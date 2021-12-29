Новый год 2022: как приготовить нестандартные оливье и котлету по-киевски

А еще – среди традиционных блюд повара советуют утку.

Новогодний стол: оливье, оливье и еще раз – оливье. Именно этот салат украинцы называют чаще, когда у них спрашиваешь о блюдах, которые они будут пробовать в ночь на 1 января. Но, как его сделать более здоровым и полезным и какая котлета по-киевски способна удивить гостей, говорилось в сюжете ТСН.19:30 28 декабря.

Какой же Новый год без салата оливье! Чтобы он был полезнее – вместо вареной колбасы добавляем индейку и диетическую заправку. Для этого можно взять греческий любой густой йогурт и добавить туда немного горчицы, соль, перец, немного оливкового масла и у вас получится хороший здоровый майонез, которым вы сможете заправить ваш салат и его будут есть дети.

А еще – среди традиционных блюд советуют утку.

На еще одно традиционное блюдо – котлету по-киевски – посмотреть свежим взглядом советует шеф-повар Владимир Болибрух. Курицу заменяем рыбой. Главное, говорит, рыба должна быть белой. Блюдо нужно поставить в холодильник, чтобы оно застыло, а затем панировать в муке, яйце и панировочных сухарях, а затем в масло, а затем – в духовку на двадцать минут и блюдо – готовое.

Напомним, ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты. Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. Особенно удорожание коснется овощей и мяса.

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