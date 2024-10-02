Новый генсек НАТО Марк Рютте: что он сказал о поддержке Украины

Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО. Йенс Столтенберг передал нидерландцу символический молот викинга в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Оба - и Рютте, и Столтенберг в своих речах вспомнили Украину.

Об этом говорится в материале Александры Митиной.

Марка Рютте назначают генеральным секретарем НАТО в трудные для альянса времена. Через месяц на выборах в США может победить один из крупнейших критиков НАТО Дональд Трамп. Именно умение находить общий язык с одиозным американцем называют главной причиной выбора кандидатуры Рютте. За рекордные четырнадцать лет в кресле нидерландского премьера он успел наладить контакт и с республиканцами, и с демократами. На сегодняшнюю церемонию в Брюсселе Рютте заходит с опозданием в четыре минуты. Компенсирует задержку фирменной улыбкой и рукопожатиями.

Его предшественник Йенс Столтенберг не скрывает радости - обращается к жене Ингрид, которая сидит позади него, и говорит, что на этот раз действительно улетит из Брюсселя через несколько часов. В прощальной речи вспоминает Украину.

Йенс Столтенберг

"Наша семья выросла за эти годы: Черногория, северная Македония, Финляндия и Швеция присоединились к альянсу. А Украина стала ближе к НАТО как никогда раньше. В 2014-м мы оказывали лишь базовую поддержку Украине. Сейчас наша поддержка огромная. НАТО координирует ее через новый командный центр в Германии", - говорит он.

Столтенберг передает Рютте символический молот викинга, подаренный альянсу Исландией полвека назад. Речь нового генсека короткая, но в ней находится место для Украины.

"Мой второй приоритет - увеличивать поддержку Украины и сделать ее как можно ближе к НАТО. Потому что не может быть безопасной Европы без сильной независимой Украины. Я знаю из личного опыта, со сбития рейса MH17 в 2014 году, что конфликт в Украине не завершается на передовой. Мы должны вкладываться. Должны предоставлять все, что согласовали на Вашингтонском саммите: и финансовую помощь, и утверждение необратимого пути Украины к членству в НАТО. Это должно сохраниться в будущем, потому что законное место Украины - в НАТО", - заявил он.

Марк Рютте

После официальной церемонии Рютте следует знакомиться с новыми коллегами. К журналистам опаздывает на полчаса. Прессконфенцию начинает с четкого меседжа.

"Я был в Украине много раз за последнее время: в Одессе, Киеве, Бородянке бучи и Харькове — вблизи российской границы. Я своими глазами видел грубость российской агрессии. Поддержка Украины — это также инвестиция в нашу собственную безопасность. Независимая и демократическая Украина — гарантия мира в Европе", — говорит Рютте.

Говорит о том, что следует остановить поддержку россиян Китаем и Северной Кореей. Самых острых вопросов — об антинатовских заявлениях Трампа или ядерных угрозах путина — Рютте в собственном стиле избегает. Говорит лишь, что он лично уверен в обеих участниках американской президентской гонки.

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