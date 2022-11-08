Новый немецкий посол начал свою каденцию с шуток для немцев и солидарности с украинцами

Новый немецкий посол Алексей Макеев начал свою каденцию с шуток для немцев и солидарности с украинцами, говорится в ТСН.

В Берлине он сменил предшественника Андрея Мельника, известного острой манерой высказывания. На дипломатической службе Алексей Макеев с 1996 года и уже работал в Германии и Швейцарии. В Киеве работал над санкциями против России. Говорит на немецком, английском, французском и испанском языках.

С 24 февраля отношения главы Германии и украинского представителя Андрея Мельника остыли. Из-за прямой критики Мельника Штайнмайер должен был публично признавать ошибки своей пророссийской политики даже после аннексии Крыма и российской войны на Донбассе. Впоследствии, когда Украина отменила немецкому президенту его визит в Киев, Штайнмайер не скрывал раздражение. В Украину он попал с третьей попытки – после 8 месяцев полномасштабной войны. Это произошло сразу, как в Берлин приехал новый посол Украины в Германии Алексей Макеев. Работу своего предшественника он оценивает высоко. “Андрей сделал фантастическую работу, чтобы Украина была на страницах всех газет, в выпусках новостей и действительно я приехал сюда – переключая радиостанции, то первое, что сообщают – это Украина. У нас есть все основания сделать так, чтобы об Украине говорила вся Германия и чтобы уровень поддержки рос”, — заявил он.

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Почерк и дипломатический стиль у Макеева будет свой, говорит он, однако тезисы не изменятся. “В дипломатии же важна штука последовательность, чтобы доказывать позицией. Как доказывать позицию, показывал Андрей. Я буду доказывать позицию иначе, но самая главная позиция одна и та же”, — добавляет Макеев.

Первые обращения к немцам дипломат делает с юмором. Например, из берлинского зоопарка, где он снимает леопарда и пишет в "Твиттере" с прямым намеком на немецкие танки «Леопарды», что они давно готовы к бою, однако до сих пор ждут разрешения немецкого правительства. "Леопард в немецком зоопарке сердечно меня поздравил. Во время короткого разговора он раздражался, что уже давно готов к действиям, но слишком долго вынужден ждать разрешения немецкого правительства", — пишет дипломат.

Немецкие танки нужны Украине и переговоры продолжаются, говорит посол. «Я знаю, что они должны оказаться для того, чтобы защитить суверенитет, чтобы выйти на международно признанные границы нашим ребятам на линии фронта. Требуется бронированная техника и танки. Это мы знаем, это знают все наши партнеры в Рамштайне и это прекрасно знают немцы. Поэтому я бы хотел, чтобы скорее мы с вами обсуждали эффективность "Леопардов", "Абрамсов", "Леклерков", как мы на прошлой неделе обсуждали эффективность "Ирис-Т", — рассказывает Макеев.

Символическое решение нового посла в знак солидарности с Украиной выключить вечернее освещение здания украинского посольства в Германии. Освещение собираются вернуть сразу после победы Украины.

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