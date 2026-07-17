Новый Кабмин: кто вошел в его состав и что сказал премьер-министр об отставке Федорова

Рада утвердила новый состав Кабмина / © ТСН.ua

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Новый Кабинет министров под руководством Сергея Корецкого успешно провел первое учредительное заседание и четко определил основные государственные приоритеты. Глава новосформированного правительства искренне поблагодарил министров за готовность к немедленной и интенсивной работе, а ключевыми критериями деятельности команды назвал высокую эффективность, личную ответственность и конечный результат.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Как выбирали новый Кабмин

В сессионном зале Верховной Рады развернулась очередная громкая «премьер-ада». Предыдущая имела место ровно год назад и проходила по очень похожему политическому сценарию.

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Так официальный представитель главы государства представляет народным депутатам будущего главу правительства. В это время в гостевой ложе парламента Сергей Корецкий внимательно слушает выступление о своей биографии и многолетнем успешном опыте управления крупным частным бизнесом и мощными государственными компаниями. Сейчас же, твердо заявляет кандидат, он полностью готов руководить процессами уже в масштабах всей страны.

Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: «Это именно то время и то место, которые нужны, чтобы максимально эффективно использовать всю свою энергию, усилия и накопленный опыт на благо всей страны в такое сложное историческое время».

Бесперебойное снабжение военных на фронте, расширение отечественного производства вооружений, надежная социальная защита граждан, особое внимание к прифронтовым регионам, подготовка к предстоящей суровой зиме, всесторонняя поддержка бизнеса и дальнейшее уверенное движение Украины в сторону Европейского Союза. За считанные 6,5 минут своего выступления Сергей Корецкий чётко обрисовывает перед парламентариями комплексную картину и философию нового Кабмина.

Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: «Я искренне стремлюсь к тому, чтобы этот Кабмин стал для Украины правительством обороны, правительством стремительного экономического развития и правительством европейской интеграции».

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Уличные акции и вопрос о судьбе Михаила Федорова

Кандидатуру Сергея Корецкого народные избранники рассматривали на фоне масштабных уличных акций, проходивших под стенами парламента в поддержку Михаила Федорова. В ходе обсуждения народные депутаты несколько раз подряд задавали будущему премьер-министру острые вопросы о дальнейшей судьбе руководства Министерства обороны.

Вопрос народных депутатов из зала: «Готовы ли вы лично проявить достаточную самостоятельность в руководстве, чтобы обязательно оставить Михаила Федорова на его должности?»

Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: «Чтобы выдвигать какие-либо официальные предложения, нам всем сначала нужно четко понять, как именно завершится голосование по ключевым кандидатурам в Министерстве обороны и Министерстве иностранных дел. Нужно обязательно дождаться этого финального голосования, а уже потом взвешенно предпринимать следующие кадровые шаги».

Стоит отметить, что Сергей Корецкий упорно боролся за поддержку депутатского корпуса. Накануне голосования он лично встретился абсолютно со всеми парламентскими фракциями и группами. Он стал первым будущим премьером за последние 7 лет, который по собственной инициативе провел подобные откровенные встречи.

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Такой прямой диалог с парламентом быстро возымел действие — даже представители оппозиционных народных депутатов, которые до этого ни разу принципиально не поддерживали ни одно правительство в течение текущего срока полномочий президента Владимира Зеленского, на этот раз дружно проголосовали «за».

Поименный состав нового правительства: старые и новые лица

Уже через два часа после решающего голосования в гостевой ложе Рады появляется в полном составе весь обновленный кабинет министров страны. И старые, и новые лица в министерских креслах хорошо знакомы широкой публике.

Шесть действующих министров сохранили свои посты и уже много лет официально работают в Кабмине:

Денис Шмыгаль

Татьяна Бережная

Денис Улютин

Сергей Марченко

Матвей Бедный

Виктор Ляшко

Среди новичков в правительственной команде самым узнаваемым для украинцев являетсяВиталий Ким— бывший глава Николаевской областной государственной администрации, который с недавнего времени возглавит Министерство по делам ветеранов.

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Министерство инфраструктуры возглавил Николай Калашник, который до этого успешно руководил Киевской областью. Глава Национальной полиции Иван Выговский отныне официально возглавляет Министерство внутренних дел (МВД). Также в состав нового правительства вошли два действующих народных депутата Украины — Денис Маслов иВиталий Безгин. Всего 16 утвержденных кандидатов получили полное одобрение и «зеленый свет» от Верховной Рады.

Новый премьер-министр вместе с новым составом правительства торжественно принесли присягу на верность украинскому народу и уже готовы приступить к работе.

Народные депутаты с напряжением ждали официального президентского представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел до позднего вечера, однако в этот день его так и не дождались.

Депутаты приняли решение уйти на каникулы до18 августа 2026 года, однако при этом текущее заседание Верховной Рады не закрывали, а просто объявили официальный технический перерыв. Это означает, что окончательные кадровые решения в стенах парламента, при необходимости, могут быть приняты и гораздо раньше этой даты.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В Великобритании НОВЫЙ ПРЕМЬЕР! Какая судьба ждет Краматорск? | ТСН 17:00 17 июля

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