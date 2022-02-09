Новый "голос" киевского вокзала: как выбрали дикторшу и нравятся ли смены пассажирам

Новый "голос" киевского вокзала: как выбрали дикторшу и нравятся ли смены пассажирам

Ранее на вокзале 20 лет раздавался голос Любови Миляшевской.

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале начали объявлять поезда новым голосом. Он — более оживленный и младший. Однако некоторые люди начали в соцсетях потребовать от "Укрзализныци" вернуть предыдущий голос, которым объявляли о поездах.

Об этом 9 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Голосом диктора Леси Конош теперь информируют на железнодорожном вокзале. По специальности женщина кассирша. Но проработала на вокзале тридцать лет диктором. Окончила много курсов по обучению дикции. И когда пришло время менять голос – выбрали ее

"Я не могу сказать, что обрадовалась, потому что это ответственность", — говорит диктор.

До этого 20 лет на железнодорожной станции звучал голос Любови Миляшевской. Впрочем, говорит руководство, — предыдущая диктор вышла на пенсию. Им нужно вносить изменения в текст объявлений. В последнее время Любовь Миляшевская на связь с руководством вокзала не выходила. Поэтому нужно было найти нового диктора.

На кого заменили голос столичного железнодорожного вокзала

Поменялись и условия работы. Говорить приходится побыстрее, чтобы успеть дать больше информации. На украинском, английском, а еще о коронавирусе.

На вокзале всего пять дикторов. Запрограммированный голос – один. Он в программе, которая по заранее начитанным фразам собирает нужное предложение. Впрочем, есть еще куча экстренных ситуаций, где нужен живой человек. Дикторы работают посменно.

Нина тоже была одной из тех, кто претендовал стать главным голосом вокзала. Хоть и проиграла, выбор считает правильным.

"Я уже пенсионерка, так сами понимаете. А Леся еще молода", — говорит Нина.

Пассажиры на новый голос, по крайней мере, ТСН, не жаловались

"Очень приятный звонкий голос, все слышно очень приятно", — говорят пассажиры.

Руководство все претензии к голосу дикторши и якобы неграмотных текстов отвергает. Вместо этого гордятся другим нововведением: должностью портеров — это грузчик, который бесплатно носит чемоданы, пока эскалатор не работает.

Пани Лесю негативные комментарии тоже не смущают. Она знает, что голос у нее хороший.

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