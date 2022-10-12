Сколько ракет производит Россия и когда может повториться массированный обстрел: ответ эксперта

Атакуя и дальше ТЭЦ, россияне пытаются заставить Украину пойти на выгодные для них переговоры.

В России еще есть несколько тысяч ракет, но из-за нарастающего дефицита оккупанты вынуждены менять тактику их применения.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Что касается ракет, то в России сейчас их два типа. Это те, запас которых возможно пополнять и тех, запас которых невозможно пополнить. Могут восполнить запас крылатых ракет "Калибр", Х-101, 9М723 и 9М728, ракет авиационного базирования Х-59. Они могут их производить.Но все эти ракеты имеют комплектующие иностранного происхождения, особенно - микросхемы. Производство таких ракет может быть исключительно поштучным.Сейчас они пытаются наладить контрабандную поставку всех необходимых запчастей, особенно микросхем. Все это занимает время, как следствие - невозможно производить их в том количестве, которое необходимо России. Вместо десятка единиц в сутки, они производят где-то 2 ракеты в неделю. Это в лучшем случае", — говорит Коваленко.

По его словам, ракеты дефицитны, но не могут закончиться совсем, потому что производство есть. "В последний раз они использовали 14 ракет "Калибр".

К этому эксперт добавляет: "Второй тип ракет, который они имеют, но уже не могут производить – это советские. Их производство вообще отсутствует. К примеру, ракеты Х-22. Они не имеют возможности возобновить производство советских запчастей. Поэтому можно говорить, что придет тот день, когда эти ракеты закончатся совсем".

По словам Александра Коваленко, он разделяет мнение коллег о том, что у России еще может оставаться не менее 2 тысяч ракет.

"Но надо понимать, что номенклатура ракет достаточно разнообразна. Например, если говорить о крылатых ракетах "Калибр", то их не 2 тысячи. Но если говорить о ракетах к комплексу С-300, то таких у них осталось с советских времен несколько тысяч. Их фактическое эффективное использование на расстоянии 30 км», – говорит Коваленко.

Может повториться массированный обстрел

"Они не зря перешли так резко на дроны-"камикадзе". Во-первых, это выгодно им финансово. Массированный обстрел ракетами они могут произвести после накопления за месяц — полтора — два. Обстрелы будут происходить, но, как мы видим, уменьшается их интенсивность" ", – резюмирует Коваленко.

Производит ли сейчас Россия ракеты

По подсчетам эксперта, Россия сейчас может производить от одной до трех крылатых ракет "Калибр" в неделю.

"Благодаря контрабандным комплектующим", – уточняет Коваленко.

К этому добавляет, что в месяц россияне при наличии комплектующих способны сделать до 10-20 новых ракет.

Что под ударом

По мнению Коваленко, россияне будут продолжать атаковать критическую инфраструктуру Украины. К примеру, ТЭЦ.

"Они считают это единственной возможностью надавить, чтобы власти Украины пошли на переговоры, поэтому будут продолжать. Сейчас они показали, что будут делать. Месяц-два они будут накапливать боекомплект, чтобы потом снова осуществить обстрел. Они же больны, могут сделать это и под новый год, на Рождество. Но мы видим, как Украина довольно быстро пришла в себя, возобновив электроснабжение, интернет", — говорит Коваленко.

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