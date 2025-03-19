Новый обмен пленными: почти две сотни украинских защитников вернулись домой

В Украину из российского плена в среду, 19 марта, наконец-то вернулись еще 175 защитников. Еще 22 бойца возвращаются домой благодаря мерам вне обмена. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Кого удалось освободить и как чувствуют себя украинцы – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Домой возвращаются 197 наших защитников

Из российских тюрем и лагерей вернулись 175 украинских защитников. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мерам вне обмена. Среди них тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это один из крупнейших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", на Донетчине, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине", — сообщил президент.

Для возвращения украинских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера приложили Объединенные Арабские Эмираты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео по этой ссылке: Новый обмен пленными! Кто вернулся домой из русских застенков?

Обмен "всех на всех"

После разговора с Трампом российский диктатор Путин заявил, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, как якобы жест доброй воли будут переданы двадцать три тяжелораненых украинских военнослужащих, которые находятся на лечении в российских медицинских учреждениях.

Президент Зеленский заметил, что это был заранее запланированный обмен. И эту информацию он знал и раньше от спецслужб Украины. Также в контексте прекращения огня он сказал, что стал бы воспринимать слова Путина серьезно, если бы он согласился вернуть абсолютно всех наших военнопленных.

Зеленский не раз заявлял, что Киев готов к обмену пленными с Россией в формате "всех на всех". По его словам, шагом к завершению войны может стать освобождение тысяч пленных с обеих сторон. В частности, Зеленский отмечал и пленных украинцев, которые удерживаются Россией еще с 2014 года.

"Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену "всех на всех", и это справедливый вариант", — подчеркнул он.

Хотя, конечно, в РФ эта инициатива не поддерживается. Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что "обмен пленными будет проходить по формуле "один к одному", а не "всех на всех", как обычно этого хочет Киев и что невыгодно России".

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"Освобождение нескольких тяжелораненых украинских военных — это настоящее проявление гуманизма", — добавил он.

Конечно, Москве невыгодно возвращать своих людей. Отметим, что Россия всегда блокирует обмены пленными, не соблюдает никаких правил при формировании списков. Кремль систематически нарушает все международные соглашения по обращению с военнопленными, в частности Женевскую конвенцию. Эти документы четко регламентируют права и защиту пленных, в частности, запрет на пытки, жестокое обращение и принуждение к даче показаний.

Однако многие свидетельства и отчеты международных организаций подтверждают, что российские военные и спецслужбы игнорируют эти нормы. Украинские военнопленные, попадающие в российский плен, подвергаются пыткам, избиениям, психологическому давлению и даже убийствам. Возвращающиеся из плена украинские защитники рассказывают о бесчеловечных условиях содержания, отказе в медицинской помощи, лишении пищи и воды. Многие становятся жертвами физических пыток и психологических издевательств. Важно не только фиксировать эти преступления, но и добиваться реальных действий по их расследованию.

Мать бойца полка "Азов" Наталья, который 34 месяца находится в плену, рассказала, что в настоящее время официальных данных по всем военнопленным и гражданским заложникам, находящимся в России, нет.

Наталья отмечает, что третья категория, которая может остаться вне обменов "всех на всех", – это военнопленные из официальных добровольческих подразделений Сил обороны Украины, таких как "Азов" и "Айдар", которые Россия в своих пропагандистских целях признала террористическими организациями.

Депортация детей и обращение в Ватикан

В конце прошлого месяца руководитель секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко заявил, что штаб совместно с МИД и Офисом президента разработал предложения по обмену "всех на всех" на случай переговоров с Россией. По его словам, украинская сторона постоянно настаивает на возможности проведения обмена по формуле "всех на всех".

Так, 28 февраля Зеленский показал американскому президенту Дональду Трампу фотографии украинских военнослужащих, которых удалось освободить из российского плена. В частности, на фотографиях изображены военные Владимир Шевченко и Михаил Вершинин.

Уже 14 марта Зеленский также передал Ватикану списки украинских пленников, которые содержатся в российских тюрьмах и лагерях. Глава государства выразил надежду, что Ватикан поможет их освободить. Зеленский пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил за содействие в возвращении домой украинских детей, депортированных Россией. Президент подчеркнул, что именно обмен пленными и безусловный 30-дневный режим тишины — первые быстрые шаги, которые могут "значительно приблизить всех нас к справедливому и длительному миру", на что Украина готова.

По данным издания The Washington Post, администрация Трампа прекратила инициативу, которая финансировалась США и документировала военные преступления России, включая чувствительную базу данных, детализирующую массовую депортацию украинских детей в Россию. И как сообщает издание Reuters, из-за остановки США программы отслеживания похищенных Россией украинских детей могли быть удалены доказательства военных преступлений на 26 миллионов долларов. Это решение означает, что исследователи потеряли доступ к огромному количеству информации, в частности, к спутниковым снимкам и другим данным об около 30 тысяч детей, вывезенных из Украины.

Команда TSN.ua приветствует каждого вернувшегося домой из российского плена. Спасибо вам за вашу отвагу и несокрушимость, за то, что боролись за свободу нашей страны. Также мы желаем каждой украинской семье дождаться своих близких. Верим, что очень скоро вы сможете обнять своих родных. Помните, вы не одиноки – вся страна с вами.

Напомним, в прошлом году Украина и Россия совершили 11 обменов военнопленными. В Украину удалось вернуть на 356 человек больше, чем в 2023 году.

Первый обмен пленными в этом году прошел 5 февраля. Тогда из российского плена вернулись 150 украинских защитников, многие из них — тяжелобольные и тяжелораненые. По состоянию на начало февраля 2025 года, по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украине удалось вернуть из российского плена 4131 человека – это как военнослужащие, так и гражданские лица, а также иностранные граждане.

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