Новый год – на носу: как и чем модно украсить елку в 2024-2025

До зимних праздников осталось совсем немного времени, ведь в 2024 году украинцы будут праздновать Рождество – 25 декабря по новоюлианскому календарю. Поэтому уже стоит задуматься о том, как украсить новогоднюю елку. Специалисты утверждают, что здесь, как и в любой сфере нашей жизни, существуют свои тренды, которые могут меняться от года к году. Однако для того, чтобы начать декорирование зимней красавицы – ее нужно купить.

Но как найти "ту самую", когда предложений так много? Все топ-советы, как купить лучшую елку к праздникам и как украсить – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

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Такого вы еще не слыхали! Тренды 2024-2025! Как и чем украсить елку?

Елочные базары

Традиционным символом Нового года можно назвать живую новогоднюю елку. Она создает в доме праздничное настроение, даже в трудные времена. Особенно важна елка для детей, ожидающих чудес.

Есть специальные ярмарки, где вы можете приобрести живую новогоднюю елку. Здесь предлагают только сертифицированные деревья. На них есть чипы с кодами, с помощью которых можно проверить, откуда привезли дерево.

С 5 декабря в Киеве заработали такие елочные базары. Они есть в каждом районе города. Полный список локаций можно посмотреть на сайте КГГА. Цена стартует от 100 гривен за небольшую "вязку" – дерево из связанных елочных веточек. Большие связки продают за 200, 300, 500 гривен. За небольшие елки и сосны просят от 800-1000 гривен. Больше стоят от двух до пяти тысяч гривен. Цена новогоднего дерева высотой более трех метров достигает 10 тысяч гривен. Приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств, киевляне смогут до 31 декабря.

Как правильно выбрать елку

Однако чтобы елка долго стояла, не осыпалась с первых же дней и отличалась приятным запахом хвои, нужно запомнить, как ее правильно выбрать. Перед тем как новогоднюю елку купить, нужно измерить помещение. Тщательно проведите замеры, где у вас будет стоять елка, еще до того как пойдете ее покупать. Особенно важно обратить внимание на высоту дерева и диаметр с ветками. В этом случае выбирать "на глазок" не стоит. Слишком маленькая елка будет выглядеть забавно, а слишком большая – будет мешать.

Недавно срубленная новогодняя елка отличается ярко-зеленой хвоей. Конечно, некоторые отличия могут быть, учитывая, сколько существует пород дерева, однако оттенок всегда должен быть сочным и насыщенным. Избегайте елок, на которых есть бурые или желтые ветки. Это означает только одно – дерево срубили давно, поэтому ветки начнут осыпаться, как только вы внесете елку в теплое помещение.

При выборе постучите легонько стволом елки о землю. Если дерево срубили сравнительно недавно, иглы осыпаться не будут. Вы можете взять несколько игл и потереть их между пальцами. Если остался стойкий аромат смолы, значит, все хорошо. Свежая елка остается упругой и эластичной еще некоторое время после того, как ее срубили. Если вы немного согнете ветку новогодней ели, а затем отпустите, она не должна сломаться, а сразу выпрямится. Если так и есть – дерево срубили недавно. Внимательно присмотритесь к стволу, когда выбираете живую новогоднюю елку. На нем не должно быть никаких трещин. Хорошо, если ствол ровный и прямой. Наличие ободка на срезе указывает на то, что дерево срубили давно. Поэтому такая елка точно не простоит долго.

Минимализм и изысканность

Елка у нас уже есть, поэтому можно переходить к созданию настоящего праздничного настроения. Если в 2024 году в моде были максималистские тренды, когда на елку было принято вешать массивные украшения, множество цветов и разнообразных игрушек, то в 2025-м все изменилось. Лучше украсьте елку изящными бантами, однотонными украшениями, маленькими игрушками, выбирая сдержанную палитру оттенков.

Новая актуальная тенденция – это минимализм и изысканность. Поскольку в прошлое отошел пестрый и массивный дизайн, то и объемные цветные гирлянды лучше оставить на чердаке до других времен. Эксперты отмечают, что они выглядят несколько устаревшим, а потому лишь испортят новогоднее настроение. Выбирайте мелкие фонарики, огоньки серебристого или золотистого сияния.

Индивидуальный подход

Хотя празднование Нового года невозможно представить без блеска, однако не стоит вешать слишком много световозвращающих или серебристых элементов, ведь тогда елка будет устаревшей. Лучше замените их интересными текстурами и орнаментами. Например, очень актуальны сейчас игрушки из фетра или дерева.

Еще одна важная тенденция, которая становится популярной в 2025 году – это индивидуальный подход к украшению елки. Поэтому забудьте о классических красно-зеленых схемах. Нейтральные тона сейчас стали очень распространенными, но вы также можете выбирать и более нетипичные оттенки, например, ярко розовый.

Ретро снова в моде

Вместо множества разнообразных игрушек и украшений из пластика все более актуальными становятся вещи, созданные своими руками из натуральных материалов. Также вы можете вместе со своей семьей вернуть к жизни старинные стеклянные игрушки, давно лежащие на вашем чердаке. Через пластиковые элементы елка может выглядеть дешево, а винтажный декор или созданные собственноручно украшения придают ей особый и неповторимый шарм.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Такого вы еще не слыхали! Тренды 2024-2025! Как и чем украсить елку?

Ранее мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать или отдавать в период новогодних праздников.

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