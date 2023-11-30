Новый год 2024: что будет с ценами на продукты перед праздниками в Украине

Перед новогодними праздниками в Украине могут подняться цены на некоторые продукты питания, на которые резко вырастет спрос. В частности, на деликатесы, икру, красную рыбу, мясные изделия.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал экономист Олег Пензин.

“Будет определенный ажиотаж наверняка на мясные изделия, потому что как раз перед праздниками увеличится их потребление. Вряд ли кто-то будет поднимать цены на картофель, морковь, свеклу и капусту, борщовый набор, потому что его много есть. Может, что-то подорожает по рыбе, это традиционно у нас. То есть есть определенные фокусные вещи, которые однозначно немного дорожают перед праздниками, потому что у нас на них резко увеличивается спрос”, — говорит Олег Пензин.

Он отметил, что на рост цен не будет влиять блокирование польской границы. Кроме того, оно не будет постоянным.

“У нас же обычно так: люди покупают достаточно много перед праздниками, а в первую декаду вообще в магазины никто не ходит. Доедают то, что приготовили. То есть рост цен к праздникам компенсируется. Тем более что у нас рождественские праздники будут до Нового года. Так что, я не думаю, что цены будут расти сильно, да и доходов нет столь больших. Это будет в пределах тех вещей, которые мы постоянно имеем", – рассказал Олег Пензин.

Напомним, эксперт по недвижимости рассказал, как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году.

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