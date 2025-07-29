"Новый" Кабмин: министры ездят на ЗАЗ, арендуют жилье, однако имеют тысячи долларов сбережений - анализ деклараций

Кабмин

Реклама

В Украине в июле обновили состав Кабинета министров. Так, правительство вместо Дениса Шмыгаля, который стал министром обороны, возглавила Юлия Свириденко.

Остальные министры — это фактически не «новые лица», а как отмечают некоторые эксперты «перетасованные».

ТСН.ua проанализировал электронные декларации новых-старых чиновников и нашел там интересности. В частности, многие министры указали в своих декларациях арендованное жилье. Несмотря на это некоторые из них имеют сбережения более сотни тысяч долларов.

Реклама

Декларация Юлии Свириденко

Новый премьер-министр за 2024 год задекларировала 4 млн 441 тыс. 343 грн доходов. Это ее зарплата по официальному месту работы, так и доходы от других видов деятельности.

Что касается недвижимости, то в Киеве министр владеет квартирой на 33,5 квадратных метра, однако арендует другое жилье в столице, площадью 119 квадратов.

В ее декларации есть квартира в Чернигове, откуда родом чиновница.

Также Юлия Свириденко указала 377,5 тыс. грн на банковских счетах и 4 тыс. долларов наличными.

Реклама

Пользуется руководительница правительства автомобилем BMW X3 2016 года выпуска, на котором ездит по доверенности.

Декларация Михаила Федорова

Первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своей годовой декларации за 2024 год указал более 1 млн 127 тыс грн дохода. Его же жена задекларировала более 4 млн 838 тыс. грн дохода.

В декларации Федоров указал наличие 74,8 кв. м квартиры в Киеве, аренду нежилого помещения (2,9 кв. м) и двух машиномест общей площадью 31,3 кв. м в столице. Его жена же арендует квартиру в Киеве, площадью 55 кв.м.

Федоров является владельцем автомобиля Audi Q8 2019 года выпуска, а его жена — Audi A4 2016 года выпуска.

Реклама

Декларация Алексея Кулебы

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Алексей Кулеба в мае 2025 года задекларировал новую квартиру площадью 64,7 кв.м, стоимостью 7 998 611 грн. Это — подарок от Кулебы Ирины Николаевны. Кроме того, в декларации за 2024 год у него указано, что он претендует на долю в квартирах, принадлежащих его родителям. В бесплатном пользовании чиновник имеет квартиру, площадью 109,9 кв.м и паркоместо.

У жены Алексея Кулебы в собственности есть дом в селе Корюковщина Киевской области и квартира в совместной собственности в Киеве. Площадь дома чуть больше 376 тыс. квадратных метров. В том же селе она арендует земельный участок у лесничества. Также жена Кулебы владеет собственной солнечной станцией. Из интересного — у жены чиновника есть небольшие апартаменты в курортном Яремче на Ивано-Франковщине. Их площадь — 39 квадратных метров. В собственности жены Кулебы находится авто KIA SPORTAGE 2015 года выпуска.

Декларация Дениса Шмыгаля

Относительно недвижимости нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, то известно, что он зарегистрирован во Львове. Там в собственности его жены есть дом, площадью 216 квадратных метров. На Львовщине семья Шмыгаля владеет также и земельными участками.

Информации о недвижимости в Киеве нет.

Реклама

Известно, что Денис Шмыгаль хранит 140 тысяч долларов наличными и 207 тысяч гривен в банке. Жена Екатерина имеет такие отложенные средства: 242 тысячи долларов и 254 тысячи гривен наличными, а также 626,9 тысячи гривен на двух счетах в банке.

Скриншот из декларации Дениса Шмыгаля. / © НАПК

Декларация Андрея Сибиги

Глава МИД Украины Андрей Сибига в собственности имеет квартиру в Киеве, площадью 96 квадратных метра. Также в его собственности есть гараж и земельный участок в Киевской области.

Министр также задекларировал коллекцию украинистики, которая включает украинские древности, старопечатные книги, книги, картины, украшения, христианские (сакральные) элементы документов, фотографии, предметы быта, открытки, элементы мундиров воинов УНР, УГА и УПА.

Жена министра владеет квартирой в Тернополе, площадью 60 квадратных метра, земельными участками на Киевщине. Также у нее есть две дачи в Киеве. Она арендует дачный дом в Киеве, площадью 119 квадратных метра

Реклама

Андрей Сибига задекларировал 129 тысяч долларов США и 37 тысяч гривен наличных.

Скриншот из декларации Андрея Сибиги. / © НАПК

Декларация Оксена Лисового

В собственности министра образования и науки Украины Оксена Лисового есть три жилых дома в Киевской области. В частности:

Дом площадью 68,8 кв. м в Подгорцах.

Дом площадью 53,1 кв. м в Медвине.

Дом площадью 51,9 кв. м в Галайках.

Его жена владеет домом, площадью 41,5 кв. метра в селе Медвин Киевской области. Также в собственности семьи есть три земельных участка на Киевщине.

Задекларировал министр также авто ЗАЗ-DAEWOO T13110 2003 года выпуска.

Реклама

Декларация Игоря Клименко

Игорь Клименко после «перетасовки» остался на посту министра внутренних дел Украины. Согласно его декларации за 2024 год министр имеет в собственности небольшой жилой дом и земельный участок в селе Процив Киевской области. По недвижимости в столице — в декларации информации нет.

В 2024 году министр получил более 1 560 939 грн зарплаты и 277 тыс. грн пенсии. На банковских счетах Игорь Клименко хранит 460 914 грн и 109 104 долларов.

Что касается наличности, то министр задекларировал: 930 000 грн, 2 620 долларов и 500 евро.