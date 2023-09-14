Новый этап в войне: как атака по главному флоту РФ в Севастополе изменит ход боевых действий

Эксперты считают, что удар по Севастополю имеет стратегическое значение и однозначно отразится на ходе войны.

В среду, 13 сентября, в Севастополе была совершена атака по судоремонтному заводу, в результате чего повреждения получили корабли Черноморского флота РФ — подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".

Как атака по "сердцу" флота РФ повлияет на дальнейшее течение войны, будет ли следующий удар по Крымскому мосту — читайте в материале ТСН.ua.

Новый этап в войне

По мнению координатора группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, атака по кораблям ЧФ России означает "новый этап в войне".

Это новый этап в войне, вполне сопоставимый с моментом появления на вооружении ВСУ M142 HIMARS и M270 MLRS. является (ну считается ли таким) наиболее защищенным пунктом ... Учтите и тот факт, что противник имеет преимущество на море и в воздухе...", — отметил он.

Следующим может быть Крымский мост

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев предполагает, что следующей целью Украины может стать Крымский мост, однако при условии, что Киев получит дальнобойные ракеты Taurus или ATACMS, которые могут бить до 500 км.

"Storm Shadow/Scalp имеют ограниченную дальность по использованию — 250 км. Очевидно, что носители этих ракет — это бомбардировщики Су-24, находящиеся на вооружении Воздушных сил Украины. Они не имеют возможности вплотную приближаться к линии боевого столкновения, чтобы точно добраться до Крымский мост За этими самолетами охотятся вражеские истребители Су-35, а у них есть ракеты, которые способны действовать на расстоянии до 120 км, поэтому нужно понимать, что каждый боевой вылет украинских Воздушных сил — это всегда риск для жизни наших пилотов. враждебном окружении и рискованных условиях", — рассказал эксперт в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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Что означает удар по кораблям РФ

Военный аналитик, полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, что атака по главному флоту России означает, что Украина приближается к ракетной угрозе, чтобы нанести удары по всем российским портам в акватории Черного моря.

"У Сочи у них еще есть мощности, но мы имеем подтвержденную информацию, что и там происходил "хлопок". То есть ракетный паритет в северо-западной части Черного моря давно достиг результата. Так что мы приближаемся к ракетной угрозе для всех российских портов в акватории Черного" моря", — рассказал эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭКСКЛЮЗИВ с Черником: Удар по ЧФ РФ – колоссальный успех! У Украины появились ракеты!

Черник считает удар по Севастолю "колоссальным успехом" Вооруженных сил. По его словам, Украина приобретает еще большую "милитарную субъектность" в этой войне.

"Если есть информация о заработавших крылатых ракетах — это колоссальный успех. Если повреждены именно то, что сейчас декларируется (два корабля Черноморского флота — ред.), то понимаем, что подводный дизель-корабль — очень опасная машина. Снижается ракетный потенциал. А большой десантный корабль класса, который может доставлять до 500 тонн самого разнообразного груза.

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Россия будет наносить меньше ракетных ударов по Украине

Повреждение судов Черноморского флота РФ уменьшит возможности окупантов нанести ракетные пожары по Украине, считает заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он отметил, что подлодка "Ростов-на Дону" является носителем ракет "Калибр", поэтому ее уничтожение фактически имеет стратегическое значение.

"Это существенная потеря. Если говорить о возможности оперирования подводными лодками, то в основном две лодки на ремонте или обслуживании, две – на дежурстве в море, а остальные две – на базе", – сказал эксперт для 24 канала.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрыв в Крыму! оккупанты заявляют об атаке десятью крылатыми ракетами

Уменьшает возможности логистики россиян для южной группировки

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отметил, что большие десантные корабли, например поврежденный "Минск", должны спасти логистику российских войск, когда ВСУ "перережут" железнодорожную ветку через Токмак. При таком сценарии оккупанты планируют обеспечивать горючим свою группировку в оккупированных районах Запорожской области и в южной части Донецкой через оккупированный Мариуполь с помощью десантных кораблей.

"Если Украина сможет перерезать артерию, идущую через Токмак (…), и лишит российский Черноморский флот транспортных возможностей, то это по факту создает своего рода A2AD зону (anti-access and area denial – зона запрета доступа) для российской логистики". А без горючего (и регулярного подвоза БК, медицинских запасов, оборудования и т.п.) воевать очень сложно, мягко говоря", – объяснил Левин.

Напомним, удар по Севастополю вызвал истерику у пропагандистов. Аналитики оценили последствия атаки для Кремля.

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