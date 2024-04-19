Новый громкий скандал: генерал СБУ снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута"

Еще не дорвавшись до руководящей должности главы Департамента кибербезопасности СБУ, Илья Витюк, тогда еще простой оперативник спецслужб, в 2014 году снимал на видео, как "Беркут" расстреливает протестующих на Майдане.

Его "сожгли" на наличии миллионов и недвижимости на миллионы, хотя законно заработать столько явно не мог, но это оказалось не самым страшным. Страшнее то, что человек, генерал СБУ Илья Витюк, который уже на слуху у всех украинцев, не просто сколотил состояние не ясно откуда, а именно из-за него были скрыты веские доказательства против тех, кто расстреливал людей на Майдане.

Журналисты узнали новые подробности тайной жизни генерала СБУ. Следовательно, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Самое кровавое 20 февраля

Это был самый кровавый день Революции Достоинства. 20 февраля 2014 года майдановцев жестоко расстреливают "беркутовцы". Зарождается то же выражение "Небесная сотня".

Людей жестоко убивали, а он молчал

Тогда украинцы восстали против режима Януковича и российского следа в украинской власти, но были жестоко убиты, а кому, грубо говоря, повезло, были избиты. Их убивали те, кто должен их защищать.

А теперь подходим поближе к теме и рассказываем, какой стороной здесь генерал СБУ. То, что Илья Витюк наколотил состояние, все мы уже знаем, но напомним об этом позже. Важно другое. Как так получилось, что тот, кто должен быть на стороне народа, просто стоял в стороне и снимал, как ряды "Небесной сотни" пополняются и пополняются. Журналисты "Следство.Инфо" ошеломили новыми подробностями из тайной жизни генерала.

"Рыба гниет из головы", так и здесь. Еще не дорвавшись до руководящей должности главы Департамента кибербезопасности СБУ, Илья Витюк, тогда еще простой оперативник спецслужб, в 2014 году снимал на видео, как "Беркут" расстреливает протестующих на Майдане. Журналисты обратили внимание на видео, снятое 20 февраля 2014 года на пересечении улиц Банковой и Институтской в Киеве. Рядом с "беркутовцами" мужчина в гражданской одежде снимал на свой телефон, как бойцы спецотряда милиции стреляют в митингующих. Но то, что это все-таки СБУвец, подтвердили журналистам и в Офисе генерального прокурора:

“Указанное в запросе лицо, зафиксированное на 03:10 мин видеозаписи, размещенной на интернет-видеохостинге Youtube по призванию идентифицировано как сотрудник Службы безопасности Украины. Указанное лицо допрошено в качестве свидетеля, однако полезная информация, которая представляла бы доказательный характер или интерес для следствия, с его показаний не получена”.

Витюк на стороне "беркута"?

И можно было бы подумать, что он герой, лезет на рожон и фиксирует это, чтобы потом передать доказательства руководству и наказать палачей, но не все так радужно. Тогда еще аноним стоит и снимает, а Беркут руки ему не заламывает и дубинками не отбивает органы. Более того, скрывается он тоже за ними.

Свидетельство от руководителя Департамента расследований преступлений

А с этого момента начинается самое интересное. Когда Революция Достоинства заканчивается, а стражи порядка берутся расследовать дело и искать тех, кто убивал людей, этот аноним с радаров исчезает. А что это за "бонд" в черном на видео, той же СБУ удается выяснить в 2019 году, именно тогда Илью Витюка впервые допросили со времен Майдана. Об этом журналистам "Слідство.Інфо" рассказал экскеровник Департамента расследований преступлений, совершенных во время Майдана, а сейчас военнослужащий Сергей Горбатюк, когда его спросили, кого именно из работников спецслужбы допрашивали как свидетеля из-за этого видео.

“Да, мы установили этого человека в 2019-м, тогда же и вызвали на допрос. Это Илья Витюк, к тому времени оперативный сотрудник СБУ”.

Итак, все эти годы Илья Витюк просто-напросто тихонько жил себе и до правоохранителей носа не сунул.

А сам он к следователям не обратился за все эти годы. Хотя это была его обязанность как представителя правоохранительных структур, а не его право”.

Где доказательства?

Но и это не все изюминки. Витюк, бегающий с камерой и прячущийся за спинами "беркутовцев", впоследствии внезапно губит телефон и не может коллегам предоставить доказательства.

“Видео, которое он снимал со стороны спецподразделения Беркут, он нам не предоставил. Сказал, что у него украли в спортзале телефон, а видео из Институтской он удалил еще до этого. Никого из тех, кто стрелял, он тоже не узнал”.

Витюк пытался "убрать" журналиста

Похоже, в зале украли не только телефон, но память. Но сейчас Витюк берется за другие "вышибалы". Накануне того, как журналисты обнародовали на всю страну состояние чина СБУ 1 апреля, в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Следство.Инфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Благодаря видео с камер наблюдения "Следствие.Инфо" установило, что указания работникам ТЦК давал сотрудник СБУ, а именно департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

Это именно тот департамент СБУ, который возглавляет Илья Витюк. 8 апреля расследователь "Следства.Инфо" Евгений Шульгат вместе с юристкой Оксаной Максименюк подали заявление в НАБУ. В Генштабе заявили, что перевели начальника Соломенского ТЦК на более низкую должность в одно из боевых подразделений ВСУ, а глава СБУ отстранил руководителя Департамента кибербезопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей. Словом, современные проблемы нуждаются в современных решениях — вот как теперь убирают тех, кто тебе мешает.

Сказочное богатство семьи Ильи Витюка

Ну и не можем вам не напомнить о сказочном достатке Витюка. Родной начальник Департамента кибербезопасности СБУ владеет недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. Журналисты подробно исследовали состояние жены и матери главного киберразведчика Украины. Уж эти золотые женщины.

Журналисты выяснили, что внезапно уже во время полномасштабного вторжения жена Витюка Юлия стала счастливой владелицей квартиры площадью 195 кв. м и не где-нибудь, а в доме премиумкласса. Комплекс находится в Печерском районе Киева. Среди его преимуществ указываются свободная планировка, кухни-столовая площадью от 30 кв. м, шумоизоляция апартаментов, роскошные комнаты с панорамными окнами шириной 6 м и фантастическими видами на Ботанический сад и реку Днепр.

Квартиру Юлия Витюк приобрела в декабре 2023 года. Как выяснили журналисты, жилье такого размера с ремонтом в этом жилом комплексе может стоить около 1,5 млн долларов. Квартиры без ремонта в этом ЖК на сайтах продажи недвижимости стоят примерно 3000 долларов за квадратный метр. А это почти втрое больше средней цены в Киеве. Таким образом, расследователи подсчитали, что жена киберразведчика должна была бы оплатить 585 тыс. долларов за свою квартиру без ремонта — или 21,5 млн грн по курсу на момент покупки. Однако в декларации Витюка указано, что эта квартира была приобретена за 12 млн. 800 тыс. грн.

"Лажа" в декларации

То есть указанная в декларации цена почти вдвое ниже рыночной. Также в распоряжении Следствие.Инфо есть декларация Ильи Витюка, которую он опубликовал в марте. Однако в день публикации расследования документ внезапно исчез с сайта НАПК. Так, согласно данным в декларации 2021 года, годовая зарплата главы киберразведки СБУ составляла чуть более 700 тыс. грн. На тот момент Витюк занимал должность руководителя одного из управлений в том же департаменте. Руководителем департамента он стал в ноябре того же года.

В то же время заработок жены чиновник в декларации не указал. Но впоследствии следует интерес: Юлия Витюк за шесть суток до полномасштабного российского вторжения регистрирует ФЛП и за неполный 2022 год бизнес идет настолько вверх, что она смогла заработать почти 9,5 млн грн.

Вот успех! В чем секрет?

Следующий год стал еще более успешным для новоиспеченной предприниматели — заработок составил более 13 млн грн. То есть ежемесячная прибыль жены топового работника СБУ составляет более миллиона гривен. Главный вид деятельности ФЛП Юлии Витюк – сфера права. Однако в открытом доступе нет никакой информации ни о ее клиентах, ни о том, какие услуги предоставляет она.

Когда журналисты позвонили Юлии Витюк, чтобы узнать род занятия ее бизнеса, она отказалась обсуждать эту тему. Поэтому возникает логичный вопрос: а не связаны ли высокие заработки Юлии (это более миллиона гривен в месяц) с работой ее мужа? К тому же такие внезапные и большие доходы супруги должностного лица могут привлечь внимание правоохранителей. Еще и общаться не хочет, так может все-таки что скрывать? Но есть в жизни Витюка еще одна "золотая" женщина — его мать. Но она уже немного "поскромнее".

Чем запаслась мать Витюка?

Но есть в жизни Витюка еще одна "золотая" женщина — его мать. Но она уже немного "поскромнее". В отличие от жены Ильи Витюка, его мать Наталья бизнесом не занимается, однако кроме недвижимости в Тернополе и Броварах женщина владеет двумя квартирами в жилых комплексах Киева. Первая – двухкомнатная квартира площадью 85 кв. м – расположена прямо на Днепровской набережной. Из окон дома открывается вид на раскидистые берега Днепра. Это жилье на левом берегу Киева Наталья Витюк приобрела в 2013 году. В настоящее время стоимость схожей квартиры на рынке достигает 177 тыс. дол. Согласно декларациям чиновника СБУ, именно там он с семьей жил в 2021-2022 годах.

Еще одно жилье у матери Витюка есть в уютном парковом комплексе почти в центре Киева. Эта квартира не так просторна, но тоже стоит немало: 50 кв. м в этом ЖК могут оказаться в 100 тыс. дол. Общая стоимость только киевских квартир Натальи Витюк — почти треть миллиона долларов или более 4 млн грн, если считать по курсу на момент приобретения. Когда журналисты позвонили ей, Наталья оказалась очень занятым человеком и сказала, что у врача и нет времени говорить.

Расследование дела: будет или не будет?

После обнародования истории в СБУ сначала отмалчивались, впоследствии решение приняли и отстранили Витюка от работы. Вернее, общественность помогла его принять. Но не успевает одно следствие закончиться, похоже, нужно открывать новое дело, ведь никуда не исчезает вопрос, что на самом деле Витюк крутил на Майдане, поэтому журналисты “Следствие.Инфо” обратились с запросом в СБУ по поводу участия Ильи Витюка в событиях во время Майдана. .

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЙ СКАНДАЛ! ГЕНЕРАЛ СБУ снимал расстрелы на площади и прятался за "беркутом"!

Читайте ведущие новости дня: