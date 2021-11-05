Новый год и Рождество только для вакцинированных: в Минздраве рассказали о работе кафе и горнолыжных курортов

Новый год и Рождество только для вакцинированных: в Минздраве рассказали о работе кафе и горнолыжных курортов

Бронируя жилье на горнолыжных курортах Украины, следует понимать, что во время поселения потребуется "ководный" сертификат.

В настоящее время Украина находится на пике заболеваемости коронавирусом. То, как долго он продлится, зависит от граждан – их соблюдения карантинных правил и вакцинации. Чтобы избежать вспышки после новогодне-рождественских праздников, кафе, рестораны и горнолыжные комплексы будут предоставлять услуги только вакцинированным людям.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, общаясь с журналистами 5 ноября.

По его словам, сейчас в Украине произошла стабилизация на высоких цифрах и даже на 1% уже сегодня пошло снижение по сравнению с прошлыми неделями.

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"Это оптимистично для нас, поскольку до этого у нас был рост в два-три раза. Мы довольно быстро вышли на этот пик. Хочется, чтобы это уже был пик и потихоньку шло вниз", — высказался Ляшко.

Говоря о дополнительных ограничениях на новогодне-рождественские праздники, глава Минздрава рассказал, что уже сейчас в постановлении Кабмина о карантине прописано, что горнолыжные курорты будут работать для вакцинированных.

"Горнолыжные курорты, которые есть в Украине, будут работать только для вакцинированных. И сейчас, когда заранее в гостиницах бронируете, надо понимать. Чтобы потом не было никаких обжалований. Будут заселять в гостиницу только вакцинированных. Мы сегодня это коммуникуем людям, и гостиницам", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Для уменьшения неудобств, по его словам, нарабатывается механизм, чтобы показывать "ковидный" сертификат один раз, например, во время поселения в отель.

"Если поселился в гостиницу, то есть возможность сделать там браслетик, в котором будет написано, в каком ты отеле живешь и ты можешь дальше там попадать на эту линию (канатную – ред.) по этому сертификату. Сейчас такие вещи практикуют, например, некоторые ТРЦ: ты первый раз заходишь, показываешь, тебе делают определенную наклейку, и дальше ходишь по магазинам, не доставая каждый раз "ковидный" сертификат. Та же ситуация может быть отработана и на горнолыжных курортах", — рассказал он.

Кроме того, как уточнил Ляшко, если человек приедет просто прокатиться и не будет заселяться, услуги все равно будут предоставляться только вакцинированным: "Будет: "Канатная дорога работает для вакцинированных". Аналогично, как он добавил, будет и во время новогодне-рождественских гуляний в кафе и ресторанах.

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