Новый год 2022 в Днепре: сколько будет стоить празднование в ресторанах и условия аренды квартир

Новый год 2022 в Днепре: сколько будет стоить празднование в ресторанах и условия аренды квартир

Рестораны и турбазы, несмотря на "красную" карантинную зону, активно бронируют места на новогодние праздники.

До Нового года 2022 – рукой подать. Поэтому Днепр готовится к масштабному празднованию. На центральной площади устанавливают каток, кое-где уже украшают улицы, а рестораны, отели и турбазы начинают бронировать столики и номера.

ТСН.ua узнал, где в Днепре можно встретить год Тигра и в какую сумму это обойдется.

Бюджетный вариант

Традиционно встретить Новый год можно возле городской елки, которую вскоре установят на площади Героев Майдана. Рядом с зеленой красавицей поставят торговые павильоны с новогодней атрибутикой, а также уличную кухню, на которой можно будет вкусно подкрепиться и согреться.

Рядом с городской елкой также установят праздничную сцену, на которой выступят вокальные и танцевальные коллективы.

Кроме того, весело и интересно встретить Новый год можно будет и в городских парках. В большинстве из них установят елки, праздничные ярмарки и фуд-корты. На каждой из локаций развлекать горожан будут интерактивной шоу-программой.

Новый год 2022 в ресторане

Различные рестораны и туристические базы Днепра, невзирая на карантинные ограничения, открыли бронь на новогодние праздники еще с середины октября.

В одном из кафе-ресторанов на бульваре Славы сейчас можно забронировать столик на новогоднюю ночь за 1900 гривен, с первых чисел декабря стоимость поднимется на 600 гривен. Администраторы заведения уверяют, что в случае введение жесткого карантина — они полностью вернут предоплату.

В ресторане праздничная программа стартует в 22:00 и продлится до 06:00. Посетителей будет развлекать DJ, вокальные коллективы, Дед Мороз с неким “специальным гостем”, имя которого держат в секрете. Для горожан также приготовили приятные сюрпризы и ценные призы.

В одном из самых популярных ресторанов города, расположенном на проспекте Дмитрия Яворницкого, Новый год можно встретить за 6999 гривен. Такую стоимость придется выложить за одного человека. Для гостей шеф-повар ресторана разработал специальное праздничное меню. Развлекать же посетителей будут DJ-сетом, различными конкурсами от ведущего, а также выступлением популярной украинской певицы Миши Романовой.

А в корабле-ресторане, пришвартовавшемся на улице Набережной Победы, можно будет отпраздновать Новый год в стиле Великого Гэтсби. На тематической вечеринке гости смогут разместиться на выбор в трех банкетных залах. Стоимость входного билета: 1000—1200 гривен.

Для гостей выступит кавер-группа, а для детей — аниматоры с интересной шоу-программой. На празднике будут работать ведущие. Гостей ждут сюрпризы, подарки от спонсоров и фейерверк.

Информатор

Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре?

Если Новый год хочется провести в кругу друзей в каком-нибудь альтернативном месте — впору подойдет съемная квартира. Цены на них указаны в соответствии с удобствами и отдаленностью от центра города.

Например, уютную однокомнатную квартиру на Слобожанском проспекте можно снять за 700 гривен. Трехкомнатную в новостройке — за 1500 гривен.

Однако в новогоднюю ночь, по словам риелторов, на аренду квартир действует двойной тариф. Однушку в Центральном районе города в праздничную пору сдают за 3500 гривен. Сдается она сразу на три дня — с 31 декабря по 2 января.

А вот на проспекте Поля однокомнатную квартиру в аренду сдают за 1300 гривен за сутки. Здесь тоже действует двойной тариф. Бронировать жилплощадь можно не раньше чем за 10 дней до праздника.

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Стоимость номера в отеле

Апартаменты в отеле на улице Набережной Победы, в котором есть джакузи, оборудованная кухня, три спальных места, дизайнерский ремонт и панорамные окна с видом на реку Днепр обойдутся желающим за сутки в 3800 гривен.

А в элитном отеле, расположенном на улице Глинки, за двухкомнатные апартаменты с видом на центральную часть города в новогоднюю ночь придется выложить 8000 гривен. В апартаментах есть балкон, кондиционер, собственная ванная комната, кухня.

В шести километрах от Международного аэропорта “Днепр” находится отель, который выполнен в американском стиле. Стандартный двухместный номер в новогоднюю ночь в нем будет стоит 1200 гривен, номер “люкс” — 2200 гривен. На территории есть гриль-ресторан, сауна, бассейн и джакузи.

Работа во время карантина

Практически все рестораны, которые мы обзванивали, подтвердили свою готовность работать в новогодние праздники. Администраторы некоторых из них говорили, что за столики будут пускать гостей с отрицательным ПЦР-тестом или с документами.