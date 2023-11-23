Новый коррупционный скандал: у бывшего главы Госспецсвязи нашли джекпот

Сидеть в СИЗО Щиголю придется минимум два месяца, если он не внесет залог в 25 миллионов гривен.

У экс-председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, подозреваемого в "схематозе" на десятки миллионов гривен, нашли огромное состояние. Только криптовалютой экс-чиновник имеет 1,5 миллиона долларов. Новые подробности одного из самых громких коррупционных скандалов года – в эксклюзиве Антона Зябкина для TSN.UA.

"Критовалютный" миллионер

Искали улики, а нашли джекпот. Скандальный экспредседатель Госспецсвязи Юрий Щиголь оказался долларовым миллионером. Да еще каким. На криптокошельке экс-чиновника нашли 1,5 миллиона долларов. Держал деньги он и наличными. При обысках у него обнаружили 82 тысячи евро и 72 тысячи долларов. Наверное, матрас у Щиголя был весьма объемным.

Но и это еще не все подробности громкого дела. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для скандального экс-председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

Также читайте Взятка в криптовалюте: подозреваемого нардепа взяли под стражу

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему главе Госспецсвязи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае ее внесения", — написали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Щиголь будет сидеть в СИЗО

Сидеть в СИЗО Щиголю придется минимум два месяца, конечно, если тот не внесет немалый залог — целых 25 миллионов гривен.

Опубликовали в НАБУ и видеоролик с детальным разбором коррупционной схемы, которую Щиголь и его куратор построили в Госспецсвязи. Как утверждают следователи, один из бизнесменов, компании которого принимали участие и многократно побеждали в тендерах для Пенсионного фонда, ЦИК и Минсоцполитики решили подмять под себя и Госспецсвязи. В конце концов, это им удалось из-за назначения заместителя главы ведомства. Схема работала не менее двух лет.

Подробности преступной "схемы"

Чтобы скрыть свои схемы от лишних глаз, злоумышленники перевели закупки под гриф "секретно". Таким образом, закупки легко скрыть от общественности, но не от НАБУ. В подтверждение этому правоохранители демонстрируют переписку обвиняемых. В видео, их десятки. Собеседники пытались менять названия учреждений, завуалировали фамилии коллег, короче, разговаривали намеками. Впрочем этого, по мнению правоохранителей, должно хватить, чтобы отправить тех за решетку.

Воровали в течение двух лет

Таким образом, мошенники с участием Щиголя и его заместителя за два года тендеров "раздели" государственное ведомство более чем на 62 миллиона гривен, в частности закупили оборудование для Госспецсвязи с помощью фиктивной компании из Венгрии. Ей государство направило многомиллионный аванс. Не остановило этих подонков и полномасштабное вторжение РФ.



"С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего программного обеспечения (ПО) и услуг и перечислило в 2021-2022 годах средства на сумму более 285 млн грн", — рассказали в НАБУ.

Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления.

Экс-сотрудник СБУ оскандалился

Удивительно, но факт и то, что эта схема просуществовала довольно долго, а одним из ее участников был бригадный генерал Юрий Щиголь, который с 2008 по 2020 год находился на оперативных и управленческих должностях в СБУ. С середины 2022 года под его руководством уже Госспецсвязь вместе с Минцифрой занималась сверхважным для ВСУ проектом "Армия дронов".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЭТО ДЖЕКПОТ! У скандального экс-головы Госспецсвязи нашли ТО, ЧТО ШОКИРОВАЛО ВСЕХ!".

Напомним, 20 ноября Кабинет министров уволил с должности главы Госспецсвязи Юрия Щиголя. Исполнение обязанностей руководителя этого ведомства временно возложено на Дмитрия Маковского.

Читайте также: