Новый генсек НАТО: кто такой Марк Рютте и какая его позиция по отношению к Украине

Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально стал генсеком НАТО, заменив на этом посту Йенса Столтенберга. Назначение Рютте было хорошо воспринято в странах-членах Североатлантического союза, в том числе в США. Рютте уже давно зарекомендовал себя как убежденный сторонник Украины, активно поддерживая ее в борьбе против российского вторжения, а также являясь одним из инициаторов передачи Киеву истребителей F-16.

Что известно о Марке Рютте и какая у него позиция по Украине – читайте на ТСН.ua.

Биография Марка Рютте

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге (Нидерланды).

Рютте окончил Лейденский университет, где изучал историю. Однако его первый профессиональный опыт связан с бизнесом – он работал в компании Unilever, где занимался управлением персоналом.

В 2002 году Рютте присоединился к политической сцене Нидерландов, став государственным секретарем по делам образования, культуры и науки. В 2006 году он возглавил либеральную партию "Народная партия за свободу и демократию" (VVD). В 2010 году эта партия одержала победу на парламентских выборах, и Рютте стал премьер-министром Нидерландов.

В общей сложности Рютте четырежды избирался на должность премьера. Его период правления совпал со многими вызовами, включая финансовый кризис, пандемию COVID-19, и значительные политические кризисы. Политик получил репутацию мастера компромиссов благодаря своему прагматизму и способности руководить коалиционными правительствами.

26 июня 2024 года Североатлантический совет решил назначить Рютте генеральным секретарем НАТО. Полномочия новоиспеченного генсека Альянса вступили в силу 1 октября.

Несмотря на высокий статус Рютте ведет простой образ жизни. Он известен тем, что ездит на работу на велосипеде, что типично для многих жителей Нидерландов. Это подчеркивает его скромность и близость к людям.

В отличие от многих политических лидеров, Рютте никогда не был женат и у него нет детей. Он считает, что это позволяет ему больше времени посвящать работе во благо страны.

Политик увлекается классической музыкой и даже преподавал музыку в школе, прежде чем приступить к политической карьере.

Позиция Рютте по отношению к Украине

Рютте стал одним из самых активных европейских политиков, поддерживающих Украину. Его позиция по отношению к Украине сформировалась еще в 2014 году после трагедии с рейсом MH-17, сбитым над Донбассом, когда большинство погибших были гражданами Нидерландов. Это событие стало важной точкой в критике политики в адрес России и поддержке Украины.

"Никогда не было ничего более масштабного (чем сбитие рейса MH-17 – ред.), и это будет всегда оставаться на первом месте за 14 лет моей работы", – сказал Рютте в радиоэфире в начале 2024 года.

С момента полномасштабного вторжения России Рютте активно выступал за помощь Украине, в частности, через поставки вооружений. Под его руководством Нидерланды стали одной из первых стран, передавших Украине истребители F-16 в 2024 году. Всего в планах страны передать Киеву 24 истребителя, а также предоставить 18 самолетов для тренировок.

Владимир Зеленский и Марк Рютте на фоне F-16/X (Twitter)

Рютте также поддерживает идею вступления Украины в НАТО, отмечая, что будущее Украины – в Альянсе. Политик заявлял, что этот блок будет помогать Украине столько, сколько нужно для победы и восстановления территориальной целостности.

Правда, под руководством Рютте Нидерланды не оказали столько помощи Украине, как некоторые другие европейские страны, занимая девятое место по объему поддержки Киева в процентах от национальной экономики. Нидерланды в этом году также только пересекли порог НАТО, предусматривающий выделение не менее 2% ВВП на оборону.

Заявления Рютте об Украине

В июне 2023 года Рютте так высказался о помощи Украине:

"НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла выгнать россиян со своей территории и победить в своей борьбе." Он подчеркивал, что поддержка предполагает поставки вооружения, гуманитарную и финансовую помощь.

"Мы должны дать Украине четкий сигнал на саммите (Альянса – ред.), что ее будущее, несомненно, в НАТО", – этими словами в июне 2023 года Рютте подчеркивал важность интеграции Украины в европейскую систему безопасности.

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А во время церемонии передачи полномочий руководителя НАТО 1 октября Рютте назвал ключевым приоритетом на своей новой должности поддержку Украины:

"Вы упомянули о приоритетах, которые мы будем продвигать в будущем. Это – Украина. Мы должны обеспечить, чтобы Украина победила как суверенное независимое демократическое государство".

Глава Альянса также подчеркнул, что победа Украины важна не только для региона, но и для всего мира, чтобы остановить агрессивные действия России.

Отношения Рютте с Трампом

К слову, издание Bloomberg отметило, что Рютте имеет репутацию "способного управлять Трампом". Речь идет о том, что перед первой встречей с Трампом в 2018 году, когда он был президентом США, Рютте был полон решимости наладить с ним отношения, но в то же время стоять на своем. Поэтому премьер Нидерландов практиковал рукопожатие и изучал повадки американского политика ставить людей в неудобное положение. Со временем Рютте удалось избежать публичного унижения, в то же время сохранив хорошие рабочие отношения с Трампом.

К слову, в январе Рютте сказал, что Трамп был прав, жалуясь на дефицит европейских расходов на оборону. Когда его спросили о возможном втором сроке республиканца, премьер Нидерландов добавил, что "мы должны танцевать с теми, кто на танцплощадке".

Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи в 2019 году / Фото: Associated Press

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