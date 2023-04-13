Новый министр Лисовый рассказал, в каком состоянии он принял образование после Шкарлета: "Мы имеем множество проблем"

Новый министр образования и науки Оксен Лисовый рассказал, что сегодняшняя система образования имеет множество проблем и вызовов, с которыми столкнулась из-за коронавируса и войны.

Об этом глава Минобразования рассказал в программе "Сніданок с 1+1".

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"Мы имеем множество проблем, которые сложны для решения. Они связаны с коронавирусом, это период онлайн-обучения, к которому страна не была готова и достаточно быстро адаптировалась. Здесь надо отдать должное учителям и всем, кто быстро перестроил процесс. Это было непросто и тяжело для семей, детей. Потом свои вызовы бросила война. Мы имеем вызовы, которые связаны и с войной, и с тем, что образование отстает от сегодняшних требований рынка труда, и вообще прогресса. тем, что сегодня Украина находится в уникальном для своей истории периоде. Мы набираем субъективности, мы формируем свои будущие видения. Пока мы не отвечаем видению мира, потому что оно только формируется", — сказал он.

Напомним, ранее Лисовый заявил, что против обучения в прифронтовых зонах из-за рисков прилетов и призвал украинцев эвакуироваться на безопасные территории.

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