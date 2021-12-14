Новый год-2022: сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку для детей в разных городах Украины

За довольно короткое время Дедушка и Внучка подарят подарки, споют песни и покружат в хороводах.

Дед Мороз и Снегурочка – герои, без которых невозможно представить Новый год. Особенно радуются этому празднику дети, которые пишут письма сказочному бородачу и ждут подарков под елкой. Чтобы сделать праздник для своих малышей более магическим и незабываемым, родители приглашают домой Дедушку и его Внучку. Ведь появление этих сказочных героев подарит незабываемый праздник не только детям, но и взрослым.

Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в разных городах Украины – в материале ТСН.ua.

Винница

Стоимость 15 мин. услуг Деда Мороза и Снегурочки стартуют от 400 грн: с 09:00 до 12:00. Цены растут ближе к вечеру: 23:00 – это 800 грн, а 00:00 – 1500 грн.

Дороже обойдутся услуги в специализированных агентствах. 31-го декабря до 11:00 20 мин поздравления от Деда Мороза и Снегурочки стоит около 700 грн, до 23:00 – почти 1500 грн.

Днепр

Цены за 15 мин. работы Дедушки и Внучки стартуют от 350 грн. Стоимость действия после 18:00 достигает 1000 грн.

Более высокие цены в специализированных студиях, организующих праздники. В среднем 30 мин. стоит 1100 грн. Впрочем, стоимость больше 31 декабря. С 8:00 до 12:00 – услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят 1500 грн, а с 21:00 – 2500 грн.

Донецкая область

В Мариуполе и Покровске 30 мин. приветствия Деда Мороза и Снегурочки стоят от 500 грн. В зависимости от времени суток цены несколько растут. От 400 грн праздничное действо можно организовать в Селидово, Мирнограде или Новогродовке.

Житомир

Цены на услуги Дедушки и Внучки в городе разные. К примеру, доставка подарка и 10 мин. праздника обойдутся в 250-450 грн. полчаса экспресс-приветствия 30 декабря – 400-500 грн, а 31-го - от 700 до 1200 грн.

Несколько выше цены в агентствах: 30-31 декабря 15 мин. программы до 21:00 обойдется в 550 грн, а после 23:00 – 1 000 грн.

Запорожье

Цены на 20-30 мин. поздравления отличаются от дня: до 25 декабря уложиться можно в 500-700 грн, 30-го – около 900 грн. За программу Деда Мороза 31 декабря придется выложить от 1000 до 1500 грн.

Цены в профессиональных студиях выше: за 20 мин. праздника для детей просят от 700 грн и выше.

Ивано-Франковск

Праздничное поздравление Деда и Снегурочки от 15 мин. обойдется 400-500 грн. Несколько дороже стоит услуга в праздничных агентствах: получасовой праздник обойдется от 700 грн. Впрочем, ближе к бою курантов – цена может достичь 2 000 грн.

Киев

Дороже всего обойдется праздничное поздравление для детей в столице. Цены здесь достигают более тысячи гривен. Заказать 30-минутное приветствие до 25 декабря можно за 800-1500 грн. Позже цены растут и доходят до 1500 грн.

Дороже всего обойдутся услуги 31 декабря: в зависимости от времени они колеблются от 1500 до 3500 грн.

Некоторые агентства предлагают онлайн-поздравления: поздравление Деда Мороза 15-20 мин. стоит 400-500 грн; Деда Мороза и Снегурочки – 500-700 грн.

Кропивницкий

В среднем 15 мин. услуг Деда Мороза обойдутся в 500 грн, 30 мин. – 800 грн. Стоимость услуг новогодних героев в агентствах выше: 15 мин. праздники стоят от 700 грн. Цена зависит от времени суток: ближе к 00:00 – более 1500 грн. Пакет, включающий хороводы, игры, фокусы и танцы – более 2000 грн.

Луганская область

Стоимость новогоднего поздравления Деда Мороза и Снегурочки в Попасной, Северодонецке и Лисичанске стоит от 300 грн – это 30-минутная программа.

Луцк

Стоимость праздничного поздравления от Деда Мороза и Снегурочки отличается от его продолжительности. Цены за 15 мин. стартуют от 300 грн, 30 мин – от 500 грн. У профессиональных аниматоров цены выше: пол часа одного героя стоят от 600 грн.

Львов

Новогоднее поздравление для малыша в течение 15 мин. обойдется примерно в 300 грн. Ближе к новогодней ночи стоимость может достичь 1000 грн. Стоимость услуг Деда Мороза с агентств начинается в среднем от 800 грн.

Николаев

В среднем 30 мин. действия стоит 400-600 грн. Тарифы 31 января растут в полтора-два раза. Поздравления в агентствах, а это 15 мин. праздника для детей, 600-900 грн. Театрализованные представления продолжительностью от 30 минут составляют более 3000 грн.

Одесса

Экспресс приветствие до 30 декабря стоит 500-700 грн. Цена 31-го – существенно другая: до 12:00 – 600-800 грн, с 20:00 – от 1000 грн, а после 23:00 – около 2 000 грн.

Шоу профессиональных агентств стоит от 650 грн до 30 декабря, а 31-го – от 950 грн. Все зависит от продолжительности приветствия: 5 мин., 15 мин. или 30 мин.

Полтава

В среднем 15 мин услуг Деда Мороза обойдутся в 500 грн, 60 мин. – более 1000 грн. Если дедушка будет со Снегурочкой, то цена выше: 30 мин. стоит — около 900 грн.

Стоимость услуг новогодних героев в агентствах выше: 20-30 мин. праздники стоят от 700 грн. Цена зависит от времени суток.

Ровно

Цены за 30 мин. поздравления – это 500-700 грн. За программу Деда Мороза и Снегурочки 31 декабря придется выложить от 1000 до 1500 грн. Сказочные герои из агентств стоят дороже: от 500 грн за 15 мин. приветствия.

Сумы

Цены на полчаса праздничного мероприятия для малышей стартуют от 500 грн. Впрочем, ближе к избиению курантов цены достигают 1500 грн. Дед Мороз и Снегурочка из праздничных агентств стоят дороже: от 500 грн за 15 мин. приветствия.

Тернополь

Стоимость праздничного поздравления от Деда Мороза и Снегурочки разнится: цены за 15 мин. – стартуют от 350 грн. У профессиональных аниматоров цены выше: пол часа одного героя стоят от 600 грн и достигают 1500 грн — ближе к новогодней ночи.

Ужгород

Стоимость 30 мин. приветствия стоит 500-700 грн. За программу Деда Мороза 31 декабря придется выложить более 1000. Цены в профессиональных студиях выше: за 30 мин. праздника для детей просят от 700 грн и выше.

Харьков

Стоимость 30-минутного праздничного приветствия Деда Мороза и Снегурочки с агентств начинается в среднем от 1000 грн. Час праздника до 31 декабря будет стоить около 1500 грн. В новогоднюю ночь стоимость полотрасли может достичь до 2000 грн.

Херсон

В среднем полчаса действия до 31 декабря стоят около 500 грн. Тарифы 31 января растут в полтора-два раза.

Экспресс-приветствия в агентствах — 15 мин. праздники для детей обойдутся в 600-900 грн. Игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, которая длится час, стоит более 1500 грн.

Хмельницкий

Цены за 15 мин приветствия Деда Морозы и его Внучки стартуют от 400 грн. Высше цены в студиях, организующих праздники. В среднем 30 мин. стоят 800–1000 грн. Стоимость увеличивается до полутора тысяч гривен и больше в новогоднюю ночь.

Черкассы

Цены за 15 мин. работы Дедушки и Внучки стартуют от 200 грн. Если речь идет о праздничной программе – то около 500 грн. Стоимость действия после 18:00 достигает более 1000 грн.

Более высокие цены в специализированных студиях. В среднем 30 мин. стоит около 1000 грн. Цены растут – в зависимости от времени суток: чем ближе к 00:00 – тем они выше.

Черновцы

15 мин. праздничного приветствия от Деда и Снегурочки обойдется около 400 грн. Час – более 1500 грн. Несколько дороже стоит услуга в праздничных агентствах: получасовой праздник стоит от 600 грн.

Чернигов

Стоимость праздничного поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, которое длится 15 мин., стартует от 400 грн. У профессиональных аниматоров цены выше: пол часа только при одном сказочном герое стоят от 700 грн.

Дед Мороз и Снегурочка, которые приедут домой с поздравлением для малышей, запомнятся надолго и подарят настоящий праздник и новогоднее чудо.

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