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Новый главный разведчик страны: чем известен Рустем Умеров, его достижения и какие задачи поставил Зеленский
Президент Зеленский назначил Рустема Умерова новым главой Службы внешней разведки.
Накануне президент Зеленский назначил Рустема Умерова новым главой Службы внешней разведки.
До этого чиновник прошел путь от народного депутата и главы Фонда государственного имущества до министра обороны и секретаря СНБО, где курировал международные соглашения, цифровизацию и сложные дипломатические вопросы.
Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.
Правозащитная деятельность, депутатство и переговорный трек
Представитель крымскотатарского народа Рустем Умеров долгое время был помощником Мустафы Джемилева и сопредседателем межфракционного объединения «Кримська платформа». В политику он пришел из телекоммуникационного бизнеса.
С началом оккупации Крыма занимался защитой прав коренных народов и освещением нарушений прав человека на полуострове. Впоследствии присоединился к закрытым переговорным группам, которые организовывали обмены украинских политзаключенных и военнопленных.
На внеочередных парламентских выборах получил мандат от партии «Голос». Стал секретарем парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Также он является автором закона о коренных народах.
После начала полномасштабного вторжения стал членом украинской делегации на переговорах с представителями России, участвовал в обмене пленными, а в июле 2022 года возглавил Временную следственную комиссию по контролю за использованием военной помощи Украине.
Умеров летал в Саудовскую Аравию осенью 2022 года во время крупного обмена пленными и доставлял туда освобожденных иностранцев, а также участвовал в переговорах по «зерновому соглашению». О его способностях как переговорщика положительно отзываются все, даже политические оппоненты действующей власти. Владеет несколькими языками, имеет хорошие политические связи в США, Турции и арабских странах. Благодаря им Умеров помогал налаживать поставки оружия еще в начале войны.
Руководство Фондом государственного имущества и реформы
Затем последовало назначение в Фонд государственного имущества Украины. В то самое время, когда предыдущий руководитель Дмитрий Сенниченко был объявлен в розыск из-за масштабной коррупции и мошеннических схем.
Умеров возглавил Фонд в сентябре 2022 года и сразу же приступил к проведению реформ: среди его достижений эксперты выделяли перезапуск малой приватизации в условиях полномасштабной войны, проведение аукционов по аренде и продаже государственных активов и национализированных российских ресурсов, наведение порядка в управлении госпредприятиями и создание Земельного банка.
Работа в Министерстве обороны: цифровизация и международные коалиции
«Я решил заменить министра обороны Украины. Верховная Рада хорошо знает этого человека, и пан Умеров не нуждается в дополнительных представлениях», — отметил Владимир Зеленский во время его выдвижения на эту должность.
Он занял пост министра обороны в разгар коррупционного скандала, вошедшего в историю как «яйца по 17 гривен». От нового министра ждали антикоррупционных реформ, избавления от советского наследия и привлечения в Украину лучших мировых производителей оружия. И ему многое из этого списка удалось.
Цифровизация: прежде всего — цифровизация Минобороны. Именно при Умерове были запущены приложения «Резерв+» и «Армія+». Сейчас без них трудно представить жизнь как военных, так и гражданских.
Реформа закупок: была проведена реформа оборонных закупок — появились агентства «Державний оператор тилу» и «Агенція оборонних закупівель».
Международное направление: переговоры с международными партнерами в формате «Рамштайн» и расширение коалиций возможностей. Созданы авиационная и дронная коалиции.
Среди основных претензий к Министерству обороны при Умерове — задержки с оборонными закупками и контракты с предоплатой. Несмотря на запуск «Державного оператора тилу», системе предъявляли обвинения в сбоях с поставками продуктов для ВСУ и в низком качестве имущества. Критику вызвали также некачественные минометные мины. В результате 17 июля 2025 года Умеров уходит в отставку. А через день становится секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
СНБО и новые задачи на посту главы СВРУ
В течение года в СНБО Рустем Умеров курировал переговоры о прекращении войны и расширении оборонного партнерства в сфере беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на это, его деятельность сопровождалась критикой из-за скандалов, связанных с периодом его работы в Минобороны.
На посту главы Службы внешней разведки президент Зеленский поручил Умерову:
Расширение сети Drone Deal;
Реализация стратегических технологических инициатив, в частности антибаллистической программы «Фрейя»;
Привлечение инвестиций в украинский ОПК;
Укрепление связей со странами Глобального Юга, Ближнего Востока и Азии.
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