает больше внимания, чем удар по другим украинским городам.

"То есть россиянам нужен не результат, а информационный посыл. Они демонстрируют, что вооруженные силы России работают, идет "успешная" война. Этот "успех" они и демонстрируют", – резюмирует эксперт.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что после длительной паузы россияне во время последних обстрелов пытались реализовать эксперимент по прорыву ракет через наши системы ПВО.

"Последний налет, в том числе и дронов-камикадзе, говорит о том, что россияне сначала пытались использовать дроны-камикадзе как разведывательные элементы. Они понимали, что большинство дронов будет сбито, но их основная цель – рассредоточение внимания ПВО и расход боекомплекта. А второй волной пошли очень сложные для перехвата баллистические ракеты, которые были направлены на Киевскую область и Киева. Россияне очень хорошо знают, что Киев и область лучше защищены от всей номенклатуры российского ракетного вооружения, поэтому они и пытаются выяснить, какие средства смогут наиболее эффективно прорывать эти системы нашей ПВО ", – говорит Александр Коваленко.

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