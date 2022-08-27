Новый пакет помощи для ВСУ: эксперт объяснил, могут ли западные системы ПВО закрыть небо Украины

Украина нуждается в значительном количестве систем противовоздушной и противоракетной обороны для максимального уплотнения и отражения ракетных и воздушных атак россиян. Однако полностью закрыть небо над Украиной в ближайшее время невозможно.

В этом контексте обещанные Украине от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS кардинально не изменят ситуацию.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что по оценкам специалистов, тех ЗРК, которые передадут Украине в ближайшее время, хватит, чтобы закрыть небо Киева и еще одного города.

"Стоит отметить, что передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия. Дальность поражения в зависимости от использованных ракет может составлять от 20 до 180 км (В км) NASAMS-20 (ракетой AMRAAM ER-40)", – объяснил эксперт.

В то же время он убежден, что повысить безопасность украинских городов способна система IRIS-T, которую пообещала передать Германия.

"Напомню, в июне Украина подписала контракт с компанией Diehl Defence на поставку 11 установок IRIS-T. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы", – рассказал Снегирев.

Он также упомянул израильскую систему ПВО "Железный купол", отметив, что разговоры о возможности его покупки Украиной являются элементом политических манипуляций.

"Это достаточно ограниченное в моменте практического применения оружие, учитывая территорию Израиля и количество систем ПВО, задействованных в прикрытии неба. Во-первых, этого количества недостаточно для Украины, ведь ее размер не соизмерим с размерами Израиля. И во-вторых, стоимость этой системы очень высокая", – объяснил военный эксперт.

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Что касается американского зенитного ракетного комплекса Patriot, то он сказал, что это "очень дорогая прихоть". Стоимость поставок 9 батарей систем Patriot может доходить до 9 млрд дол. И стоимость пуска только одной ракеты составляет около 3 млн. дол.

"Для украинского оборонного бюджета такие суммы достаточно значительны. Примечательно, что до 2012 года в Польшу поставлялись ЗРК Patriot в обучающей версии, и только с 2013 года страна начала получать боевые комплексы", — добавил Снегирев.

Он также отметил, что для уплотнения защиты неба не следует отказываться и от советских зенитных ракетных комплексов С-300.

"Первой такой поставкой стала передача Словакией С-300. Украина получила достаточно современный экспортный вариант, который на тот момент имела Словакия. На вооружении Словакии могли быть модификации С-300 ПМУ, которые и передали Украине. Это достаточно эффективный комплекс, который создавался в первую очередь для обороны крупных стратегических объектов, например городов. Этот комплекс способен бороться не только с самолетами, но и с оперативно-тактическими баллистическими ракетами малой и средней дальности. Последняя разработка системы С-300 для военной ПВО стала комплексом С-300 В4", — рассказал военный эксперт.

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи в 3 млрд дол. Он предусматривает передачу шести ракетных комплексов, беспилотников и 300 тыс. снарядов.

Заметим, как подсчитали в СБУ, из 20-ти ракетных ударов россиян по Украине только один приходится на военный объект. Большинство ракет попадают в гражданскую инфраструктуру – жилые дома, школы, больницы, университеты.

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