ЕС готовит новый пакет санкций против РФ / © Associated Press

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Евросоюз готовит новый пакет санкций против России — уже 22-й. Он затронет российские банки, энергетический сектор, а также российских спортсменов и туристов. Предложение после консультаций с государствами-членами представила глава Еврокомиссии.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки «Радио Свобода» в Брюсселе Зояны Степаненко.

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Запрет на въезд для российских комбатантов и анкеты для туристов

Еврокомиссия вновь предлагает не допускать в ЕС россиян, воевавших против Украины. Запрет коснется как действующих, так и бывших комбатантов. Чтобы ввести его в действие, Еврокомиссия уже обновила визовые рекомендации для государств-членов.

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Соискателям визы будет предложено заполнить анкету о прохождении военной службы. Визовый офицер также может запросить военный билет. В то же время въезду лиц, нуждающихся в защите, — правозащитников, диссидентов и независимых журналистов — препятствовать не будут.

Этот план уже продвигали летом — в рамках предыдущего, 21-го пакета санкций. Однако ему противостояли Италия и Франция — лидеры по выдаче шенгенских виз россиянам. В прошлом году российские граждане получили более 620 тысяч таких виз. Более половины из них выдали именно Париж и Рим.

В рамках 21-го пакета мер страны в конечном итоге договорились лишь заложить правовую основу для запрета на въезд российских комбатантов. Теперь Еврокомиссия предлагает ввести сам запрет. Аргумент — участившиеся диверсии в Европе. В причастности ко многим из них прямо обвиняют Россию. К слову, немецкие СМИ выяснили, что один из подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига (инцидент произошел в августе) — обладатель российского и белорусского паспортов. А в Евросоюз он въехал по туристической визе. Её выдала Италия.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: «В последнее время мы наблюдаем эскалацию нетрадиционных силовых операций российских агентов в Европе. И этот запрет — часть нашего ответа. Бывшие российские комбатанты представляют угрозу безопасности Европы. Нельзя позволять им свободно передвигаться по нашим странам».

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Более строгий контроль на границах, визовые ограничения для спортсменов и реакция МИД Украины

Еврокомиссия в целом рекомендует ужесточить правила в отношении поездок, не связанных с необходимостью. Странам ЕС предлагается больше не признавать российские небиометрические паспорта. А на границах Евросоюза — более тщательно проверять всех въезжающих россиян. Проводить собеседования, проверять отпечатки пальцев. А информацию об отказе во въезде по соображениям безопасности — вносить в общую базу данных. Чтобы человек, которого не впустила одна страна, не смог въехать через другую.

Еврокомиссия также предлагает не выдавать визы спортсменам, выступающим под российским флагом. Особое внимание призывают уделять артистам, получающим финансовую поддержку от российских властей. В МИД Украины считают эту инициативу давно назревшей.

Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины: «Российским комбатантам, убивающим украинцев, нечего делать на отдыхе в европейских странах. Согласованный в принципе общеевропейский запрет на въезд необходимо ввести без дальнейших промедлений. Это следовало сделать ещё вчера».

Отключение банков от SWIFT, удар по НПЗ и «теневому флоту»

Окончательное решение — за государствами-членами. В Еврокомиссии неформально сообщили «Радио Свобода», что настроены оптимистично. Предложение по 22-му пакету было представлено после подробных консультаций со странами ЕС.

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Она также предусматривает финансовые ограничения:

Из системы SWIFT могут отключить ещё около шестидесяти российских банков.

Европейским компаниям могут запретить строить, эксплуатировать или ремонтировать энергетическую инфраструктуру России. Например, нефтеперерабатывающие заводы, которые регулярно становятся мишенью для украинских ударов.

Черный список судов так называемого «теневого флота» может пополниться еще 70 позициями.

Глава Еврокомиссии обещает и впредь вводить новые санкции, пока Россия — цитата — не продемонстрирует стремление к миру в Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЗАЯВЛЕНИЯ МАДЯРА после ПЕРВОГО визита в УКРАИНУ! Ответ МИД на УПРЕКНЕНИЯ Ливии | ТСН 20:00 24 НОЯБРЯ

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