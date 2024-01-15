Новый "Гостомель": эксперты оценили вероятность высадки российского десанта в Украине

После заявления аналитиков Института изучения войны о том, что Россия может формировать десантно-штурмовые группы для высадки в украинском тылу, военные эксперты оценили вероятность и шансы такой операции врага.

Свои оценки в комментарии для ТСН.ua высказали бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Давайте рассмотрим это сквозь призму того, что несколько вертолетов или несколько десятков вертолетов должны высадить десант в количестве 300 человек. Расстояние, на котором они могут работать — это 150-200 км. Вертолеты имеют определенные ресурсные возможности, на 700 километров они точно не долетят ", — говорит Владислав Селезнев.

И добавляет: "Нужно смотреть на то, что вдоль всей линии боевого столкновения, а также это в том числе и государственная граница между Украиной и Беларусью, находятся украинские силы обороны. У них есть средства ПВО, в том числе и зенитные установки, переносные комплексы".

По словам Селезнева, любая попытка врага совершить массированный перелет на вертолетах — эта попытка будет превращена в кучу металлолома.

Кроме этого эксперт отмечает, что в феврале 2022 года несколько боевых машин врага были уничтожены на подлете к Гостомелю.

"В этот раз, я думаю, наши наготове и не просто так генерал Наев, который занимается северным направлением, рассказывает о постоянном усовершенствовании наших инженерных и фортификационных сооружений. Вдоль линии фронта постоянно на боевом дежурстве находятся наши подразделения. Очевидно, что случайностей в этой ситуации для нас не будет. Вражеские самолеты будут уничтожаться", — говорит Селезнев.

Смогут ли вовремя зафиксировать

На этот вопрос Владислав Селезнев отвечает так: "У нас есть мощная система радаров, которые наблюдают за воздушным пространством не только Украины, но и за частью территории Российской Федерации. Массированное движение авиационной техники будет фиксироваться. Соответственно, в случае пересечения госграницы или линии боевого столкновения будут приниматься меры по сжиганию авиационной техники в воздухе".

Угроза есть

"Конечно, угроза есть. Военные всегда рассматривают ситуации, которые являются наиболее критическими, наиболее кризисными, чтобы искать пути решения. Я уверен в том, что у нас есть ресурсы и обученный персонал, который превратит угрозу в пух и прах в том случае, если вражеская армия решится на такое", — говорит Селезнев.

Резюмируя, он не исключает того, что блокпосты, недавно возобновившие свою работу в Киевской области, были созданы для того, чтобы выявлять возможных диверсантов.

Хотят отдельное "корыто"

В свою очередь, военный эксперт Александр Коваленко склоняется к мнению, что сейчас десантные войска в России хотят получить собственный бюджет, поэтому и появился ряд новостей о них.

"Действительно сейчас мы можем говорить о том, что россияне готовят десантные подразделения для операций", — говорит аналитик.

Но добавляет: "Это вкладывается в их концепцию десантно-воздушных сил. Последние пытаются получить независимость от центра управления в министерстве обороны. Десантура хочет в первую очередь для себя отдельный бюджет, свое отдельное "корыто". Кроме того, что они таким образом централизуют управление, они таким образом пытаются создать аналог десантно-штурмовых подразделений, существовавший при СССР. Это борьба именно за бюджет".

Будет ли это эффективно? На этот вопрос Коваленко ответил так: "За время полномасштабной войны в Украине была как нельзя лучше продемонстрирована несостоятельность российских воздушно-десантных сил выполнять непосредственно свой функционал. Сейчас, когда линия боестолкновения прикрыта средствами ПВО, а также подразделениями с переносными ЗРК, такие действия (массированный перелет - Ред.) будут похожи больше на раш-суицидников. Я могу это назвать так".

Резюмируя, Коваленко говорит, что угроза для Украины есть, но не такая, как в конце февраля 2022 года.

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