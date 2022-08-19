Новый "Минск": как Стамбул хотят отчаянно превратить в очередную площадку "обеспокоенности"

Впрочем, как и предполагалось. Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Украину через две недели после встречи с Путиным в Сочи. Оттуда во Львов президент Турции привез сразу несколько предложений.

Во-первых, устроить личную встречу Зеленского и Путина. О том, что украинскому президенту был передан этот месседж, Эрдоган сказал лично в комментариях журналистам в самолете, возвращаясь домой из Украины.

Во-вторых, реанимировать стамбульскую площадку переговоров Украины и России. Основой, по мнению Эрдогана, должно стать так называемое зерновое соглашение, на которое согласилась Россия (впрочем, не без бонусов для себя). Именно поэтому эту стамбульскую площадку можно превратить во второй "Минск".

В-третьих, окончить войну за столом переговоров. И, по мнению Эрдогана, это должно произойти именно при его посредничестве, и именно в Стамбуле. А на каких условиях – это, похоже, официальную Анкару мало волнует. Главное, чтобы весь мир признал блестящий результат работы Турции и Эрдогана лично, который уберег мир чуть ли не от Третьей мировой войны.

Что получила Украина от этого визита? Ни мира, ни гарантий, ни результатов. Встреча, которая длилась всего 40 минут, скорее в очередной раз зафиксировала позиции сторон. Эрдогану нечего передать Путину. Но интересно уже то, что в очередной раз Кремль посылает сигналы о готовности к переговорам.

Сочи-Львов-Стамбул

"Победителя в войне в Украине не будет. Я также твердо верю, что кризис будет разрешен за столом переговоров. Я еще раз напомнил Путину, что мы (Турция – ред.) можем принять его встречу с Зеленским".

Это заявление Реджеп Тайип Эрдоган сделал на следующий день после встречи с Путиным в Сочи 5 августа. И тут возникает интересный вопрос: это Путин ему намекнул, что уже не прочь сесть за стол переговоров, или это личное желание Эрдогана? Шальки весов больше склоняются ко второму варианту, ведь судя по логике и поведению Кремля, по их мнению, они побеждают в войне. А то, что она длится уже полгода — просто "головотяпство".

Тем не менее, фоном визита Эрдогана во Львов были истоки в печати о том, что это самое личное желание Путина. В частности, CNN Turk со ссылкой на собственные источники сообщал, что позиция Кремля изменилась на милость: лидеры могут встретиться (т.е. Зеленский и Путин), выработать какую-то дорожную карту, а делегации затем приступят к ее воплощению.

Возможно, Москва и посылает такие сигналы, ведь хочет вернуться к мартовским переговорам в Стамбуле, где речь шла скорее о капитуляции Украины. И происходили они, напомним, до того, как миру открылись кровавые зверства, которые русская армия совершала в Киевской и Черниговской областях. Поэтому возобновить переговоры с Путиным в Стамбуле сейчас – молча согласиться с геноцидом, договариваясь об отсрочке еще большей войны и массовых убийств.

Зачем это Эрдогану? Во-первых, в июне 2023 года в Турции президентские и парламентские выборы, а с рейтингами у власти не очень. Эрдогану еще удается держать уверенное лидерство среди своих оппонентов, хотя его рейтинги за последние несколько месяцев ощутимо просели. Тем не менее, альянс оппозиционных партий в парламентских электоральных рейтингах на первом месте.

Во-вторых, ТСН.ua уже сообщал, что страну лихорадит от 80% инфляции и откровенных ошибок власти в экономической сфере. А до выборов меньше 10 месяцев, и людям нужно демонстрировать результаты работы. Именно поэтому, по словам экспертов, Эрдоган пошел на уговоры с Путиным: Турция помогает России обходить санкции в обмен на фактически сдачу Москвой северу Сирии, где возобновилась турецкая военная спецоперация после встречи в Сочи 5 августа. Эрдоган хочет освободить север Сирии от курдских террористов, заселив эту 30-км территорию беженцами из Сирии (лояльными арабами), которые сейчас живут в Турции как беженцы, создав таким образом у себя на границе зону безопасности.

Как бы Эрдогану не хотелось получить титул "миротворца года", он и другие должны наконец-то понять: только Украина будет определять условия мира с Россией. А главное условие – вывод российских оккупационных войск со всех украинских территорий. К тому же Киев неоднократно посылал сигналы, готовые к переговорам по возвращению в "границы" 24 февраля.

Однако в Кремле даже не рассматривают подобный сценарий. Напротив, там делают все для скорейшей подготовки к фейковым референдумам на оккупированной Херсонщине и части Запорожской области. Хотя, британская и американская разведка говорят, что Кремль может перенести дату проведения этих "референдумов" с 11 сентября (именно на эту дату в РФ запланированы местные и региональные выборы) на более позднюю дату, после целой серии удачного "хлопка" в Крыму и на Херсонской области.

Ядерный терроризм

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет: Украину на переговорах во Львове к уступкам в пользу России никто не склонял. Более того, после разговора с Эрдоганом и Гутеррешем, Зеленский заявил, что не видит дипломатического окна для переговоров с Россией.

"Я сказал свое мнение господину президенту Турции, что РФ нет веры. Я считаю, что в этом окне российское оружие. Очень удивлен, что они (Россия – ред.) готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, гражданским инфраструктурам — не могут хотеть мира", — сказал украинский президент.

О чем тогда еще говорили во Львове?

о зерновом коридоре — расширение позиций с/х товаров, которые могут быть вывезены морем через разблокированные украинские порты, к которым может добавиться также порт Николаев;

об освобождении пленных, и Эрдоган уже готов обсуждать с Путиным этот вопрос;

и создание демилитаризованной зоны в ЗАЭС.

По одной из этих трех позиций ясности нет. Относительно крупнейшей в Европе Запорожской АЭС с 6 реакторами, где российские солдаты разместили свою военную технику (прямо в машинном зале), Эрдоган также пообещал поговорить с Путиным. Весь мир уже видит, что для достижения своих целей Кремль не гнушается даже ядерным терроризмом.

После переговоров Эрдогана и Гутерреша с Зеленским во Львове РФ впервые намекнула на возможный допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября, но на своих условиях. Что это при условии не сложно догадаться. Это частичное ослабление санкций, как это уже было с заключенным так называемым зерновым соглашением о частичном разблокировании украинских портов. ООН уже заявила, что будет способствовать визиту миссии из Киева в Запорожье. Однако Россия ответила, что этот маршрут не является для нее оптимальным.

Что же осталось за кадром переговоров во Львове, однако уже стало громкой оплеухой Путина?

Во-первых, именно в день визита Эрдогана в Украину Зеленский подписал указ о присвоении первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ, который строит нам Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".

Во-вторых, Турция примет участие в послевоенном восстановлении Украины. Как раз во Львове был подписан соответствующий меморандум. И первым проектом может стать разрушенный мост в Романовке Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень с Киевом.

В третьих, несмотря на ситуативное временное сотрудничество Эрдогана с Путиным, Турция не отказывается от совместного производства беспилотников Bayraktar в Украине. Как известно, земельный участок под Киевом под завод уже приобретен, компания для производства создана.