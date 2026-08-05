Новый главный разведчик страны: чем известен Рустем Умеров, его достижения и какие задачи поставил Зеленский

Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

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Накануне президент Зеленский назначил Рустема Умерова новым главой Службы внешней разведки.

До этого чиновник прошел путь от народного депутата и главы Фонда государственного имущества до министра обороны и секретаря СНБО, где курировал международные соглашения, цифровизацию и сложные дипломатические вопросы.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

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Правозащитная деятельность, депутатство и переговорный трек

Представитель крымскотатарского народа Рустем Умеров долгое время был помощником Мустафы Джемилева и сопредседателем межфракционного объединения «Кримська платформа». В политику он пришел из телекоммуникационного бизнеса.

С началом оккупации Крыма занимался защитой прав коренных народов и освещением нарушений прав человека на полуострове. Впоследствии присоединился к закрытым переговорным группам, которые организовывали обмены украинских политзаключенных и военнопленных.

На внеочередных парламентских выборах получил мандат от партии «Голос». Стал секретарем парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Также он является автором закона о коренных народах.

После начала полномасштабного вторжения стал членом украинской делегации на переговорах с представителями России, участвовал в обмене пленными, а в июле 2022 года возглавил Временную следственную комиссию по контролю за использованием военной помощи Украине.

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Умеров летал в Саудовскую Аравию осенью 2022 года во время крупного обмена пленными и доставлял туда освобожденных иностранцев, а также участвовал в переговорах по «зерновому соглашению». О его способностях как переговорщика положительно отзываются все, даже политические оппоненты действующей власти. Владеет несколькими языками, имеет хорошие политические связи в США, Турции и арабских странах. Благодаря им Умеров помогал налаживать поставки оружия еще в начале войны.

Руководство Фондом государственного имущества и реформы

Затем последовало назначение в Фонд государственного имущества Украины. В то самое время, когда предыдущий руководитель Дмитрий Сенниченко был объявлен в розыск из-за масштабной коррупции и мошеннических схем.

Умеров возглавил Фонд в сентябре 2022 года и сразу же приступил к проведению реформ: среди его достижений эксперты выделяли перезапуск малой приватизации в условиях полномасштабной войны, проведение аукционов по аренде и продаже государственных активов и национализированных российских ресурсов, наведение порядка в управлении госпредприятиями и создание Земельного банка.

Работа в Министерстве обороны: цифровизация и международные коалиции

«Я решил заменить министра обороны Украины. Верховная Рада хорошо знает этого человека, и пан Умеров не нуждается в дополнительных представлениях», — отметил Владимир Зеленский во время его выдвижения на эту должность.

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Он занял пост министра обороны в разгар коррупционного скандала, вошедшего в историю как «яйца по 17 гривен». От нового министра ждали антикоррупционных реформ, избавления от советского наследия и привлечения в Украину лучших мировых производителей оружия. И ему многое из этого списка удалось.

Цифровизация: прежде всего — цифровизация Минобороны. Именно при Умерове были запущены приложения «Резерв+» и «Армія+». Сейчас без них трудно представить жизнь как военных, так и гражданских.

Реформа закупок: была проведена реформа оборонных закупок — появились агентства «Державний оператор тилу» и «Агенція оборонних закупівель».

Международное направление: переговоры с международными партнерами в формате «Рамштайн» и расширение коалиций возможностей. Созданы авиационная и дронная коалиции.

Среди основных претензий к Министерству обороны при Умерове — задержки с оборонными закупками и контракты с предоплатой. Несмотря на запуск «Державного оператора тилу», системе предъявляли обвинения в сбоях с поставками продуктов для ВСУ и в низком качестве имущества. Критику вызвали также некачественные минометные мины. В результате 17 июля 2025 года Умеров уходит в отставку. А через день становится секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

СНБО и новые задачи на посту главы СВРУ

В течение года в СНБО Рустем Умеров курировал переговоры о прекращении войны и расширении оборонного партнерства в сфере беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на это, его деятельность сопровождалась критикой из-за скандалов, связанных с периодом его работы в Минобороны.

На посту главы Службы внешней разведки президент Зеленский поручил Умерову:

Расширение сети Drone Deal ;

Реализация стратегических технологических инициатив, в частности антибаллистической программы «Фрейя» ;

Привлечение инвестиций в украинский ОПК;

Укрепление связей со странами Глобального Юга, Ближнего Востока и Азии.

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