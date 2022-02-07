Новый канцлер Германии посетит Белый дом: о чем будут говорить Шольц и Байден

В планах Шольца – визит в Киев и Москву.

За недостаточно активные действия в разрешении ситуации вокруг Украины в адрес Берлина раздается критика и в Европе, и в США. Сегодня немецкий канцлер Олаф Шольц посещает Вашингтон, чтобы заверить США и других партнеров по НАТО, что Германия стоит с ними бок о бок в противодействии российской агрессии в отношении Украины.

Детали визита нового немецкого канцлера за океан, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 7 февраля.

Это будет первый визит канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон. Его предшественницу Ангелу Меркель президент США воспринимал как главного партнера в Европе и даже друга. Именно во время прощального визита канцлера Меркель было заключено известное соглашение о том, что США не будут мешать достройке "Северного потока-2" в обмен на обещание Германии остановить его, если Россия будет использовать свой газ как оружие. Тогда США не скрывали, что на этот рискованный шаг они решились ради налаживания отношений с Берлином.

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Впрочем, когда ситуация начала приобретать угрожающие формы и западные разведки заговорили о готовности Пуитна напасть на Украину, Германия сумела на вялый отклик. Берлин одна из немногих мировых столиц, которая не снабжает Киевом оружие, аргументируя это тем, что такой их принцип — не снабжать оружием зоны конфликтов. Но и о возможности поставить крест на совместном с Россией газопроводе и канцлер Шольц говорит неохотно.

В свою очередь советник американского президента Джейк Салливан в воскресенье заявил, что президент Байден с канцлером Шольцом будут обсуждать в частности, откуда Европа будет брать газ, если от российского придется отказаться.

Канцлер Германии посетит Вашингтон, чтобы заверить НАТО в поддержке Украины

"Президент Байден приказал своей команде найти в разных частях света партии сжиженного газа, которые можно было бы направить в Европу в случае чрезвычайной ситуации. Мы можем помочь скоординировать поставки газа, чтобы сохранить тепло в европейских домах до конца зимы. Сейчас эта работа в самом разгаре". ", – заявил Салливан.

Канцлер Шольц перед вылетом в Вашингтон не скрывал, что главный путь, на который он все еще надеется, – дипломатический. Летит в США, чтобы подать Кремлю сигнал о единстве западных партнеров в противодействии агрессии.

На следующей неделе Шольц намерен по следам своего французского коллеги Эмануэля Макрона посетить Киев и Москву, чтобы продолжить переговоры напрямую. "С одной стороны, Россия должна знать, что если будет военная агрессия против Украины, это будет стоить дорого. А с другой, что мы готовим путь, чтобы переговоры могли продолжаться", — подчеркнул Шольц.

На дипломатические усилия Запада Путин намерен ответить очередной серией военных учений с использованием ядерного оружия. Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники в Конгрессе отмечает, что Россия обычно проводит учения с задействованием межконтинентальных баллистических ракет осенью. Но на этот раз вдруг решила перенести их на середину февраля.