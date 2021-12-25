Новый год и Рождество во Львове: куда пойти и как будут праздновать в городе

Новый год и Рождество во Львове: куда пойти и как будут праздновать в городе

Во Львове запланировано множество концертов и фестивалей.

Во Львов ежегодно приезжают многие туристы не только из Украины, но и из-за границы, чтобы отпраздновать здесь рождественские и новогодние праздники. Ведь именно во Львове их отмечают, соблюдая давние украинские традиции – с колядой и вертепом, что создает настоящее рождественское настроение.

ТСН.ua собрал список всех мероприятий, куда во Львове можно пойти на Новый год и Рождество.

Куда пойти на Рождество 25 декабря

Во Львове Рождество 25 декабря традиционно празднуют верующие римско-католической и некоторых протестантских церквей. Однако все активнее здесь начинают праздновать Рождество 25 декабря и другие жители города, а потому в этот день запланировано много мероприятий, в частности:

В 15:00 во Львовском академическом доме органной и камерной музыки состоится Рождественский органный концерт.

во Львовском академическом доме органной и камерной музыки состоится Рождественский органный концерт. в 16:00 в Гарнизонном храме Апостолов Петра и Павла пройдет мероприятие "Музыка Рождества".

в Гарнизонном храме Апостолов Петра и Павла пройдет мероприятие "Музыка Рождества". в 20:00 во Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика будет концерт "Christmas по-львовски".

во Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика будет концерт "Christmas по-львовски". в 21:00 на площади Яворницкого также состоится "Рождественская коляда" от местной кавер-группы "Каверзни".

Не будет скучно во Львове и в период с 25 по 31 декабря. Ведь в эти дни в городе запланировано много мероприятий, в частности:

26 и 28 декабря в 16:00 в Первом академическом украинском театре для детей и молодежи можно будет посмотреть представление для детей и взрослых "Дорога до Рождества".

в Первом академическом украинском театре для детей и молодежи можно будет посмотреть представление для детей и взрослых "Дорога до Рождества". 27 декабря 19:00 час. на площади Рынок проведут аудиовизуальное действо к столетию Михаила Дзындры.

на площади Рынок проведут аудиовизуальное действо к столетию Михаила Дзындры. 29 декабря в 19.00 во Львовском академическом доме органной и камерной музыки можно будет послушать концерт "Ночь перед Рождеством" в исполнении львовских оркестров.

Новый Год во Львове: куда пойти

Во Львове 31 декабря в 15.00 состоится новогодний концерт солистов Львовского органного зала. Мероприятие пройдет во Львовском академическом доме органной и камерной музыки.

Также во Львове, как и в других городах Украины и мира, есть традиция встречать Новый год у главной елки города. Однако учтите, что людей там действительно будет много, а потому, чтобы найти место у елки, а не на близлежащих улицах, прийти надо раньше времени. Также заранее позаботьтесь о транспорте, которым вы будете добираться домой, потому что из-за праздников и высокого спроса цены на такси во Львове могут резко вырасти или транспорта просто не будет.

УНИАН

7 января – Рождество во Львове по юлианскому календарю

Большинство жителей Львова празднует Рождество по юлианскому календарю именно 7 января. Поэтому в городе по этому случаю также будет проходить много праздничных мероприятий.

6 января в 12:00 - канун Рождества на площади Яворского установят рождественского дидуха.

Львовский городской совет

7-8 января с 12:00 до 20:00 час. пройдет фестиваль "На Рождество в гай", который традиционно пройдет в Шевченковском гаю. Именно сюда львовяне традиционно приходят на празднование, ведь здесь можно увидеть давние украинские традиции: здесь будут колядовать и можно будет посмотреть на вертеп и попробовать кутю и пампухов. Праздничное настроение также придаст и сама атмосфера места.

Львовский городской совет

С 7 по 19 января на площади Музейной будет проходить фестиваль "Большая коляда".

на площади Музейной будет проходить фестиваль "Большая коляда". 8 января на площади Музейной, площади Рынок и площади перед Львовским оперным театром будет проходить фестиваль "Вспышка рождественской звезды", где вы также сможете познакомиться с украинскими традициями празднования Рождества.

Во Львове рождественские мероприятия будут проходить вплоть до конца января, а потому каждый здесь найдет то, что понравится именно ему.

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