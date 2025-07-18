Новый Кабмин и премьер-министр: что известно о кадровых перестановках во власти

Юлия Свириденко

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На этой неделе ушел в отставку премьер-министр Денис Шмыгаль, который побил все рекорды по продолжительности пребывания в кресле главы украинского правительства. Он возглавлял Кабмин более 5 лет. На эту должность Верховная Рада по желанию президента утвердила бывшего первого вице-премьера — 39-летнюю Юлию Свириденко. Перетасовали и значительную часть министров, а одно из министерств — ликвидировали.

Как именно изменилось правительство, и что означают эти трансформации во власти — в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.

Что известно о Юлии Свириденко

В отличие от тихого Шмыгаля, который не стремился быть в центре внимания, Свириденко старалась демонстрировать энергичность и производительность. Руководители известных украинских компаний пришли приветствовать ее просто в комментарии в соцсети не случайно. Они знакомы с ней лично. Потому что Свириденко, которая кроме вице-премьерства еще и руководила Министерством экономики, постоянно находилась с бизнесом в контакте. А еще возглавляла переговорную группу и в конце концов подписала так называемое ресурсное соглашение с США. Дело крайне ответственное и сложное. Ведь под это соглашение были подвязаны вероятные поставки оружия от США, а Дональд Трамп наделал по нему немало громких заявлений. Предложенный американской стороной вариант документа изначально больше напоминал кабальную удавку.

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Команде во главе со Свириденко удалось отсечь наиболее одиозные требования американцев. Подписанное соглашение о минералах удовлетворило и Киев и Белый дом. А один из самых острых моментов — перепалка Зеленского с Трампом в Овальном Кабинете, когда ресурсное соглашение так и не подписали, наконец остался в прошлом.

Но не менее важным фактором было то, что Свириденко прекрасно сработалась с главой Офиса президента Андреем Ермаком. В 2020-м она была заместителем главы офиса президента по экономическим вопросам. А через год уже стала первым вице-премьер-министром — министром экономики. Свириденко устраивала и Зеленского, который в конце концов и предложил ей возглавить правительство. А Денису Шмыгалю — Министерство обороны.

Что известно о других кадровых перестановках в Кабмине

На эту встречу Зеленский пригласил и Михаила Федорова — вице-премьера и министра цифровой трансформации, которого также иногда называли министром дронов. А уже в четверг его повысили — назначили первым вице-премьером, ответственным также за инновации. Это означает, что именно он должен координировать направление производства украинского высокотехнологичного оружия. Его нужно больше, отмечает Зеленский. И именно это — первоочередная задача для нового правительства.

В обновленном правительстве Министерство обороны объединят с Министерством стратегической промышленности. Герман Сметанин, который его возглавлял, вернется руководить Укроборонпромом. Рустема Умерова Зеленский назначил секретарем СНБО. Он не стал послом в США, как предвещали СМИ. Зато, пока решается, кто заменит в Вашингтоне Оксану Маркарову, президент подписал указ о новом назначении Ольги Стефанишиной, которая в правительстве Шмыгаля была вице-премьером по вопросам евроинтеграции и министром юстиции. Теперь Стефанишина - спецуполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США. И, предполагают, что именно она и станет послом.

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На должности вице-премьера, ответственного за ЕС и НАТО, Стефанишину заменит Тарас Качка, заместитель министра экономики Украины и один из ключевых участников наработки ресурсного соглашения с США. Еще один заместитель Свириденко в предыдущем составе правительства — Алексей Соболев возглавит Министерство экономики.

В Минюст из Минэнерго переезжает Герман Галущенко. Министром энергетики назначена Светлана Гринчук, которая, в свою очередь переселяется туда из кабинета руководительницы Минэкологии.

А вот подозреваемый в получении неправомерной выгоды в размере более 14,5 миллиона гривен министр национального единства Алексей Чернышов не просто потеряет должность — его Министерство единства вообще ликвидируют. Единство решили присоединить к министерству соцполитики, которое возглавил бывший заместитель министра финансов Денис Улютин.

На своих местах остались министры — внутренних дел Игорь Клименко, финансов Сергей Марченко, образования Оксен Лисовой, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и здравоохранения — Виктор Ляшко. Переназначили и иностранных дел Андрея Сибигу. Несмотря на то, что в новом правительстве не появилось новых людей, а лишь перетасовали тех, что есть, его руководительница пообещала продемонстрировать новое качество управления и другую динамику.

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Какие приоритеты в новом Кабмине

Приоритетами на первое полугодие своего кабинета Свириденко назвала наращивание собственного производства оружия, повышение технологичности войска. Также пообещала не выпускать из фокуса внимания поддержку украинского бизнеса.

В правительственных кулуарах сплетничают, что Свириденко только кажется послушной девочкой. Мол, на самом деле она умеет настоять на своем и обязательно многих еще удивит. Как когда-то удивила всех своим стремительным карьерным взлетом или когда во время приема для представителей иностранных организаций и дипмиссий, неожиданно села за пианино и спела.

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