Новый этап эскалации войны в Украине: Жданов дал прогноз, чего ждать от РФ зимой

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Российская армия перенесла усилия с фронта вглубь Украины и будет продолжать массированные ракетно-дроновые удары в таком же темпе. В ближайшие месяцы, вероятно, РФ способна наносить огневые удары каждые 6-8 суток.

Такое мнение в комментарии сайту высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, это можно назвать новым этапом эскалации.

Реклама

«Я не согласен, что это новый этап войны. Ничего нового он особенно не придумал. Просто он эскалировал за счет количества. Сталинское лозунг было, что количество должно перерасти в качество. Так Сталин размышлял в начале Великой отечественной войны. Поэтому Жуков и гнал сотнями тысяч на немецкие пулеметы советских воинов. То же сегодня делает и Путин», — говорит военный эксперт.

По его словам, Россия пытается развалить украинскую экономику и уничтожить логистическую базу, чтобы решать проблемы на фронте.

«Потому что фронт более или менее не стабилизирован, нельзя так сказать, но он стал более инерционным, он мало двигается, он вял. Для этого они решили перенести главные усилия вглубь нашей страны. И смотрите, обманный маневр в 6 часов утра ракеты в последний момент отвлекли от Киева. В районе Василькова они начали возвращать в Житомир. И пошли дальше. То есть Киев они так попугали, а удар дальше был смещен на западную часть нашей страны», — говорит Олег Жданов.

От самого масштабного ракетно-дронового удара по Украине прошло меньше недели, отметил эксперт. К сожалению, российская армия способна продолжать в таком же темпе и устраивать массированные атаки несколько раз в неделю.

Реклама

«Буданов говорил, что россияне на конец августа будут производить до 230 дронов разных типов в сутки, а еще в июле они производили 170. Далее Буданов говорил, что они до конца года будут пытаться увеличивать мощности на 10–15 процентов ежемесячно и на конец года могут выйти на производство до 100%. Поэтому они наращивают производство дронов, особенно дальнего радиуса действия. И, к сожалению, подобные налеты будут. Кстати, звучала цифра, что каждые 6–8 суток они будут повторять столь массированные огневые налеты. Пока это соответствует действительности, к сожалению», — говорит эксперт.

Раньше мы писали, когда закончится война в Украине: военный назвал сроки.